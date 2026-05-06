Plaisir féminin : la technologie dans l’harmonie du couple

La technologie, un allié du bien-être intime, devient un outil de dialogue, de découverte et d’harmonie au sein du couple.

Le 6 mai 2026 sort en salles « Pour le Plaisir », la nouvelle comédie de Reem Kherici portée par Alexandra Lamy (Fanny) et François Cluzet (Tom). Et comme intrigue, un couple en apparence solide qui découvre que Fanny n’a jamais connu l’orgasme en vingt ans de vie commune. Le vrai héros du film n’est pourtant ni l’un ni l’autre, mais le Womanizer. Un objet intime discret, dont Passage du Désir est le plus grand revendeur mondial. Et, ce partenariat entre une comédie grand public et une enseigne spécialisée dans le bien-être intime n’est pas anecdotique.

Patrick Pruvot, président fondateur de Passage du Désir en 2006, le confirme dans un échange riche en enseignements. Les situations humoristiques du film sont celles que ses équipes vivent quotidiennement en boutique.

Le cinéma brise les tabous “Pour le Plaisir”

Loin des clichés des comédies romantiques mièvres, préparez-vous à une immersion décomplexée dans les méandres de l’intimité. Il aborde les réalités de l’orgasme et des difficultés de dialogue dans le couple, mais avec humour.

Dès la découverte du synopsis, l’équipe de Passage du Désir s’est reconnue dans le film. « L’actrice principale qui a simulé depuis des années sans oser le dire à son partenaire, ça nous arrive très régulièrement », confie Patrick Pruvot.

Le film avance le chiffre de 30 % des femmes n’ayant jamais connu l’orgasme. Un chiffre qui, bien que potentiellement « légèrement surestimé« , selon Patrick, reflète un « orgasme gap » flagrant et une observation récurrente chez leurs clientes. Une lacune que la technologie est en train de combler.

« Notre ressenti, c’est qu’il y a probablement un bon quart des femmes qui, pour des raisons diverses, ne sont pas vraiment sûres d’avoir ressenti un orgasme ou savent qu’elles n’en ont pas ressenti », indique Patrick Pruvot.

Le Womanizer, ceci n’est pas un spoil

Si le film a un héros inattendu, c’est bien lui : le Womanizer. « Il est l’élément déclencheur qui modifie la dynamique de non-dialogue dans le couple ». Le gadget incarne cette nouvelle ère où les sextoys favorisent l’ouverture et l’exploration mutuelle.

Patrick Pruvot revient sur cette évolution : « Il y a 15 ans, Michael Lenke a eu l’idée de stimuler sa femme avec de la pulsion d’air et ça s’est avéré être une stimulation beaucoup plus profonde et performante que la vibration ». Cette approche est moins intrusive et plus douce, ne nécessitant pas toujours de contact direct.

Ces objets technologiques ne sont pas opposés au couple, mais peuvent au contraire servir d’outils de complicité et d’ouverture du dialogue : « Un sextoy n’est pas l’ennemi du couple. Au contraire, il est plutôt utilisé en couple et au service de l’harmonie du couple. »

En associant humour grand public et réalisme, Pour le Plaisir participe à une normalisation salutaire du plaisir féminin. Un sujet qui, grâce aux avancées technologiques et à une approche pédagogique, gagne enfin sa place dans les conversations sur le bien-être des couples contemporains.

Le conseil « Phygital », la vraie vie reprend le dessus

À contre-courant de l’ère numérique, une tendance de dé-digitalisation apparaît dans le bien-être intime, remodelé par l’évolution rapide des usages face à l’hyperconnexion.

Malgré l’essor des plateformes en ligne, 150 000 clients mensuels visitent Passage du Désir. Ils veulent toucher les produits, parler à des experts bienveillants et recevoir des conseils précis pour leur bien-être intime.

Cette approche phygitale mélange digital et expérience physique. Elle redonne une place centrale à l’humain et renforce aussi la confiance dans un univers encore sensible.

Passage du Désir a contribué à changer les codes du marché. L’enseigne installe ses boutiques dans les rues commerçantes principales pour normaliser une consommation autrefois discrète.

Patrick Pruvot précise également un point clé. « Ces produits mettent du piment dans la relation ». Ils favorisent le renouvellement et réduisent la lassitude intime sans remplacer l’équilibre global du bien-être du couple.

En vingt ans, les mentalités ont profondément évolué. La sexualité quitte le tabou pour rejoindre la santé globale. « La sexualité a commencé à être perçue comme un élément de bien-être au même titre que la santé. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) l’a même déclaré », souligne Patrick Pruvot.

Le chemin est encore long pour déconstruire tous les a priori, mais l’éducation, notamment via les réseaux sociaux, s’accélère.

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