Nioh 3 : Guide du débutant pour maîtriser le combat, l’exploration et la gestion du Ki

Prêt à plonger dans le Japon féodal le plus impitoyable ? Nioh 3 vous attend, avec ses combats d’une précision chirurgicale et ses yokaïs prêts à vous déchiqueter. Ne vous inquiétez pas, ce guide du débutant est votre meilleur allié pour survivre aux premières heures !

On vous explique comment enchaîner les postures, explorer chaque recoin pour dénicher des reliques cruciales, et surtout, gérer cette précieuse ressource qu’est le Ki. Parce que dans ce monde, un seul souffle mal placé peut être votre dernier. Suivez le guide, samouraï !

Nioh 3 vous submerge-t-il de tutoriels ?

Sortez vos plus belles lames et préparez votre patience : Nioh 3 est arrivé, et il a l’intention de ne faire aucun prisonnier. La difficulté ne réside pas seulement dans ses combats exigeants, mais dans un véritable déluge de mécaniques et de tutoriels qui vous assaillent dès les premières minutes. Jauges, compétences, arbres de talents… il est facile de s’y perdre. Pas de panique : voici quelques astuces pour démarrer du bon pied et ne pas vous laisser engloutir par la richesse (écrasante) de ce nouvel opus de Team Ninja.

Par où commencer dans cet océan de possibilités ?

La réponse est simple : explorez, explorez, et explorez encore. Dès qu’une nouvelle zone s’ouvre à vous, ne foncez pas tête baissée vers l’objectif principal. Balayez chaque recoin de la carte pour récupérer toutes les ressources possibles. Ces collectibles – à l’exception de quelques Veines Spirituelles verrouillées par l’histoire – sont essentiels pour votre progression et vous offriront les niveaux nécessaires pour affronter les ennemis plus coriaces qui vous attendent plus loin. Considérez chaque carte comme un buffet dont il faut tout goûter avant de passer au suivant.

Nioh 3 vous propose deux grands styles, Samouraï et Ninja, chacun avec son arsenal d’armes et son arbre de compétences dédié. Les points de compétence correspondants (les « Serrures ») se récupèrent en explorant. Au début, ils sont rares, alors investissez-les avec sagesse : concentrez-vous sur les compétences de l’arme que vous préférez manier.

Vous êtes un adepte du katana ? Misez tout sur l’épée. Vous préférez la discrétion et les shurikens ? Tournez-vous vers l’arbre Ninja. N’oubliez pas non plus de débloquer quelques compétences de base dans les arbres principaux Samouraï et Ninja. Vous aurez tout le temps d’expérimenter d’autres styles une fois que les points afflueront.

Les combos sont-ils vraiment une priorité ?

Absolument. Oubliez le « bourrinage » de boutons, cela ne mènera à rien ici. Dès que vous avez quelques points à dépenser, rendez-vous dans le menu « Acquérir Arts Martiaux/Ninjutsu » et débloquez des combos d’attaques légères et lourdes. Dès que la zone centrale, la « Faille Éternelle », est accessible, parlez aux PNJ qui proposent de vous entraîner. Ensuite, allez à un autel (sanctuaire), choisissez « Parchemins de Bataille », sélectionnez la période Edo et recherchez les missions commençant par « La Voie de… ». Les terminer débloquera des compétences cruciales pour enrichir votre palette de combos.

Où sont cachées les compétences passives, ces bonus invisibles ?

Ne les négligez pas ! Elles sont peut-être moins glamour, mais les compétences passives offrent des buffs essentiels. Pour les activer, utilisez le menu « Gestion des Compétences » accessible depuis les autels. Vous obtiendrez ces compétences soit en explorant, soit en les achetant aux marchands Sudama. Attention, vous avez une capacité limitée pour les équiper, mais elle peut être augmentée en trouvant des textes spéciaux dans le monde. Pensez-y comme à équiper les bons « bijoux » invisibles pour votre personnage.

Existe-t-il un endroit pour s’entraîner sans risque ?

Bonne nouvelle : oui, et il est même impossible d’y mourir ! Pour y accéder, il faut d’abord avoir débloqué la Faille Éternelle (via un miroir spécial lié à l’histoire). Une fois sur place, parlez aux trois PNJ maîtres (Ninja, Samouraï, Onmyo). Allez ensuite à un autel, sélectionnez « Parchemins de Bataille », choisissez la période Edo et lancez la mission « Contrôle Étendu ». Vous serez téléporté dans une arène où vous pourrez choisir votre adversaire d’entraînement (Samouraï ou Ninja) et tester toutes vos nouvelles combos en toute sérénité.

Le poids de l’équipement est-il un détail ?

Loin de là. L’encombrement (« encumbrance ») dans Nioh 3 n’est pas affecté par les objets dans votre inventaire, mais uniquement par l’équipement que vous portez. Un équipement trop lourd affecte considérablement votre Ki (votre endurance). Pour vous simplifier la vie, le jeu propose une option automatique : dans le menu Équipement, appuyez sur R3 pour qu’il vous équipe de façon optimale selon le niveau d’encombrement que vous privilégiez (A pour très léger, B pour optimal).

Pourquoi le « Ki Pulse » et la « Brume » sont-ils si importants ?

Ces deux mécaniques, liées aux styles Samouraï et Ninja, sont vos meilleures alliées pour gérer votre endurance en combat. Elles permettent de récupérer du Ki rapidement après une action. Maîtriser leur timing n’est pas optionnel, c’est vital pour survivre aux assauts prolongés. Consultez notre guide dédié si leur fonctionnement n’est pas encore clair.

La parade du Samouraï est-elle un réflexe à acquérir ?

C’est un must-have. La parade (« déflect ») peut être débloquée très tôt dans l’arbre des compétences Samouraï. Contrairement à l’esquive qui consomme beaucoup de Ki, une parade réussie en restaure et remplit également votre jauge d’arts martiaux. La fenêtre de parade est assez généreuse, alors apprenez-la dès que possible. Cela transformera radicalement votre approche des combats.

Si une mission affiche un niveau recommandé bien supérieur au vôtre, ne forcez pas. Consultez votre carte et explorez les zones optionnelles adaptées à votre niveau actuel. En les nettoyant, vous gagnerez assez d’Amrita (la monnaie d’expérience) pour monter en puissance. Répétez l’opération, et vous serez bientôt prêt à affronter les défis qui vous semblaient insurmontables.

Que faire des Pierres d’Esprit et autres objets brillants ?

Ne les laissez pas dormir dans votre inventaire ! Les Pierres d’Esprit, les Fragments de Lumicite et les Cristaux de Lumicite sont en réalité de l’Amrita cristallisée. Allez régulièrement dans l’onglet « Objets Utilisables » de votre inventaire et brisez-les pour récupérer l’expérience. Vous pouvez aussi extraire de l’Amrita de votre vieil équipement inutilisé en faisant une « offrande » à n’importe quel autel. Attention, le rendement n’est pas mirobolant, alors pesez le pour et le contre avant de sacrifier une pièce.

Avec ces conseils en tête, vous devriez être mieux armé pour affronter les profondeurs exigeantes de Nioh 3. Mais n’oubliez pas : le plus grand plaisir reste d’explorer ce jeu dense et riche à votre propre rythme. Bonne chance, guerrier !

