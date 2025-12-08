Notre guide de survie pour le DLC Elden Ring Nightreighn : The Forsaken Hollows

Vous pensiez avoir tout vu dans l’Entre-terre ? Préparez-vous à plonger plus bas. Le DLC Nightreighn : The Forsaken Hollows d’Elden Ring nous entraîne dans des abîmes oubliés, peuplés d’horreurs nouvelles et de secrets anciens.

Entre bosses cauchemardesques et pièges sournois, ce guide de survie sera votre unique lueur dans les ténèbres. On a testé, on a (beaucoup) succombé, et on vous livre les clés pour ne pas y laisser votre âme. Bon courage, Tarnished.

Les ténèbres appellent : le DLC « The Forsaken Hollows » se dévoile

Le 11 novembre 2025, les fans d’Elden Ring Nightreign ont eu le droit à un cadeau de choix. Il s’agit dutrailer du gameplay officiel du DLC tant attendu, The Forsaken Hollows. Les images ont dévoilé un aperçu glaçant des nouveaux dangers à affronter, introduisant des Nightfarers et des Nightlords inédits.

La surprise la plus électrisante a été le retour fracassant d’un boss culte de Dark Souls, Artorias le Marcheur des Abîmes, prêt à défier les joueurs dans ces profondeurs oubliées. Quelques jours plus tard, le 25 novembre 2025, un trailer dédié au Scholar Nightfarer est venu aiguiser encore un peu plus les appétits pour cette expansion ténébreuse.

La chasse aux souvenirs : votre “liste à faire” avant le plongeon

En attendant la date de lancement officielle de Elden Ring Nightreighn : The Forsaken Hollows, l’Entre-terre n’est pas en reste. Voici comment vous préparer au mieux pour affronter l’obscurité.

Première étape cruciale : bouclez toutes les quêtes de Remembrance de vos Nightfarers. Ces missions secondaires, réalisables pendant les expéditions, débloquent non seulement des pans entiers de lore sur chaque classe, mais garantissent aussi que vous ayez tous les personnages à disposition, notamment la Duchess et le Revenant.

Mode et métamorphose : préparez votre garde-robe Murky

Ensuite, vous avez un Nightfarer favori ? C’est le moment de lui offrir une nouvelle garde-robe ! Débloquez toutes ses tenues et skins avant l’arrivée des nouvelles recrues, le Scholar et l’Undertaker.

L’objectif est simple : économiser votre murk (la monnaie du jeu) pour pouvoir vous offrir leurs éventuelles nouvelles tenues dès leur sortie. Et ainsi, il est plus facile d’arborer le dernier cri des ténèbres sans attendre.

Secrets telluriques et seigneurs à vaincre : renforcez votre étreinte

Ne négligez pas les Shifting Earth Secrets dans Elden Ring Nightreighn : The Forsaken Hollows. Les quatre actuellement disponibles recèlent des avantages précieux : transformer une arme en Légendaire, gagner une seconde chance, ou augmenter votre santé maximale. Maîtrisez-les.

Parallèlement, assurez-vous d’avoir terrassé tous les Nightlords de base. Si c’est déjà fait, tournez-vous vers les Everdark Sovereigns hebdomadaires pour maintenir vos réflexes aiguisés. Et bien sûr, assurez-vous d’avoir vu la fin (Tap to Reveal) du jeu principal avant de plonger dans le DLC.

Le défi ultime : l’expédition du « Deep of Night »

Vous vous sentez d’attaque pour un vrai défi ? Tentez l’expédition Deep of Night. Ce mode, accessible seulement après avoir accompli toutes les étapes précédentes. Il vous met au défi d’affronter un Nightlord mystère, dont l’identité ne sera révélée qu’au moment du combat. C’est l’exercice parfait pour peaufiner votre loadout et tester la polyvalence de votre build face à l’inconnu, une préparation idéale pour les surprises du DLC.

La quête du 100% : la touche finale

Enfin, si vous visez la perfection, profitez de ce délai pour acquérir des récompenses et des trophées qui vous manquent. Atteindre le 100% de complétion avant l’arrivée des Forsaken Hollows serait la cerise sur un gâteau déjà bien ténébreux. Avec ces préparatifs, vous serez fin prêt à accueillir Artorias et les nouvelles horreurs des abîmes avec la fermeté et le style d’un véritable héritier de la nuit.

