OnePlus lance 3 nouveautés : 15R, Pad Go 2, Watch

OnePlus dévoile le 15R, la Pad Go 2 et la Watch Lite. Trois produits qui allient performance, autonomie et prix attractif, positionnés pour dominer le marché tech de fin 2025.

OnePlus frappe fort en cette fin d’année 2025 avec le lancement d’un trio ambitieux : le smartphone OnePlus 15R, la tablette OnePlus Pad Go 2 et la montre connectée OnePlus Watch Lite. Entre performance de pointe, autonomie optimisée et expérience utilisateur fluide, la marque affine sa stratégie d’accessibilité sans compromis.

Un OnePlus 15R taillé pour la vitesse et l’endurance

Avec son nouveau 15R, OnePlus mise sur la performance brute. Premier smartphone mondial équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 5, co-développé avec Qualcomm, l’appareil promet une puissance CPU en hausse de 36 % et une IA dopée de 46 %. Ce moteur est soutenu par une mémoire LPDDR5X Ultra et un stockage UFS 4.1. Il assure une réactivité exemplaire. L’écran AMOLED de 6,83 pouces est ultra-fluide à 165 Hz. Il complète l’expérience visuelle avec une luminosité qui culmine à 1 800 nits.

Côté autonomie, la batterie de 7 400 mAh avec charge SUPERVOOC 80 W assure une longévité remarquable. OnePlus annonce qu’elle conserve 80 % de sa capacité après quatre ans, grâce à l’usage du silicium dans l’anode. Et pour les créateurs, les caméras de 50 et 32 MP (avec enregistrement 4K à 120 fps) s’appuient sur le moteur DetailMax pour capturer chaque détail avec finesse.

Une OnePlus Pad Go 2 pensée pour durer et séduire

La nouvelle tablette OnePlus cible l’équilibre entre productivité et loisir. Son écran 12,1 pouces au format 7:5 a une densité de 284 ppp. Il se veut immersif et lisible sans effort. Grâce à la puce Dimensity 7300-Ultra et une batterie de 10 050 mAh, elle garantit jusqu’à 15 heures de lecture vidéo et une fluidité certifiée par TÜV SÜD.

Première de la gamme à intégrer un stylet, elle embarque aussi des outils d’IA comme AI Summary et Open Canvas pour un multitâche intelligent. Proposée en version Wi-Fi ou 5G, la déclinaison Shadow Black permet même de passer des appels. L’offre est complétée par une politique de reprise attractive et des bonus de précommande.

OnePlus Watch Lite : élégance, santé et autonomie record

Avec la Watch Lite, OnePlus rend la montre connectée encore plus accessible. Son design affiné (8,9 mm, 35 g) cache un suivi santé complet (stress, sommeil, fréquence cardiaque) et plus de 100 modes sportifs. Sa compatibilité multi-appareils (iOS et Android) et son GPS double bande font d’elle un compagnon intelligent au quotidien.

Son autonomie de 10 jours, couplée à une charge rapide de 10 minutes, séduit les plus pressés. Son écran AMOLED de 1,46 pouce atteint 3 000 nits, pour une lisibilité optimale même sous le soleil. La finition en acier inoxydable lui confère une touche premium, fidèle à l’ADN OnePlus.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn