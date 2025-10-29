Palworld : ce guide ultime du débutant est fait pour vous

Nouveau dans l’univers de Palworld et un peu perdu entre l’élevage de Pals mignons et la fabrication d’armes à feu ? Pas de panique ! Ce guide est votre meilleur allié pour démarrer sans encombre.

Apprivoisez les créatures, construisez votre base et survivez aux dangers… le tout avec le sourire. Préparez-vous à devenir un maître incontesté dans ce jeu aussi déjanté qu’addictif. L’aventure vous attend, et elle est grandiose.

Palworld : le guide ultime pour dominer le jeu dès le départ

Bienvenue et suivez ce guide dans l’univers déjanté de Palworld, où la capture de créatures rencontre la survie et la construction ! Ici, vos compétences de dresseur seront mises à l’épreuve. Pour maîtriser ce monde foisonnant, il vous faudra adopter les bonnes stratégies dès les premières heures. Voici toutes les astuces pour passer du novice hésitant au maître incontesté des Pals.

L’art subtil de la capture

Le cœur du jeu réside dans la capture des Pals, et chaque sphère compte. Commencez avec les Sphères basiques, mais dès le niveau 14, investissez dans les Méga Sphères pour booster significativement vos chances. La technique du « bonus revers » change la donne : lancez votre sphère dans le dos de la créature pour maximiser vos probabilités de succès. Explorez aussi la nuit à dos de Nitewing pour repérer plus facilement les statues vertes de Lifmunk, véritables trésors qui offrent des bonus permanents de capture.

Check out our step-by-step guide on setting up a Palworld server using Docker.https://t.co/Z8EABgU3WC pic.twitter.com/va64qMIgG9 — Pi My Life Up (@pimylifeup) September 29, 2025

Le trio gagnant pour bien débuter

Parmi la multitude de créatures dans ce guide de Palworld, trois Pals se distinguent pour un départ optimal. Lamball excelle en protection avec ses attaques multi-cibles, Cattiva combine transport, collecte et construction. Tandis que Chikipi assure une production régulière d’œufs. Ce trio polyvalent constituera la colonne vertébrale de votre équipe naissante et vous accompagnera dans tous vos premiers défis.

L’emplacement stratégique de votre base

Le choix de l’implantation de votre premier camp est crucial dans PalWorld. Privilégiez une zone riche en ressources, à proximité d’un point d’eau et facile d’accès. Évitez les régions infestées de créatures agressives de haut niveau. Une astuce méconnue : utilisez les touches B et C sur PC pour démonter vos structures sans perdre de matériaux, plutôt que de les détruire à la pioche. Cette approche vous fera économiser considérablement en ressources.

Optimisation de la production

Transformez votre base en véritable usine efficace en recrutant les bons Pals. Depresso et Tombat, avec leur capacité à travailler sans dormir, constituent des atouts majeurs pour une production 24h/24. Recherchez des créatures combinant assemblage, minage et transport pour créer une chaîne de production autonome. Pour l’approvisionnement en métal, le gisement derrière l’Église Désaffectée, avec ses 4 à 5 filons groupés, devient rapidement incontournable.

La stratégie des sphères gratuites

Modernisez votre approvisionnement en capturant plusieurs Vixy. Leur capacité « creuse et creuse » génère régulièrement des sphères gratuites lorsque vous les placez dans un enclos, réduisant drastiquement vos coûts de fabrication. Pour le paldium, ces cristaux bleus essentiels, équipez-vous systématiquement d’une pioche lors de vos explorations et collectez-les sur les petits rochers dispersés.

Maîtriser l’art du combat

Face au premier boss Zoe et Grizzbolt, la stratégie des Tanzee s’avère redoutable. Leur « Fusil Jovial », débloqué au niveau 12, inflige des dégâts considérables en rafale. Durant les combats difficiles, n’hésitez pas à reculer temporairement pour laisser votre bouclier se régénérer avant de repartir à l’assaut. Explorez aussi les 5 Tours de Boss pour des défis et récompenses uniques.

Soins et améliorations avancées

La suralimentation guette souvent vos Pals bien nourris. Fabriquez du Médicament avancé via la table pharmaceutique pour traiter efficacement cette condition. L’incubateur, disponible au niveau 7, vous permettra de faire éclore des œufs rares. En effet, plus l’œuf paraît impressionnant, plus le Pal sera puissant. Enfin, cherchez les fruits des arbres magiques pour apprendre à vos créatures des attaques spéciales comme « Éclair horizontal » ou « Pluie acide », diversifiant ainsi vos stratégies de combat jusqu’au niveau maximal.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn