Pokémon Legends Z-A : guide , astuces et conseils pour tout débloquer

Prêt à dominer Lumiose ? Dans Pokémon Legends Z-A, la Mega-Évolution règne en maître et les secrets pullulent à chaque coin de rue. Que vous soyez novice ou vétéran, ce guide dévoile les astuces immanquables pour tout débloquer.

Des attaques furtives essentielles aux Éclats Méga cachés, en passant par les techniques pour apprivoiser les Pokémon les plus insaisissables. Suivez le guide, et transformez votre aventure en quête légendaire !

Tout est une question d’attaque furtive

Prendre l’initiative est crucial, que ce soit pour capturer des Pokémon ou combattre. Pour les captures, cachez-vous dans les buissons et lancez vos Poké Balls dans le dos des Pokémon pour augmenter vos chances. Certaines créatures, comme Mentali, fuient dès qu’elles vous repèrent : la furtivité reste votre meilleure alliée.

Surprendre les dresseurs en attaquant dans leur dos déclenche une frappe puissante, très utile contre des adversaires plus forts. De plus, votre capacité d’attaque furtive n’entre pas en temps de recharge : avec un avantage de type, vous pouvez enchaîner deux coups super efficaces pour vaincre rapidement.

Les Pokémon shiny produisent un son étincelant à leur apparition

Si vous craignez de passer à côté d’un Pokémon shiny, rassurez-vous : le bruit caractéristique de scintillement revient de Pokémon Legends: Arceus. Lorsque vous l’entendez, cherchez immédiatement autour de vous la créature aux couleurs alternatives et étincelantes.

Récupérez vos Poké Balls perdues aux Centres Pokémon

Si votre visée a été défaillante et que vous avez lancé des Poké Balls dans le vide, un homme en bleu vous les rendra. Retrouvez-le devant les Centres Pokémon, mais il n’apparaît souvent qu’après un lancer manqué.

Les PNJ avec des bulles jaunes ont quelque chose pour vous

Inutile de parler à tous les personnages, mais ne manquez pas ceux affichant des bulles de dialogue jaunes. Ils vous offriront généralement des objets, ou même des soins pendant le Z-A Royale.

Collectez les Éclats Méga, même tôt dans le jeu

Dès le début, votre compagnon vous signalera les masses cristallines roses sur les murs et toits. Cassez ces formations pour obtenir des Éclats Méga, essentiels pour acheter plus tard des Méga-Gemmes pouvant coûter jusqu’à 360 éclats. Cassez ces cristaux dès que vous les voyez !

Avant un combat de nuit, cumulez des cartes bonus

Pendant le Z-A Royale, des cartes hologrammes bleues flottent au sol. En les ramassant, vous obtenez des objectifs bonus (comme réaliser des attaques furtives) rapportant plus de points. Collectionnez jusqu’à trois cartes avant d’engager le combat pour rentabiliser au maximum chaque affrontement. Si une carte vous est inutile, remplacez-la en en ramassant une autre.

Attrapez des Pokémon en dehors des zones sauvages

Les Pokémon ne se trouvent pas uniquement dans les zones sauvages. Ils se cachent dans les arbres, sur les étals, les lampadaires et les ruelles. Restez vigilant, beaucoup errent sans dresseur et sont libres d’être capturés.

La nuit offre plus que le Z-A Royale

Ne vous contentez pas des combats : explorez les zones sauvages nocturnes où certains Pokémon exclusifs apparaissent, élargissant ainsi votre collection.

N’oubliez pas d’apprendre de nouvelles capacités à vos Pokémon

Contrairement aux autres jeux, vos Pokémon n’apprennent pas automatiquement leurs nouvelles capacités. Un symbole d’ampère s’affiche à côté de leur nom lors d’un gain de niveau : allez dans le menu pour leur enseigner manuellement ces attaques. Surveillez bien l’interface de niveau pendant vos sessions d’entraînement.

Maîtrisez le positionnement de vos Pokémon

Les déplacements de vos Pokémon varient selon l’attaque utilisée. Un Kaiminus utilisant Coup d’Boule chargera l’opposant, alors qu’il reculera pour utiliser Pistolet à O. Enchaînez les attaques similaires pour gagner du temps et optimiser votre stratégie.

Vérifiez boutiques et zones après votre progression

Votre Rotom Phone vous alertera des nouvelles marchandises en boutique, crucial pour débloquer certaines Méga-Gemmes après des événements précis. De nouvelles zones sauvages apparaissent aussi avec l’avancée de l’histoire.

Vos Pokémon peuvent éliminer la plupart des obstacles

Après avoir appris à briser les rochers, sachez que vos Pokémon peuvent neutraliser d’autres obstructions : les capacités Eau nettoient les tas de boue, le Feu brûle les ronces et la glace. Face à un obstacle bizarre, tentez d’y envoyer votre Pokémon avant d’abandonner.

Soignez avant la crise

Pendant les combats contre les Méga-Évolutions incontrôlées, vous pouvez soigner votre équipe via le menu, mais avec un temps de recharge. Anticipez en maintenant constamment vos Pokémon en forme pour éviter les situations désespérées.

Attrapez le plus de Pokémon possible

Ne vous contentez pas de vos préférés : complétez votre Pokédex pour la chercheuse Mable et obtenez de belles récompenses. De nombreuses quêtes secondaires exigent aussi des Pokémon spécifiques à apporter aux habitants de Lumiose.

Vendez vos trésors

Les étincelles dorées au sol contiennent baies, bonbons d’expérience et objets rares. Les trésors trouvés peuvent être vendus au Centre Pokémon pour obtenir de l’argent. Si vous êtes à court de ressources, fouillez votre sac : vous y accumulerez probablement une collection précieuse.

