Nouveautés en matière de serrures intelligentes : Des produits fraîchement sortis d’usine pour un maximum de sécurité !

Vous vous intéressez aux nouveautés en matière de serrures intelligentes ? Nous vous invitons à découvrir les deux derniers fleurons de WELOCK smart lock cylinder et les paramètres à considérer avant de porter votre dévolu sur un modèle en particulier.

Les objets connectés ont apporté de véritables lots d’innovations à la sécurité domestique et à la façon de gérer les appareils électroménagers. Ils permettent notamment de tout contrôler depuis un smartphone, qu’il s’agisse d’éclairage, de chauffage ou de télésurveillance. Les nouveautés en matière de serrures intelligentes continuent de perpétuer ce système en promettant toujours plus de praticité et d’accessibilité. Conçues à l’origine pour les habitations, elles séduisent de plus en plus les petites entreprises. Cette année, des modèles encore plus sophistiqués font leur entrée sur le marché, rendant le quotidien plus pratique et sécurisé.

La Touch61 et la Wifibox 3 de WELOCK smart lock cylinder

Vous êtes à la recherche d’une solution moderne et efficace pour renforcer la protection de vos espaces ? La Smart Lock WELOCK Touch61 pourrait vous inspirer de l’intérêt ! En plus de se monter facilement, elle est compatible avec plusieurs types de portes, incluant celles avec une serrure ronde à l’avant ou en forme de calebasse à l’arrière. Son cylindre extensible s’adapte à différentes configurations. Par ailleurs, cette nouveauté en matière de serrure intelligente permet une gestion ultra simple des accès via une application. Elle dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales pour les utilisateurs réguliers et de trois cartes RFID pour les usagers ponctuels. Vous avez même la possibilité de définir des plages horaires de fonctionnement pour ces cartes.

Et si vous souhaitez obtenir ce bijou technologique sans vous ruiner, une grande promotion est actuellement offerte par la marque. Pour en profiter, vous n’avez qu’à vous servir du code de réduction VD50 au moment de l’achat. Ainsi, au lieu de dépenser 219 euros pour avoir la Smart Lock Touch61, il ne vous reste plus que 169 euros à payer. Vous économisez la somme de 50 euros pour un gadget high-tech qui vient de sortir !

De son côté, la WELOCK gateway-wifibox3 est une passerelle qui facilite le contrôle à distance de la serrure intelligente. Elle est compatible avec Alexa et Home Assistant, tout en étant compacte et facile à configurer. De plus, elle se connecte facilement avec un câble USB-C et permet de remplacer un bouton de déverrouillage traditionnel. Et grâce à son contact sec, elle offre une grande flexibilité pour automatiser les accès dans différents environnements. Elle est proposée à seulement 99 euros.

Les choses à savoir avant d’acheter les dernières nouveautés en matière de serrures intelligentes

Pour être sûr d’investir dans une serrure intelligente adaptée, il est important de vérifier préalablement que le modèle que vous comptez acheter est compatible avec votre porte. En général, il existe trois grandes options d’installation : remplacer entièrement le mécanisme, changer seulement le cylindre ou ajouter un adaptateur. Chaque solution a ses avantages, mais certaines peuvent être plus discrètes ou plus simples à installer que d’autres.

L’alimentation est un autre point crucial à considérer. Les serrures connectées fonctionnent soit avec des piles, soit avec des batteries rechargeables. Assurez-vous de connaître leur autonomie et gardez toujours des pièces de rechange sous la main pour éviter de vous retrouver bloqué à l’extérieur. Enfin, si vous avez un système de maison connectée, vérifiez si la serrure intelligente est compatible avec les assistants vocaux que vous utilisez. Renseignez-vous également si elle fonctionne avec les appareils sans fil de votre domotique.

