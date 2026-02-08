5 nouveaux héros d’Overwatch : rôles, pouvoirs et stratégies pour dominer la saison

La saison d’Overwatch s’annonce plus explosive que jamais avec l’arrivée fracassante de 5 nouveaux héros ! Que vous soyez tank, DPS ou support, ce guide est votre passeport pour la domination.

On décortique leurs pouvoirs les plus diaboliques, leur rôle optimal en équipe et les combos ultimes pour pulvériser l’adversaire. Préparez-vous à surprendre, contrer et mener votre escouade vers la victoire, car la méta est sur le point de prendre un sérieux coup de jeune. À vos commandes, soldats !

Qui sont ces nouveaux arrivants dans Overwatch ?

L’univers d’Overwatch est sur le point de vivre son plus grand bouleversement depuis sa création. Le 10 février 2026 marque non seulement un changement de nom pour le jeu, mais aussi son pivot vers un format narratif, le début de la saison 1 « Le Règne de Talon », et l’arrivée pas moins de cinq nouveaux héros.

Un quintet composé d’un tank, de deux supports et de deux dégâts, de quoi faire saliver chaque type de joueur. Même le directeur Aaron Keller admet que cet afflux massif va inévitablement poser des défis d’équilibrage. Mais avant de plonger tête la première dans le chaos, voici un guide pour faire connaissance avec ces nouvelles recrues (et méchants) avant qu’elles ne débarquent sur le champ de bataille.

Emre est-il le soldat idéal pour les débutants ?

Ouvrons le bal avec le plus accessible du groupe : Emre. Ce héros, longtemps teasé dans le lore en tant qu’agent d’Overwatch passé du côté de Talon, valait bien l’attente. C’est un personnage de dégâts « run-and-gun » au feeling très fluide.

Sa particularité ? Une capacité passive, Vitalité Altérée, qui lui permet de régénérer sa santé rapidement, en faisant une option solide et bien équilibrée pour les nouveaux venus. Son arsenal est tout aussi efficace : un Fusil d’Assaut Synthétique à trois rafales, une visée qui ne ralentit pas ses déplacements, et un Pistolet Siphon semi-automatique aux balles explosives qui volent la vie.

Ajoutez à cela une Grenade Cybernétique qui fait des dégâts et peut servir de boost de saut, et un ultime, Protocole de Contournement, qui le transforme en arme vivante crachant des rafales explosives. Emre est prêt pour la guerre.

Domina, la vice-présidente de Vishkar, va-t-elle redéfinir le rôle de tank ?

Rencontrez Domina, la vice-présidente retorse de Vishkar Industries. Si une comparaison s’impose, c’est avec Sigma, bien qu’elle arbore moins de pieds nus et bien plus de courbes. Comme lui, c’est un tank de « poke », redoutable à distance. Son arme principale, le Photon Magnum, est un rayon à charge qui libère un tir puissant.

Elle peut déployer une Barrière en Réseau segmentée, obligeant l’ennemi à détruire chaque panneau un par un. Ses autres outils incluent une Charge Cristalline explosive et des Répulseurs Soniques qui repoussent (et étourdissent au mur) les adversaires.

Son ultime, Panoptique, est un cauchemar pour les soigneurs adverses. Il emprisonne les ennemis dans un projectile de lumière dure, les privant de soins avant d’exploser. Sa passive, Reconstruction, restaure ses boucliers en infligeant des dégâts. Une dirigeante aussi impitoyable qu’efficace.

Mizuki peut-il soigner depuis les premières lignes ?

Mizuki est un support aux allégeances troubles, lié à la fois à Talon et au clan criminel Hashimoto. Son gameplay, tactique et risqué, le destine aux joueurs expérimentés. Il excelle en combat rapproché grâce à sa passive, Aura de Remède, qui soigne les alliés proches.

D’autant plus qu’il inflige ou soigne lui-même. Son arme, le Glaive Spirituel, est une lame tournoyante qui ricoche sur les murs pour atteindre des angles improbables. Il lance son chapeau traditionnel (Kasa de Soin) pour soigner plusieurs alliés à la fois, et peut se propulser en avant avec Retour de Katashiro, laissant une poupée de papier pour revenir à sa position.

Sa Chaîne Ligotante immobilise les ennemis, et son ultime, Sanctuaire Kekkai, crée un vaste sanctuaire soignant les alliés et absorbant les projectiles. Un guérisseur qui aime être au cœur de l’action.

Anran, la sœur de Wuyang, maîtrise-t-elle deux vies ?

Voici Anran, la sœur aînée de Wuyang, et nouvelle recrue humaine d’Overwatch. Là où son frère maîtrise la glace, elle manipule le feu avec une mobilité redoutable. Sa passive, Ignition, inflige des brûlures aux ennemis. Ses armes sont des Éventails Zhuque lançant des projectiles enflammés, et son souffle secondaire (Attiser les Flammes) amplifie les dégâts de brûlure.

Ruée Infernale la propulse en avant, tandis que Danse des Flammes lui permet de frapper tout en esquivant les dégâts. La particularité magistrale d’Anran ? Elle possède deux ultimes. Ascension Vermillon la fait charger et exploser au premier impact, enflammant tout sur son passage.

Et si elle meurt, elle peut activer Renaissance Vermillon pour ressusciter dans un embrasement phénix, infligeant des dégâts aux alentours. Une puissance littéralement renversante.

Jetpack Cat est-il le support le plus mignon de l’histoire du jeu ?

Enfin, le moment que des années de memes et d’espoirs ont préparé : l’arrivée de Jetpack Cat. Ce félin, recueilli par la gentille Brigitte, est enfin là. Il ne s’agit pas d’une simple mascotte, mais d’un support à part entière doté d’un jetpack lui offrant un vol permanent.

Ses Patouilles Biotiques soignent les alliés et blessent les ennemis. Sa capacité Ligne de Vie lui permet de remorquer un allié consentant tout en le soignant et en gagnant en vitesse. Vol Frénétique accélère ses déplacements dans n’importe quelle direction, et Ronronnement active une pulsion de soin zone qui repousse les ennemis.

Son ultime, Sieste Foudroyante, est un cauchemar pour un malheureux adversaire. Elle plonge au sol, repousse les ennemis et attache le plus proche à elle, permettant toutes sortes de plays trollesques et de chutes mortelles. L’ère du chat à réacteurs est ouverte, et elle promet d’être aussi dévastatrice qu’adorable.

Avec ce casting éclectique et puissant, « Le Règne de Talon » s’annonce comme une refonte totale de l’expérience Overwatch. Que vous soyez attiré par la puissance brute d’Anran, la stratégie frontale de Mizuki, le contrôle de Domina, la polyvalence d’Emre ou le chaos adorable de Jetpack Cat, une chose est sûre : la méta est sur le point de prendre feu. Préparez-vous à découvrir de nouvelles synergies, à affronter de nouvelles menaces et, surtout, à vous amuser comme jamais dans ce nouveau chapitre narratif.

