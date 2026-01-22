OnePlus est en train de fermer ? La réponse officielle est sans équivoque

Panique sur le réseau ! La rumeur d’une fermeture imminente de OnePlus a enflammé la toile, laissant penser que le géant chinois pourrait tirer sa révérence. Terminé les « Flagship Killers » et leurs promesses révolutionnaires ? Pas si vite ! La réponse officielle de la marque est tombée, claire et nette, et elle va vous surprendre.

Des rumeurs concernant une réorganisation interne, une stratégie produit chamboulée et des promesses pour l’avenir, on décrypte le vrai du faux. Accrochez-vous, car l’histoire de OnePlus est loin d’être terminée, mais elle prend un virage inattendu. Prêt à découvrir la vérité derrière le buzz ?

OnePlus est-il en train de disparaître ?

La rumeur a enflammé la toile : le constructeur de smartphones OnePlus serait en phase de « démantèlement », son activité progressivement absorbée par son maison-mère, Oppo. Cette information, issue d’une enquête d’Android Headlines, dépeignait un déclin mondial de la marque, avec des équipes réduites et des lancements produits annulés. De quoi semer la panique parmi la communauté fidèle de la marque et les observateurs tech.

Le PDG monte au créneau pour démentir

Face à la spéculation grandissante, le silence n’était pas une option. Robin Liu, le PDG de OnePlus Inde, a pris la parole sur X (anciennement Twitter) pour contrecarrer fermement ces affirmations. Il a qualifié le rapport de « faux » et « non vérifié », insistant sur le fait que les opérations commerciales se poursuivaient normalement en Inde. Son message était clair : « Nous invitons toutes les parties prenantes à vérifier les informations auprès de sources officielles avant de partager des affirmations non fondées. »

Pourquoi ce démenti est-il si important ?

OnePlus n’est pas qu’une marque comme une autre, c’est pourquoi sa fermeture étonne. Depuis dix ans, elle a séduit une communauté solide en proposant du matériel premium à un prix agressif. Une rumeur de fermeture touche donc directement la confiance des consommateurs, qui s’inquiètent légitimement du support futur, des mises à jour logicielles et de l’honneur des garanties pour leurs appareils. Heureusement, les observateurs notent que les mises à jour de sécurité continuent d’être déployées, un signe plutôt rassurant qu’un arrêt complet n’est pas pour demain.

Et le marché américain dans tout ça ?

Si l’Inde a été rassurée, une zone d’ombre persiste : les États-Unis. La filiale américaine de OnePlus n’a fait aucun commentaire public sur ces allégations de fermeture. Ce silence alimente les interrogations. D’autant plus que des rapports font état d’un retrait progressif des partenariats avec les opérateurs et des canaux de distribution en Amérique du Nord. L’absence de communication claire sur la stratégie globale et le futur roadmap produits laisse planer une certaine incertitude sur l’envergure internationale de la marque.

Alors, fin de partie ou simple tempête dans un verre d’eau ?

Pour l’instant, OnePlus semble concentré sur une chose et il s’agit pas de fermeture. C’est le fait de maintenir une continuité commerciale normale et rassurer ses utilisateurs. Le message est « business as usual ». La marque n’est pas en train de fermer ses portes – du moins pas aujourd’hui. Reste à savoir si cette affaire n’est qu’un cas de rumeur amplifiée. Cela peut aussi être l’indicateur précoce d’une restructuration corporative plus profonde, mais soigneusement gardée sous le manteau. La prudence reste donc de mise, et le conseil du PDG est à retenir : mieux vaut s’en tenir aux sources officielles avant de crier à la fin d’une ère.

