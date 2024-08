Rentrée des classes : Les enfants équipés de smartwatch et d’AirTags, une nouvelle ère connectée !

On est qu'au mois d'Août, mais le fait de revenir en classe se profile déjà à l'horizon. Parmi les objets connectés à la mode que le sac de rentrée de votre enfant comprendra, smartwatch et air tag sont de la partie.

La sécurité des tous petits est une priorité pour de nombreux parents, et cela qu'il s'agit de la première rentrée des classes de leur bambin ou non. C'est pourquoi, afin d'avoir un œil sur eux les accessoires connectés sont très pratiques.

Une smartwatch, un objet connecté convivial pour les enfants lors de la rentrée

Si l'Apple Watch SE en plastique pour les enfants sortira prochainement, prenez plutôt la Fitbit Ace LTE. Cette smartwatch est l'un des objets connectés idéal que vos enfants aimeront porter lors de la rentrée des classes. C'est certain. Non seulement elle est pourvue de nombreuses fonctionnalités ludiques, mais elle est aussi utile aux parents.

Cette montre connectée possède un GPS qui permet aux parents de savoir où se trouve leur(s) enfant(s). Ils peuvent donc vérifier leurs allées et venues et rester connecté sans avoir besoin de Wi-Fi. Il s'agit d'un suivi de localisation en temps réel.

Ensuite, afin d'initier les enfants à un usage contrôlé de la technologie, ce modèle dispose d'une connectivité LTE intégrée. C'est pourquoi cet accessoire est parfait pour les enfants. Il suit leurs pas, leurs minutes d'activité et même leurs habitudes de sommeil. De plus, il propose des rappels amusants pour les inciter à bouger tout au long de la journée.

Apple AirTag, un objet connecté discret

Lors de la rentrée, en plus du fait que les enfants portent des smartwatch, il est aussi devenu commun d'avoir des AirTags comme objets connectés. Ces minuscules appareils, faciles à utiliser, peuvent être attachés aux sacs à dos, aux vestes, aux boîtes à lunch ou même aux chaussures.

Et parmi les produits de ce type qui sont populaires, l'Apple AirTag se synchronise avec un iPhone. Quand l'enfant est à l'école, son parent peut facilement connaître sa position à l'aide de l'application « Find My » de l'iPhone.

C'est assez pratique. Et sans déranger l'enfant, ce dispositif est discret. Il existe deux versions dont l'Apple AirTag Holder qui ressemble à un porte-clé. Et il y a l'Apple AirTag qui ressemble à un patch. Que vous choisissiez l'un ou l'autre, c'est un petit objet connecté qu'il est facile de dissimuler et qui joue bien son rôle.

Garmin Bounce, une superbe montre polyvalente

Enfin, la Garmin Bounce est une autre alternative que les parents peuvent choisir pour leur enfant. Cette montre connectée offre un suivi GPS en temps réel et une connectivité LTE.

Grâce à ce petit accessoire, enfant comme parent peut s'envoyer des textes et des messages vocaux sans téléphone. La smartwatch prend également en charge le geofencing. Ce qui permet aux parents de définir des zones de sécurité et de recevoir des alertes si leur enfant sort de ces zones.

Enfin, elle comprend également des fonctions de suivi de la condition physique, telles que le comptage des pas, les objectifs d'activité et le suivi du sommeil. C'est un objet connecté qu'il est intéressant d'introduire dans votre liste pour la rentrée.

