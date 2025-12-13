Le trailer du film Street Fighter est un hommage aux fans de l’arcade avec des easter-eggs inédits

La bande-annonce ou trailer du film Street Fighter vient de débarquer, et c’est une déclaration d’amour directe aux puristes de l’arcade. Par contre, aux nouvelles générations, sachez les décoder !

Entre le Flash Kick de Guile et la mythique voiture à détruire avec sa plaque « IC29 », les clins d’œil aux bornes des années 90 pleuvent à chaque image. Un déluge d’easter eggs soigneusement placés pour promettre : cette fois, on ne trahira pas vos souvenirs. KO technique assuré.

Street Fighter : La bande-annonce explosive qui promet de venger l’échec de 1994

L’âge d’or des adaptations de jeux vidéo au cinéma, porté par les succès monstrueux de Minecraft et Super Mario, s’apprête à accueillir un nouveau champion. Et il a choisi de faire son entrée en force. Lors de la dernière cérémonie des Game Awards, le monde a découvert la première bande-annonce du film Street Fighter.

C’est une plongée live-action tant attendue dans l’univers de Capcom. Une minute d’action pure qui a immédiatement électrisé les fans, avec un message sous-jacent clair : oubliez le film de 1994 avec Jean-Claude Van Damme. Cette fois, c’est du sérieux.

Un casting de combattants de rêve

Le premier coup de maître réside dans son casting éclectique et surprenant, qui mélange stars montantes et figures iconiques. Pour incarner les frères rivaux, le film a choisi Andrew Koji (Ryu) et Noah Centineo (Ken Masters), chargés de ramener leur chimie conflictuelle dans le tournoi World Warrior de 1993. Ils seront rejoints par une Chun-Li mystérieuse jouée par Callina Liang.

Mais ce sont les choix pour les antagonistes qui frappent fort : le catcheur Cody Rhodes endosse l’uniforme de Guile, le charismatique David Dastmalchian (M. Bison) et une légende du catch, Roman Reigns, prêt à rugir dans le rôle du terrifiant Akuma. Sans oublier Jason Momoa, qui sera non seulement Blanka, mais produira aussi le film. Un mélange explosif qui promet autant de présence à l’écran que de puissance dans les combats.

Des clins d’œil et du K.O. visuel

La bande-annonce, brève et intense, a su rassurer les plus sceptiques. Elle prouve que l’équipe, dirigée par le réalisateur Kitao Sakurai (Bad Trip), a écouté les fans. Les références au jeu sont partout, et pas seulement en fond. On y aperçoit le Flash Kick de Guile, le masque étincelant de Vega, et surtout, un hommage parfait au stage bonus mythique de Street Fighter II avec la destruction d’une voiture… arborant fidèlement la plaque d’immatriculation « IC29 » du jeu original.

Ces détails, couplés à des costumes étonnamment réussis et à une chorégraphie de combat qui semble solide, dissipent les craintes d’une adaptation ridicule. L’esthétique capture l’essence colorée et exagérée de la saga sans tomber dans le piège du cosplay cheap.

Plus qu’un simple tournoi : une quête personnelle

Si les coups de poing volent haut dans la teaser, l’intrigue promet une certaine profondeur. L’histoire nous ramène en 1993, où Ryu et Ken, désormais éloignés, sont forcés de se réunir par Chun-Li pour participer au fameux tournoi. Mais derrière les combats spectaculaires se cacherait un complot bien plus sombre.

Il forcerait les deux guerriers à affronter les démons de leur passé commun. Le film ne se contentera donc pas d’enchaîner les duels ; il explorera la fracture et la rédemption au cœur de leur relation fraternelle rivale. Un enjeu qui pourrait donner à cette adaptation la chair narrative qui lui a souvent manqué.

Quand est ce qu’on le verra en salle ?

Avec une sortie prévue pour le 16 octobre 2026, Street Fighter a posé ses premiers coups avec une précision remarquable. Entre son casting star-studded, son respect méticuleux pour le matériel source et une intrigue qui pourrait surprendre, le film se positionne non pas comme un simple produit dérivé, mais comme un événement cinématographique à part entière. Le combat pour la couronne des meilleures adaptations est officiellement lancé. Fight!

