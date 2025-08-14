Outlander: Blood of my Blood : Le guide du casting pour tout comprendre

Plongez dans les racines de la saga Outlander avec ce guide complet sur le casting de Blood of My Blood ! Découvrez Harriet Slater et Jamie Roy en jeunes Ellen MacKenzie et Brian Fraser, parents de Jamie, ainsi qu’Hermione Corfield et Jeremy Irvine, incarnant Julia Moriston et Henry Beauchamp, les mystérieux parents de Claire.

Entre clans écossais déchirés et voyages temporels inattendus, cette préquelle explore des destins entrelacés avec brio. Prêt à rencontrer les visages derrière les légendes ?

Outlander: Blood of My Blood – Plongée dans les racines épiques de Jamie et Claire

L’univers d’Outlander s’enrichit d’un nouveau chapitre avec Blood of My Blood. C’est le préquel tant attendu qui explore les amours tumultueux des parents de Jamie et Claire. Dans cette suite de la série, on y découvre des secrets familiaux et des rivalités claniques. Ce qui promet de combler les fans tout en attirant de nouveaux spectateurs.

Tourné dans les paysages écossais et mêlant époques historiques, ce spin-off est bien plus qu’un simple retour en arrière. C’est une fresque romantique et politique qui pose les fondations de la saga originale.

What love songs best fit the #BloodOfMyBlood characters? The cast takes their best guess 😂❤️ Don't miss the premiere of Blood of My Blood August 8 only on @STARZ! @Outlander_STARZ



Check out more about 'Blood of My Blood' here. https://t.co/U0HIYWOcwS pic.twitter.com/SAQKiDiKtU August 4, 2025

Des duos amoureux au cœur de l’intrigue

Au centre de Blood of My Blood, on explore alors deux histoires d’amour qui se déploient en parallèle. D’un côté, Brian Fraser (Jamie Roy) et Ellen MacKenzie (Harriet Slater), dont la romance interdite entre clans ennemis rappelle celle de Jamie et Claire.

De l’autre on a Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) et Julia Moriston (Hermione Corfield). Ce sont les parents de Claire, dont la rencontre pendant la Première Guerre mondiale prend une tournure fantastique lorsqu’ils voyagent dans le temps. Ces récits entrelacés explorent le destin et les choix qui ont façonné les héros d’Outlander.

Jeunes versions de personnages cultes

Le préquel ressuscite aussi des figures emblématiques sous un nouveau jour. Sam Retford incarne un Dougal MacKenzie fougueux. C’est bien loin du chef de guerre calculateur de la série originale. Séamus McLean Ross donne vie à un Colum MacKenzie ambitieux, luttant pour s’imposer malgré son handicap.

Et il ne faut pas oublier Tony Curran en Lord Lovat, aussi charismatique que manipulateur. Ces interprétations rafraîchissantes ajoutent une profondeur inédite à des personnages déjà riches.

Un casting qui marie héritage et nouveauté

Avec des acteurs comme Rory Alexander (Murtagh) et Sadhbh Malin (Jocasta), Outlander : Blood of My Blood revisite des relations clés tout en introduisant des visages inconnus. Le retour de Peter Mullan (Red Jacob MacKenzie) et l’hommage à Brian McCardie (décédé en 2024) ajoutent une touche émouvante à cette fresque générationnelle.

La série mise sur l’équilibre entre fidélité aux livres de Diana Gabaldon et liberté créative, avec l’appui de Matthew B. Roberts, showrunner expérimenté d’Outlander.

'OUTLANDER' prequel series 'BLOOD OF MY BLOOD' will follow the parents of Jamie and Claire.



If you had the chance to ask stars Jamie Roy, Harriet Slater, Jeremy Irvine and Hermione Corfield a question, what would it be?



Sound off in the replies below and they just may answer… pic.twitter.com/4MfYyA5IK4 — Film Updates (@FilmUpdates) April 8, 2025

Une immersion historique et fantastique

Entre batailles de clans, voyages temporels et dilemmes moraux, Outlander : Blood of My Blood conserve l’ADN de la franchise tout en innovant. Les décors somptueux comme le château de Doune et les costumes d’époque transportent le spectateur.

Tandis que les intrigues politiques rappellent que l’amour se heurte souvent à l’Histoire. Déjà renouvelée pour une saison 2 avant même sa diffusion, la série s’annonce comme un digne successeur d’Outlander – et peut-être même son égal.

Avec ses romances enflammées, ses trahisons et ses destins croisés, Outlander: Blood of My Blood n’est pas qu’un préquel : c’est une épopée à part entière, prête à conquérir les cœurs dès le 8 août 2025 sur Starz.

