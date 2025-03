Smartphone Nothing 2025 : design et photo bluffants

Nothing lance des smartphones de milieu de gamme aux caractéristiques dignes de modèles haut de gamme : Phone (3a) et Phone (3a) Pro. Dotée d’un design raffiné, cette nouvelle série met l’accent sur la photographie de précision avec zoom optique et IA. Les performances sont également en hausse grâce au processeur Snapdragon 7s Gen 3 et à Nothing OS 3.1. Essential Space, l’outil d’IA intégré, promet une nouvelle façon de capturer et gérer ses idées.

Une ambition renforcée sur le design et la durabilité

Nothing ne cache pas ses ambitions esthétiques. Avec des panneaux en verre améliorés et une symétrie interne peaufinée, les Phone (3a) et Phone (3a) Pro affichent une sophistication inédite pour la marque. L’ingénierie a été repensée pour intégrer un matériel avancé et conserver l’identité visuelle minimaliste propre à Nothing. Côté robustesse, la certification IP64 améliore la résistance à l’eau et à la poussière. Un effort est également fait sur l’empreinte carbone, réduite à 51,3 kg de CO2 par unité.

Un système photo qui se veut révolutionnaire

Là où Nothing frappe fort, c’est sur l’appareil photo. Le Phone (3a) se dote d’un capteur principal de 50 MPixels co-conçu avec Samsung, boosté par une IA d’apprentissage profond. Le modèle Pro va encore plus loin avec un zoom périscopique x3 et une capacité de zoom numérique poussée à x60. Rien n’est laissé au hasard : stabilisation optique, ultra-grand angle de 120°, autofocus réactif, tout concourt à proposer une expérience photographique de premier plan. Un positionnement audacieux qui pourrait inquiéter certains fabricants plus établis.

Performances et autonomie : la promesse d’une fluidité accrue

Côté puissance, Nothing s’appuie sur le Snapdragon 7s Gen 3 pour assurer une hausse de 33% des performances par rapport au précédent Phone (2a). L’optimisation logicielle via Nothing OS 3.1 promet une expérience fluide, avec un accent mis sur l’intelligence artificielle. La batterie de 5 000 mAh et la charge rapide 50W assurent une autonomie prolongée. Cela peut aller jusqu’à deux jours selon la marque.

Reste à voir si ces nouveaux modèles parviendront à se tailler une place sur un marché concurrentiel. Avec une stratégie fondée sur le design, la photographie et l’optimisation logicielle, Nothing fait un pari ambitieux. L’accueil du public et des critiques technologiques déterminera si ce positionnement paie.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn