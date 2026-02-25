Overwatch Rush : Blizzard mise sur le mobile, tout ce qu’il faut comprendre sur ce spin-off

Attention, terrain de jeu mobile ! Blizzard vient de lever le voile sur Overwatch Rush, un spin-off conçu spécialement pour iOS et Android, et ce n’est pas un simple portage. Ce nouveau titre adopte une vue top-down façon MOBA, avec des affrontements en 4c4 reprenant les héros iconiques comme Mercy, Tracer ou Reinhardt.

Développé par une équipe dédiée, le jeu promet des parties rapides et nerveuses, avec des kits de compétences adaptés au format tactile . Loin de vouloir remplacer l’original, Overwatch Rush cherche à conquérir une nouvelle génération de joueurs, où qu’ils soient. Prêts à rush ?

Overwatch Rush : le hero shooter débarque sur mobile (et ça promet)

Blizzard n’en finit plus de surfer sur la vague du renouveau d’Overwatch. Après le rebranding réussi du jeu en février 2026 et le lancement de la saison « Reign of Talon » qui a fait grimper les serveurs Steam à des sommets inédits (165 651 joueurs en pic, un record), le studio annonce une déclinaison mobile : Overwatch Rush. Un spin-off conçu spécialement pour iOS et Android, pas un simple portage.

À quoi ressemble Overwatch Rush ?

Le trailer de gameplay, tourné sur une version très early build, montre une équipe de quatre joueurs (Reinhardt, Mercy, Tracer et Soldier 76) s’affrontant sur un mode « Contrôle » classique. Les héros conservent leurs compétences habituelles, mais la perspective change du tout au tout : on passe à une vue de dessus (top-down). Le gameplay nerveux reste fidèle à l’esprit Overwatch, mais les commandes tactiles remplacent la souris et le clavier. Pour l’instant, pas de support manette prévu, mais Blizzard n’exclut pas de l’ajouter plus tard.

Qui développe ce jeu ?

Ce n’est pas l’équipe principale (Team 4) qui s’en charge. Un groupe international de développeurs Blizzard, spécialisé dans l’expérience mobile, a pris les rênes. L’équipe principale, elle, reste concentrée sur le contenu de la saison 1 et au-delà. Rassurant pour les puristes.

Quand pourra-t-on y jouer ?

Patience. Le jeu est encore en développement précoce. Aucune fenêtre de sortie n’a été annoncée. En revanche, une série de tests publics est prévue, accessible via le serveur Discord officiel, d’abord limitée à certaines régions. Les retours des joueurs serviront à ajuster le jeu, y compris ses éléments de monétisation.

Quels sont les specs minimales ?

Si vous voulez participer aux tests, voici le matériel requis :

Android

RAM minimale : 3 Go

Chipset : Snapdragon 480, 675, 720G, 730, 765 ; MediaTek Dimensity 6XXX, 7XX, 8XX, Helio G9X ; Exynos 980, 1380

Appareil minimal : Samsung A14 5G

iOS

RAM minimale : 3 Go

Chipset minimal : A12

Appareils compatibles : iPhone SE (2e et 3e génération), iPhone XS, XS Max, XR, iPhone 11 à 17 Pro

Verdict : un pari risqué mais excitant

Overwatch Rush s’annonce comme une expérience fidèle mais adaptée au mobile. Le passage en vue top-down et les commandes tactiles changeront la donne, mais le cœur du jeu (les héros, les modes) reste intact. Blizzard promet d’écouter la communauté et d’ajuster la monétisation en conséquence. Le jeu sera gratuit avec achats intégrés (probablement cosmétiques). Rendez-vous dans les prochains mois pour les tests.

