Nouveaux OnePlus Buds Pro 3 : technologie de pointe et confort au rendez-vous

OnePlus vient d'annoncer la sortie des OnePlus Buds Pro 3, des écouteurs sans fil de dernière génération. Dotés de technologies avancées, ils offrent une réduction de bruit intelligente, un son spatial et une qualité audio supérieure. Disponibles dès aujourd'hui au prix de 199 euros, ces écouteurs s'imposent comme un choix incontournable pour les amateurs de son.

Un son optimisé par Dynaudio

Les OnePlus Buds Pro 3 sont conçus pour offrir une qualité sonore exceptionnelle. Cela va aux basses profondes aux aigus cristallins. Grâce à une technologie de double haut-parleurs améliorée, chaque oreillette est équipée d'un woofer de 11 mm et d'un tweeter de 6 mm. Pour la première fois, OnePlus intègre également deux convertisseurs numérique-analogique (CNA) dans chaque écouteur. Un CNA est dédié au woofer et l'autre au tweeter. Cela assure ainsi une performance sonore sans compromis. Le tout a été minutieusement réglé par Dynaudio, une référence dans le domaine de l'audio. Avec leur technologie avancée et leur design raffiné, les Buds Pro 3 se positionnent comme un choix incontournable pour les amateurs de bonne musique en quête d'une expérience audio immersive et de haute qualité.

Réduction de bruit active jusqu'à 50 dB

La réduction de bruit active (ANC) des Buds Pro 3 est l'une des plus performantes du marché, avec jusqu'à 50 dB de réduction de bruit adaptative. Cela permet aux écouteurs de s'ajuster automatiquement en fonction de l'environnement. Que vous soyez dans une rue bruyante ou dans un lieu calme, les Buds Pro 3 optimisent la réduction de bruit pour offrir une expérience d'écoute toujours agréable. Cette technologie intelligente prolonge également l'autonomie des écouteurs en réduisant la consommation d'énergie lorsque cela est possible​. Avec une charge rapide, 10 minutes suffisent pour offrir plus de 5 heures d'écoute. Une charge complète permet d'atteindre jusqu'à 43 heures d'autonomie avec l'étui de chargement inclus. Ces caractéristiques font des Buds Pro 3 un choix idéal pour les utilisateurs en déplacement.

Confort et design repensés

Les Buds Pro 3 ne se contentent pas d'offrir une qualité audio supérieure ; ils soignent aussi l'esthétique et le confort. Disponible en deux coloris élégants, Midnight Opus et Lunar Radiance, chaque écouteur est conçu pour s'adapter parfaitement à l'oreille. Le boîtier de chargement a également été redessiné avec une finition bicolore et une touche de cuir pour une prise en main agréable.

Les Buds Pro 3 intègrent les mêmes contrôles intuitifs que leurs prédécesseurs. Les utilisateurs peuvent ajuster le volume, contrôler leur musique et alterner entre réduction de bruit et mode transparence en appuyant sur les écouteurs. Ils sont également compatibles avec l'audio spatial de Google. Ils offrent une expérience immersive avec une large gamme de dispositifs compatibles. Les OnePlus Buds Pro 3 sont disponibles à la vente dès maintenant sur le site de OnePlus au prix de 199 €. Les offres spéciales de lancement, valables du 20 août au 20 septembre, incluent des réductions et des bundles exclusifs pour les premiers acheteurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.