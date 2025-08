Nintendo Direct : Les jeux qui ont fait sensation chez les fans

Pour savoir quels sont les jeux Nintendo qui ont fait le buzz chez les fans, c’est en regardant le Direct Partner Showcase! A tous les gamers, cet événement donne un aperçu de l’avenir de la Switch et de la Switch 2 de la part des partenaires éditeurs de Nintendo.

D’Octopath Traveler 0 à Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection en passant par Madden et EA Sports FC, voici ce qui est à l’affiche.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment a un lien avec Tears of the Kingdom

L e jeu Hyrule Warriors est une petite pépite qui sortira en « Hiver » sur Nintendo Switch . Mais en attendant, profitez de son nouveau gameplay trailer et sachez que celui-ci a révélé un peu plus en quoi ce sera une histoire canonique liée à Tears of the Kingdom. Ce nouveau jeu mettra en scène des personnages tels que la Princesse Zelda, le Roi Rauru, et d’autres encore.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection annoncé pour 2026

De son côté, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection a été le premier jeu à ouvrir le Nintendo Direct de cette année. Dans le jeu, incarnez un cavalier de Rathalos dans un monde où la « catastrophe environnementale » appelée l’Empiètement menace tout et provoque une guerre entre deux royaumes. Il y a aussi un œuf mystérieux qui semble contenir deux créatures à l’intérieur. Ah, et nous avons aperçu un Magnamalo !

Octopath Traveler 0 apporte une nouvelle aventure sur Switch 2 en décembre 2025 !

Ensuite, un nouveau jeu Octopath Traveler arrive sur Switch 2 d’ici peut. Il raconte une nouvelle histoire préquelle avec le style *HD-2D* incroyable qui a fait la renommée de la série. Cette nouvelle aventure, intitulée Octopath Traveler 0, sortira le 4 décembre 2025.

Ce nouvel opus semble permettre aux joueurs de personnaliser leur personnage et de partir en un « voyage de restauration » après que leur ville natale de Wishvale a été réduite en cendres. Nous avons également eu un aperçu des combats au tour par tour. Et des éléments de construction de ville dans la bande-annonce de présentation sont beaux. Sinon, il y aura plus de 30 membres de groupe recrutables.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales par Square Enix arrive sur Switch 2.

Par la suite, le Nintendo Partner Direct s’est conclu non pas avec un, mais deux jeux HD-2D prévus sur Switch 2 en 2026. Le premier était The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. On y suit un aventurier nommé Elliot, parti du Royaume de Huther pour explorer des ruines mystérieuses découvertes dans les terres sauvages.

Il s’agit davantage d’un action-RPG, où vous contrôlerez à la fois Elliot et sa compagne fée, Faie. Le personnage peut manier sept types d’armes différents. Tandis que Faie attaquera les ennemis de manière autonome et pourra être contrôlée par le joueur ou un ami en mode coopératif.

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles dévoile de quoi le jeu aura l’air

Par ailleurs, avant sa sortie prévue le 30 septembre 2025, Le Nintendo Direct Showcase a présenté un nouvel aperçu de Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles. L’histoire propose des dialogues entièrement doublés, des graphismes améliorés et de nombreuses améliorations de gameplay.

Madden NFL 26, marquez des touchdown sur Switch 2 en août !

Pour les amateurs de football américain, Madden NFL 26 marque le grand retour de la franchise sur Switch. En effet, ce jeu est l’un des plus « réaliste jamais vu » débarquera sur Switch 2 le 14 août 2025. Ceux qui précommanderont l’édition Deluxe avant le 7 août 2025 bénéficieront d’un accès anticipé de sept jours.

EA Sports FC 26 vous permettre de jouer au soccer autrement en septembre 2025

Pour suivre, le soccer n’a pas été oublié avec l’annonce de la sortie de EA Sports FC 26 sur Nintendo Switch et Switch 2 le 26 septembre 2025. Lors de l’événement, les fans et les gamers en herbe ont pu voir à quoi ressemble le gameplay de ce jeu. Il a été repensé grâce aux retours de la communauté. Le jeu proposera également des Défis Manager en direct avec des scénarios authentiques et des Archétypes inspirés des meilleurs joueurs de l’histoire.

Persona 3 Reload : rendez-vous à partir du 23 octobre 2025

Comme autre jeu attendu, il y a Persona 3 Reload qui arrive sur Switch 2 le 23 octobre 2025 et permettra aux joueurs d’entrer dans l’Heure Sombre pour vivre cette version mise à jour du célèbre RPG classique. Passez vos journées à tisser des liens et vos nuits à combattre pour vos amis tout en éveillant votre « incroyable pouvoir ».

Hela est un adorable jeu de découverte où vous serez une souris magique !



Puis, dans un cadre plus calme, Hela a conquis le cœur du public avec son adorable protagoniste souris et son sac à dos grenouille magique. Dans un univers inspiré du folklore scandinave les graphismes vous donnerons presque l’envie d’explorer votre jardin d’une autre manière. Malheureusement, il faudra attendre 2026 pour sa sortie officielle. Mais cette aventure promet d’allier « récit touchant et beauté de la nature ». Oh, et le jeu proposera un mode coop en ligne et local !

Star Wars: Outlaws démarque également sur Switch 2



Ensuite, à tous les fans de Star Wars l’histoire décrite dans Outlaws pourra être jouée sur Switch 2 le 4 septembre 2025! Ce n’est plus une rumeur mais bien une annonce faite lors du Nintendo Direct. Le trailer du jeu montre déjà comment il tournera sur la nouvelle console de Nintendo.

Plants Vs. Zombies: Replanted ressuscite le célèbre jeu de tower defense

On poursuit avec Plants Vs. Zombies: Replanted. Ce jeu autrefois simplement considéré comme un passe-tout ringard débarquera sur Switch et Switch 2 le 23 octobre 2025. Et à ce moment, ne vous attendez plus au vieux graphisme d’autant. Ce sera un jeu en HD avec un mode coop local et PVP. Et ceux qui précommanderont le jeu débloqueront un skin rétro de Peashooter.

Cronos: The New Dawn – L’horreur signée Bloober

Pour les joueurs qui aiment se donner des frayeurs, Cronos: The New Dawn du Bloober Team sortira sur Nintendo Switch 2 le 5 septembre 2025. Ce survival horror à la troisième personne plongera les joueurs dans une histoire terrifiante mêlant voyage dans le temps, ennemis implacables et bien plus encore. En jeu, explorez deux époques : un futur brutal et la Pologne des années 1980. Il y a devenir un peu … parano.

Once Upon a Katamari : un jeu qui rassemble les étoiles de l’univers en roulant !

Sinon, dans Once Upon a Katamari, votre mission sera de restaurer toutes les étoiles de l’univers en roulant à travers les niveaux. Ce jeu est le dernier né de la série culte et sortira le 24 octobre 2025, et ce nouvel opus promet d’être aussi loufoque et merveilleux que ses prédécesseurs.

Dans cette aventure, la Terre a été accidentellement détruite et le ciel étoilé a disparu. Au programme vous avez droit à :

Un mode en ligne KatamariBall

De nombreuses options de personnalisation pour votre personnage

De nouvelles musiques

Et bien plus encore !

A tous les amoureux de nature (ou presque) ! Disponible dès maintenant, Chillin’ by the Fire est un « jeu de simulation de feu de camp » où l’objectif est de maintenir sa flamme en vie sur des plages, dans des forêts, au sommet de montagnes enneigées.

Il est jouable seul ou à plusieurs (en ligne ou via GameShare). Le jeu propose même d’afficher vos amis à l’écran si une caméra est connectée. L’idée derrière ce concept de jeu est de retrouver la « joie simple de regarder un feu de camp grandir ». Euh … c’est pas mieux en vrai qu’en 3D ? A vous de voir.

Yakuza Kiwami 1 & 2 : Les remakes cultes débarquent sur Switch 2

Autre ambiance, finie les mignonneries, les versions remastérisées (2016 et 2017) des classiques PS2 Yakuza et Yakuza 2 arrivent sur Switch 2 le 13 novembre 2025 ! Là, c’est du sérieux. Poursuivant l’histoire de Kazuma Kiryu, les possesseurs des versions Switch originales pourront bénéficier d’une mise à jour à prix réduit de ces jeux.

Pac-Man World 2 Re-Pac, une réinvention intéressante du jeu original !

A suivre, l’annonce de Pac-Man World 2 fait son grand retour avec Pac-Man World 2 Re-Pac. C’est une version « modernisée, améliorée et optimisée » qui sortira le 26 septembre 2025. Cette réédition du jeu mythique inclut des graphismes remasterisés, des niveaux étendus, des améliorations de gameplay et même un mode coopératif à deux joueurs.

Just Dance 2026 Edition : Plus de fun pour danser en groupe !

Par la suite, pas de nouvelle année sans Just Dance ! L’édition 2026 promet 40 nouveaux titres, dont « APT. » de Rosé & Bruno Mars, « Houdini » de Dua Lipa, « Counting Stars » de OneRepublic et « Hung Up » de Madonna.

Le jeu propose également un mode multijoueur local pour jusqu’à six danseurs, ainsi que des nouveautés comme le Camera Controller Mode. L’utilisation du smartphone comme capteur de mouvement est idéal. Sinon, la sortie du jeu est prévue le 14 octobre 2025.

Apex Legends sera aussi bientôt sur Switch 2 !

En avant dernier annonce de ce listing, le battle royale gratuit Apex Legends arrive en version native sur Switch 2 le 5 août 2025. Il est accompagné de la nouvelle saison Showdown. Les joueurs connectés sur Switch avant le 16 septembre 2025 pourront débloquer un skin exclusif pour Pathfinder : « P.A.T.H. ».

Dragon Ball: Sparking! Zero : Le combat ultime sur Switch 2

Enfin, Dragon Ball: Sparking! Zero rejoint la Switch 2 le 14 novembre 2025, avec une liste de plus de 180 personnages issus de Dragon Ball Z, Super et GT. Le jeu propose des batailles 3D dynamiques, un mode en ligne compétitif et un multijoueur local jusqu’à six joueurs.

Revivez les plus grands moments de la saga Dragon Ball. Créez vos propres scénarios dans des lignes temporelles alternatives. La version Switch 2 prendra également en charge les commandes gestuelles.

Les autres annonces rapides lors du Nintendo Direct Partner Showcase

Plusieurs jeux à venir ont été présentés dans des montages dont :

Borderlands 4 (3 octobre 2025)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Disponible)

Hello Kitty Island Adventure – Wheatflour Wonderland (Automne 2025)

Shinobi: Art of Vengeance (La démo est disponible maintenant avant son lancement le 29 Août)

NBA Bounce ( 26 September )

Goodnight Universe (11 Novembre)

