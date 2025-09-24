Physint : le projet secret de Kojima se dévoile (affiche, casting et plateforme)

Le grand maître de l’infiltration est de retour ! Hideo Kojima a profité du 10e anniversaire de son studio pour lever un coin du voile sur Physint, son mystérieux projet d’action-espionnage .

Une première affiche au style noir dévoile un protagoniste au trench-coat immédiatement évocateur. Tandis qu’un casting international de choc est annoncé, comprenant les acteurs Don Lee, Charlee Fraser et Minami Hamabe. Voici ce qu’on sait à ce sujet.

Kojima dévoile Physint : l’espionnage nouvelle génération se prépare

Développé en collaboration étroite avec PlayStation, le jeu est présenté comme la « prochaine étape » du genre, promettant de brouiller les frontières entre le cinéma et le jeu vidéo . Préparez-vous à une attente de 5 à 6 ans, pour une sortie potentielle sur la future PlayStation 6 . L’émotion monte déjà !

Hideo Kojima a révélé des informations sur Physint, son prochain jeu exclusif PlayStation, lors de l’événement célébrant les 10 ans de Kojima Productions. Le célèbre créateur a confirmé que le développement venait tout juste de commencer : il travaille actuellement seul sur les concepts, imagine les personnages et réfléchit au casting.

« Ce n’est que le début », a-t-il précisé, laissant entendre que les fans devront s’armer de patience. Soutenu par Herman Hulst, patron des studios chez Sony, Kojima présente Physint comme la prochaine étape du « tactical espionage action », un retour aux sources pour le père de Metal Gear.

Main visual for the next-generation espionage action game “PHYSINT.” pic.twitter.com/Y5e6LlFmS9 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 23, 2025

Une technologie plus avancée que Death Stranding et OD

Selon Kojima, la technologie employée dans le développement de Physint surpasse celle utilisée pour Death Stranding ou OD, son titre exclusif Xbox dévoilé récemment. La raison ? Le jeu sortira bien plus tard, probablement autour de 2030. Cela laisse le temps à l’équipe de peaufiner le moteur graphique. D’ailleurs, aucune information à ce sujet n’a fuité.

La preuve de cette ambition réaliste a été donnée via un aperçu en CG de l’actrice Minami Hamabe, d’un réalisme frappant. Le slogan mystérieux « here comes the feeling » ajoute encore au mystère.

Un casting international déjà dévoilé

Si le personnage principal reste un mystère – sa silhouette apparaît floue sur la première affiche –, Kojima a confirmé la participation de trois acteurs de talent. On retrouve Charlee Fraser (Furiosa), Don Lee (Eternals) et la japonaise Minami Hamabe (Godzilla Minus One).

Leurs rôles respectifs ne sont pas encore connus, mais leurs messages vidéo diffusés lors de l’événement ont confirmé leur implication. Kojima promet des annonces de casting futures, laissant planer le suspense sur d’éventuels partenariats surprise.

Une sortie lointaine mais stratégique

Kojima a été clair : Physint n’est pas pour tout de suite. Il l’estime à « cinq ou six ans », soit une sortie potentielle vers 2030, peut-être même sur PlayStation 6. Le jeu viendra après OD, actuellement en production.

Ce calendrier explique pourquoi Kojima a mis en pause ses rêves de réalisation cinématographique : il veut se concentrer sur son grand retour dans l’espionnage tactique, son genre de prédilection depuis Metal Gear.

Le grand retour de Kojima dans l’espionnage

Avec Physint, Kojima renoue avec le genre qui l’a rendu célèbre, mais avec une ambition décuplée. Annoncé officiellement en janvier 2024, le projet prend forme lentement mais sûrement.

Entre technological cutting-edge, casting star et narration atypique, il promet de marquer son époque… quand il sortira. En attendant, les amateurs devront se contenter des rumeurs et des rares indices distillés par le maître. Une attente longue, mais qui s’annonce payante !

