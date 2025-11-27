Réchauffez vos vacances de Noël avec ces jeux vidéos pour amuser toute la famille

L’hiver s’installe, les guirlandes scintillent et… la famille s’observe en silence ? Cette année, pas de temps mort ! Sortez les manettes et réchauffez l’ambiance avec une sélection de jeux vidéo pour Noël conçus pour fédérer votre famille et toutes les générations.

Qu’il s’agisse de coopérer dans une aventure ou de s’affronter dans des épreuves hilarantes, ces titres vont transformer votre salon en arène de rires. Préparez-vous à créer des souvenirs numériques mémorables !

L’émerveillement hypnotique de Tetris Effect: Connected

Et si les traditionnels casse-tête prenaient une dimension artistique ? C’est le pari réussi de Tetris Effect: Connected, qui sublime le classique intemporel en une expérience sensorielle totale. Entre ses fonds dynamiques, ses designs de blocs variés et sa bande-son envoûtante, il offre un spectacle visuel et auditif qui captive toutes les générations. Son mode coopératif, où l’on affronte ensemble des boss, est une bénédiction pour ceux qui préfèrent l’union à la rivalité. Cerise sur le sapin : même éliminé, on peut revenir dans la partie, une fonctionnalité idéale pour jouer sereinement avec les plus jeunes.

Super Mario Party Jamboree : la méga fête interactive

Préparez-vous à déchaîner l’esprit de compétition… sans risquer de brouiller la famille ! Super Mario Party Jamboree incarne à la perfection l’essence du jeu de party avec son incroyable arsenal de plus de 110 minijeux et ses sept plateaux débordant de surprises. Considéré comme le meilleur opus de la série, il brille également par son inclusivité. C’est grâce à un mode multijoueur en ligne. Une aubaine pour rassembler autour de l’écran aussi bien les proches présents que ceux restés à distance, faisant de lui le compagnon de fêtes par excellence.

Among Us : le coup de théâtre familial

Qui a bien pu saboter le vaisseau ? Le jeu de déduction sociale qui a connecté le monde durant le confinement trouve une résonance particulière lors des regroupements familiaux. Le concept dans Among Us est diablement efficace. Il faut créer un groupe privé, s’installer dos à dos pour préserver le secret des écrans de smartphone, et laisser place aux accusations farfelues et aux rires garantis. Suspecter Tata Edna n’a jamais été aussi amusant. Et le seul matériel requis est le téléphone que chacun a déjà dans sa poche.

Shredder’s Revenge : le retour triomphal des Tortues Ninja

Retrouvez les saveurs de l’arcade le temps d’une émeute rétro ! Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge fait revivre avec brio l’âge d’or du beat-’em-up. Cette aventure au pixel art raffiné supporte jusqu’à six joueurs côte à côte, transformant votre salon en véritable salle de jeux des années 90, mais sans avoir à y glisser la moindre pièce. Simple, efficace et bourré de références, il s’impose naturellement comme un incontournable pour une session de défoulement collective.

Super Smash Bros. Ultimate : la bagarre à la carte

Que votre famille regorge de joueurs aguerris ou de parfaits novices, Super Smash Bros. Ultimate s’adapte à tous les profils. Son atout maître ? Une personnalisation poussée qui permet de moduler l’expérience, d’une douce rixe entre cousins à un combat sans merci entre oncles rivaux. Avec sa galerie de personnages iconiques et la possibilité d’affrontements à huit en local, il promet des veillées de fêtes mémorables, où les fous rires le disputent aux coups d’éclat.

Mario Kart World : la course de Noël sur le canapé

Alors que le jeu en ligne domine ailleurs, Nintendo persiste à célébrer le plaisir du « couch co-op ». Mario Kart World, dernière née de la franchise, en est la preuve éclatante. Si son nouveau mode monde ouvert se vit en solo, l’essentiel est ailleurs. C’est dans le plaisir simple et immédiat de se lancer dans une course endiablée aux couleurs des fêtes. Choisissez votre pilote préféré et lancez-vous sur des circuits flamboyants : la recette magique du jeu de course familial, plus conviviale que jamais, opère encore.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn