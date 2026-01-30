Noah Centineo peut-il incarner un jeune John Rambo ? Les infos du tournage sont prometteuses.

La jeunesse du soldat traumatisé John Rambo va être révélée, et c’est Noah Centineo qui endossera le bandana. Un choix surprenant qui divise les puristes. Mais les premières infos du tournage sont enthousiasmantes.

Le scénario explore ses origines, l’acteur se prépare physiquement de manière intense, et une ambiance sombre fidèle à l’esprit du premier film imprègne le tout. Le charmeur de To All the Boys a-t-il la rage nécessaire pour devenir une légende ? Les premiers rushs semblent dire oui.

Préparez-vous à retourner dans la jungle, mais cette fois-ci, à l’aube d’une légende. Le préquelle de la saga Rambo, qui racontera le baptême du feu du jeune John J. Rambo pendant la guerre du Vietnam, a officiellement démarré son tournage à Bangkok, en Thaïlande. Et c’est une étoile montante qui endossera le bandana iconique : Noah Centineo, le nouveau « Ken » de Street Fighter révélé par The Recruit ou The Perfect Date. Loin du charmeur de lycée, l’acteur va incarner la version « brute et réelle » du futur survivant ultime.

Un réalisateur finlandais peut-il capturer l’âme de Rambo ?

À la barre de ce projet ambitieux, on retrouve le Finlandais Jalmari Helander, dont les films Sisu et son sequel ont prouvé son talent pour l’action brute et les héros endurants. Pour lui, c’est un rêve d’enfant qui se réalise : « À 11 ans, j’ai vu First Blood pour la première fois, et ça a changé ma vie […]. Nous retournons au commencement. C’est Rambo dans son essence la plus pure, une histoire de survie sur l’endurance, la persistance et l’innocence perdue. » Des paroles qui devraient rassurer les puristes inquiets.

Qui sont les artisans derrière ce nouveau chapitre ?

Le projet ne manque pas de poids lourds derrière la caméra. Le scénario est signé Rory Haines et Sohrab Noshirvani (The Mauritanian), et les frères Joe et Anthony Russo (Avengers: Doomsday) sont attachés en tant que producteurs délégués. Côté casting, cinq nouvelles recrues rejoignent l’aventure, dont des visages familiers comme Jason Tobin (A Thousand Blows) et Jefferson White (Yellowstone). Le rôle crucial du Colonel Sam Trautman, le mentor de Rambo, reste pour l’instant un mystère, laissant planer le suspense.

Pourquoi refaire un film sur les origines de Rambo ?

La saga Rambo, débutée en 1982 avec First Blood, est devenue un pilier du cinéma d’action. Elle a suivi l’évolution d’un vétéran traumatisé, de son errance dans une petite ville américaine jusqu’à ses missions explosives au Vietnam, en Afghanistan et au-delà. Ce préquelle promet de combler ce vide en montrant la transformation d’un jeune soldat en la machine de survie que l’on connaît, « dépouillé, brut et réel ».

Noah Centineo sera-t-il le seul à remplir les chaussures de Stallone ?

Fait amusant, Noah Centineo n’est pas le seul acteur à marcher dans les pas de Sylvester Stallone en ce moment. Un autre film, I Play Rocky, est en préparation pour raconter la lutte du jeune Stallone pour porter son scénario de Rocky à l’écran, avec Anthony Ippolito dans le rôle principal. L’ombre du Sly plane décidément sur deux générations de cinéma.

Les équipes de production ont désormais lancé le tournage de Rambo (titre provisoire). Le studio n’a encore annoncé aucune date de sortie, mais une chose est sûre. L’attente pour découvrir la genèse d’un des plus grands mythes de l’action va être aussi intense qu’une patrouille dans les rizières vietnamiennes. Préparez vos ceintures, l’origine d’une légende est en marche.

