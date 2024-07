Obi-Wan Kenobi, l’épopée d’un Jedi légendaire

En matière de science-fiction, peu de personnages ont capturé l'imaginaire collectif comme Obi-Wan Kenobi. A travers différentes époques de la saga Star Wars, ses aventures symbolisent à la fois la sagesse et la complexité des conflits internes qu'un Jedi doit gérer. Que ce soit à travers ses duels au sabre laser ou son rôle important dans la formation des nouveaux champions de l'espoir, Ben Kenobi reste une figure emblématique de bravoure et de dévotion.

Le Jedi et Mentor Obi-Wan Kenobi

La trame de fond d'Obi-Wan Kenobi le définit comme Jedi et mentor d'exception issu d'une famille ordinaire originaire de la planète Stewjon. Il dédie sa vie entière à la justice et à la paix dans la République Galactique. Il fait face à d'innombrables défis qui tissent une histoire riche et complexe. Pris sous les ailes de Qui-Gon Jinn, il monte en grade comme Jedi Knight puis Master. Ayant voyagé à travers de nombreux systèmes stellaires, Obi-Wan Kenobi maîtrise plusieurs formes de communication. Il parle le Bocce, le Rodese ou encore le Hutt. Ces compétences multiples restent essentielles pour un Jedi chargé de résoudre les conflits intergalactiques.

Sa sagesse remarquable n'a d'égale que sa maîtrise impressionnante des voies de la Force. Obi-Wan creuse sa différence à travers son aptitude exceptionnelle pour la négociation et la médiation. Son plus grand challenge sera sans aucun doute son rôle de mentor pour Anakin Skywalker (Hayden Christensen) qui deviendra tragiquement Darth Vader. Après la chute de l'Ordre Jedi, Obi-Wan Kenobi menait une vie d'ermite sur la planète Tatooine. Il veillait sur Luke Skywalker. Cependant, sa vie en exil fut interrompue lorsque Leia Organa (Vivien Lyra Blair) est kidnappée par de ténébreux personnages.

Un mélange de plusieurs inspirations

Création de George Lucas, Obi Wan Kenobi illustre un mélange unique de chevalerie médiévale et de philosophie orientale. Son aura combine les traits des samouraïs du soleil levant avec l'inflexible chevalier européen. Cette figure intègre ainsi une forte dimension spirituelle issue des traditions ancestrales, souvent représentées par sa capacité à utiliser la Force.

Son nom même a suscité diverses interprétations. « Obi » peut être vu comme une déformation de « obiya », terme lié au mentorat en japonais. Ce qui renforce le rôle de guide et protecteur pour Ben Kenobi. Le héros âgé est interprété par Alec Guinness dans la trilogie originelle. La version jeune du Jedi est incarnée par Ewan McGregor dans la prélogie et la série dérivée. Pour davantage de compréhension, je vous recommande de lire Obi-Wan Kenobi : Tout savoir sur le mentor de Luke Skywalker.

Techniques de combat et philosophie Jedi

Les compétences martiales d'Obi-Wan ne sont pas uniquement le produit de son entraînement physique. Elles reflètent également une philosophie Jedi profondément ancrée. Ses combats au sabre laser, rythmés et stratégiques, illustrent une maîtrise qui va au-delà de la simple force physique. Ils montrent une compréhension aiguë de la flow of the battle. Chaque duel est empreint de signification, qu'il s'agisse d'une confrontation d'égo ou d'un tragique combat fratricide. Ces combats ne sont pas de simples batailles, mais des dialogues chargés, où chaque mouvement est une parole.

Reconnu pour être un des meilleurs duellistes de l'ordre Jedi, Obi-Wan a souvent favorisé la forme III de combat : Soresu. Cette technique axée sur la défensive constitue un choix tactique qui correspond mieux à son image de médiateur. En d'autres termes, il préfère esquiver le conflit plutôt que de le rechercher.

La force est ce qui donne à un Jedi son pouvoir… Elle lie la galaxie ensemble. Obi-Wan Kenobi

Les faits d'armes mémorables d'Obi-Wan Kenobi

Le long des épisodes et spin-offs de Star Wars, Obi Wan accumule les moments de gloire qui solidifient son statut de légende. Sa victoire sur Darth Maul est cruciale pour la libération de Naboo. Lors de la Guerre des clones, il devient général et mène plusieurs missions capitales qui affectent le cours de l'histoire galactique. Son leadership et sa bravoure dans l'action imposent respect et admiration, tant auprès de ses alliés que de ses ennemis.

Au cours de sa longue carrière de Jedi, Obi Wan a affronté plusieurs ennemis redoutables qui ont marqué son parcours et celui de la galaxie. Parmi ces antagonistes, Anakin Skywalker/Dark Vador se distingue comme le plus tragique. Mentor et ami proche de Skywalker avant sa chute du côté obscur, Obi Wan a été contraint d'affronter son ancien apprenti dans un duel déchirant qui est devenu l'une des rencontres les plus iconiques de la série.

Pendant le tournage de la scène de combat final entre les deux personnages, McGregor a accidentellement donné un coup de sabre laser trop fort à son partenaire, Hayden Christensen. Il lui cause une petite égratignure sur le visage, mais les séquences ont tout de même pu être mises en boîte. Grievous compte également parmi les adversaires les plus formidables qu'il eut à combattre. Ce commandant cyborg est surtout connu pour sa capacité à manier plusieurs sabres laser simultanément.

Obi-Wan prend à cœur son rôle de mentor spirituel et n'hésite pas à sacrifier sa vie pour les autres

Une vie privée effacée au profit de nobles causes

Dans la saga Star Wars, Obi-Wan Kenobi n'a jamais eu de relation amoureuse explicite. Toutefois, certains fans ont spéculé sur une possible relation entre le maître Jedi et la duchesse Satine Kryze. Cette dernière apparaît dans Star Wars : la Guerre des clones. Cette relation reste encore à confirmer par le canon officiel de la saga. Le frère de Sateen Kenobi reste par ailleurs peu exploité à l'écran. Cela dit, ses nombreuses scènes ont offert l'occasion d'interagir avec de nombreux personnages.

Obi-Wan Kenobi donne la réplique à :

Qui-Gon Jinn

Anakin Skywalker

Padmé Amidala

Yoda

Mace Windu

Count Dooku

Darth Maul

Princess Leia

Luke Skywalker

Han Solo

Chewbacca

R2-D2

C-3PO

Une longévité exceptionnelle à l'écran

Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir. En 1977, Obi-Wan Kenobi, interprété par Sir Alec Guinness initie le jeune Luke Skywalker au monde des Jedi et à la Force. Guide spirituel et tactique, il n'hésite pas à se sacrifier pour permettre à Luke de poursuivre sa quête.

L'Empire contre-attaque (1980) et Le Retour du Jedi (1983). Apparaissant sous forme de fantôme de la Force, Kenobi continue d'instruire Luke. Il lui transfère ses connaissances pour affronter l'empereur Palpatine et Dark Vador. Dans ces deux longs-métrages, Obi-Wan confirme sa fonction continue en tant que guide, même après sa mort. Avez-vous déjà pensé à une secte inspirée de Star Wars ?

Avec le début de la prélogie en 1999, les fans découvrent un tout autre visage de ce Jedi légendaire. Ewan McGregor reprend le rôle. Il apporte à Obi-Wan Kenobi un dynamisme juvénile couplé à un sens redoutable de la justice et de la loyauté. Dans La Menace Fantôme (1999), L'Attaque des clones (2002), La Revanche des Sith (2005), il passe de Jedi padawan à chevalier et puis mentor.

Obi-Wan Kenobi meurt en duel face à son ancien apprenti, Dark Vador, sur l'Étoile de la Mort dès Star Wars : épisode IV : Un nouvel espoir. Cela dit, sa relation complexe entre Anakin et Obi-Wan reste un élément central de cette trilogie. Obi-Wan représente l'échec et les limites de l'Ordre Jedi dans la gestion de la chute de son apprenti, ce qui ajoute une couche de tragédie à sa personne.

Si Dark Vador devait lui-même faire les courses en attendant de se battre contre son maître et mentor Obi-Wan Kenobi…

Un mythique personnage exploré par une série TV

Obi-Wan Kenobi est au centre d'une minisérie d'action réelle de Disney+ réalisée par Deborah Chow et portée par Ewan McGregor. Les péripéties se déroulent dix ans après La Revanche des Sith et neuf ans avant Un Nouvel Espoir. Elles se passent dans une galaxie gouvernée par la main de fer de l'Empire Galactique. Contraint de reprendre du service, Obi-Wan part à la recherche de la princesse Leia et sœur jumelle de Luke, alors âgée de dix ans. Pendant ce temps, la mystérieuse troisième sœur Reva Sevander est sur ses traces. Elle est déterminée à le capturer et à le livrer à son ancien apprenti Dark Vador.

Le traitement du personnage dans la série TV consacrée à Obi-Wan Kenobi offre une couche supplémentaire à sa mythologie déjà riche. Ciblant un point précis de son histoire, la série explore les nuances de son existence durant les années d'exil sur Tatooine. Située entre les événements qui closent la préquelle et ouvrent le chemin vers les épisodes originaux, cette série TV replonge dans le monde des Jedi.

Au revoir, vieil ami. Que la force soit avec toi. Obi-Wan Kenobi

Un héros intemporel apprécié par la jeune génération

La popularité d'Obi Wan Kenobi ne s'est jamais démentie depuis les années 70, tant auprès des fans que des critiques. Le personnage a contribué au succès global de la série Star Wars. Sur le plan individuel, la performance d'Alec Guinness dans le rôle d'Obi Wan lui a valu des nominations notables. Star Wars: Obi-Wan Kenobi a reçu une nomination aux Emmy Awards 2023 dans la catégorie série d'anthologie.

Le public n'a pas non plus repoussé les articles à l'effigie d'Obi-Wan Kenobi. Ce dernier devient un thème particulièrement lucratif pour plusieurs lignes de produits dérivés. Ce sont notamment des figurines Funko Pop, sabres laser, t-shirts, casquettes, mugs, posters, coussins, sacs à dos, porte-clés et des jeux vidéo.

