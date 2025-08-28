Plongée dans « Bon Appétit Your Majesty » sur Netflix: entre humour, romance et plats royaux

Prêts pour un festin Netflix aussi drôle que romantique ? Découvrez Bon Appétit Your Majesty, la nouvelle comédie qui mélange amour, humour et… gastronomie royale ! Suivez les aventures culinaires et sentimentales d’un chef impertinent qui ose séduire une reine par ses petits plats.

Entre recettes explosives et quiproquos hilarants, cette série vous mettra l’eau à la bouche et le sourire aux lèvres. Un régal visuel et émotionnel à dévorer sans modération !

Bon Appétit, Your Majesty : quand la gastronomie moderne rencontre un tyran de Joseon

L’histoire de Bon Appétit Your Majesty la nouvelle série diffusée sur Netflix comme suit : une cheffe cusinière sud-coréenne primée en 2025 se retrouve propulsée au XVIe siècle grâce à un livre de recettes mystérieux et un peu de magie écliptique.

C’est le point de départ de ce récit qui mélange romance, humour et voyages temporels avec une pointe de suspense culinaire. Entre Outlander et Coup de foudre à Séoul, cette comédie audacieuse suit Yeon Ji-yeong (Im Yoon-ah), contrainte de cuisiner pour le roi Lee Yi Heon (Lee Chae-min) sous peine de mort. Si ses plats ne séduisent pas ce souverain capricieux, c’est l’échafaud !

Un premier épisode copieux et plein de surprises

Avec un premier épisode de 80 minutes, la série prend le temps de poser son univers et ses enjeux. Après avoir remporté un concours de cuisine à Paris, Ji-yeong est transportée en pleine époque Joseon lors d’une éclipse solaire.

Désorientée, elle croit d’abord à un jeu de rôle géant… jusqu’à ce qu’elle réalise que son téléphone est hors service et que les flèches sont bien réelles. Sa rencontre avec le roi, chasseur solitaire et tyrannique, est aussi explosive que rocambolesque : après une chute dans une rivière, les voilà ligotés l’un à l’autre, obligés de coopérer pour survivre.

Cuisine, complots et feminismes anachroniques

L’un des grands charmes de la série réside dans le choc des époques. Ji-yeong utilise du beurre et du gochujang modernes pour préparer un bibimbap qui sidère le roi, tandis que ses références aux « supermarchés » ou aux « films » laissent les courtisans perplexes.

Mais au-delà des quiproquos humoristiques, la série promet des confrontations plus profondes : comment une femme indépendante du XXIe siècle peut-elle s’adapter à une société rigidement hiérarchisée ? Son amitié avec Seo Gil-geum (Yoon Seo-ah), une jeune femme qui refuse de devenir courtisane, annonce déjà des alliances précieuses.

Une structure savoureuse : chaque épisode, une recette

Chaque épisode est nommé d’après une recette du livre antique, qui en devient le fil conducteur. Cette idée ingénieuse permet de lier intrigue sentimentale et exploration gastronomique. Le roi, d’abord froid et imprévisible, semble déjà intrigué par cette cuisinière qui ose lui tenir tête.

Les bases d’une romance sont posées : rencontre mouvementée, tensions initiales, et une situation inextricable qui les force à se découvrir. Reste à savoir si les plats de Ji-yeong apaiseront le tyran… ou attiseront les complots qui menacent son trône.

Netflix’s ‘Squid Game’ Replacement K-Drama Is Cooking Up a Storm on Streaminghttps://t.co/QF1uTvwErf#WhiskedAway #food



Discover Bon Appétit, Your Majesty, the latest K-drama series on Netflix blending historical drama with time-travel and culinary delights. pic.twitter.com/QnS7bJmTX8 — Whisked Away (@GetWhiskedAway) August 26, 2025

Verdict : un drama dont la recette a du potentiel

Avec son mélange de romance, d’humour et de suspense historique, Bon Appétit, Your Majesty offre une variation rafraîchissante des comédies romantiques coréennes. Si certains anachronismes pourraient devenir répétitifs, la dynamique entre les deux protagonistes et l’originalité de la trame culinaire suffisent à donner envie de suivre la suite. À déguster sans modération… et avec un bol de bibimbap à portée de main !

