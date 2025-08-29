Amazon vous ouvre ses boutiques en ligne spéciale rentrée !

Amazon.fr lance ses offres spéciales rentrée avec jusqu’à -30% sur des milliers d’articles pour élèves et étudiants. Profitez de réductions sur fournitures, high-tech et accessoires pour une rentrée réussie.

Depuis hier, 27 août, jusqu’au 2 septembre 2025, Amazon.fr lance une campagne de rentrée marquée par des remises jusqu’à 30 % sur des dizaines de milliers de références. Deux boutiques en ligne sont distinctes : « C’est la rentrée des classes » et « Direction l’Université ». Elles regroupent fournitures scolaires, électroniques et accessoires. Une initiative qui vise à simplifier les préparatifs des familles et des étudiants pour la rentrée.

Des offres pensées pour faciliter l’équipement des étudiants et familles

Amazon.fr structure sa rentrée autour de deux univers complémentaires. Pour les parents d’élèves, l’espace « C’est la rentrée des classes » met en avant des fournitures de marques reconnues comme Clairefontaine, Oxford ou BIC. Pour les jeunes adultes, la boutique « Direction l’Université » se concentre sur les appareils électroniques, les accessoires et la papeterie personnalisée.

« Ces boutiques tout-en-un sont organisées par catégories et proposent des offres de grandes marques, et de marques françaises ». Cette segmentation traduit la volonté d’Amazon de répondre aux besoins concrets de chaque profil. En quelques clics, il est facile de trouver des bons plans avec des filtres intuitifs et des sélections responsables via l’étiquette Climate Pledge Friendly.

Le Chromebook Acer, allié léger et performant

Parmi les produits mis en avant, l’Acer Chromebook 314 incarne l’équilibre entre performance et accessibilité. Proposé avec un processeur Intel Celeron N4500, 4 Go de RAM et un stockage eMMC de 128 Go, il vise à séduire les étudiants en quête d’un ordinateur fiable pour la prise de notes, la bureautique ou les sessions de travail en ligne. Son écran 14 pouces Full HD anti-reflets se prête aux environnements lumineux. Son poids plume de 1,5 kg facilite les déplacements quotidiens. « Chrome OS vous offre un temps de démarrage de 8 secondes, une interface intuitive, une protection intégrée contre les virus et une batterie longue durée », détaille la marque. Une promesse d’efficacité qui correspond aux attentes actuelles d’un public connecté et mobile.

La tablette Lenovo Tab M11 et le support GRIFEMA

Autre vedette de cette sélection : la tablette Lenovo Tab M11, proposée à 159,90 € au lieu de 199,90 €. Équipée d’un écran IPS 11 pouces WUXGA, elle met l’accent sur l’expérience multimédia avec Dolby Atmos et quatre haut-parleurs. Conçue aussi bien pour le divertissement que pour l’apprentissage, cette tablette Lenovo intègre Google Kids Space. Les enfants peuvent ainsi accéder à une bibliothèque de contenus validés par des enseignants.

En parallèle, Amazon mise sur l’ergonomie avec le support pour ordinateur portable GRIFEMA GB1054, compact, pliable et ajustable sur six niveaux de hauteur. Commercialisé à 7,59 €, il cible directement les usages de télétravail et d’étude prolongée. Il réduit en même temps la fatigue visuelle et cervicale. Trois produits qui, ensemble, reflètent une rentrée où la technologie, le confort et la praticité deviennent indissociables.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



