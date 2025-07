Bravo Nintendo : des accessoires chers et fragiles pour la Switch 2, le rêve !

Alors que la Nintendo Switch 2 s’annonce déjà plus chère que sa prédécesseure, les accessoires Nintendo viennent alourdir la facture. Le dernier Pro Controller, vendu 84,99 dollars soit 73,36 euros, vient de passer sous le scalpel des experts d’iFixit.

C’est un mélange de déception et de scepticisme sur sa réelle valeur. Entre réparations compliquées et choix techniques surprenants, Nintendo semble encore une fois jouer en solo.

Un démontage qui fait grincer des dents et des sticks

Dès l’ouverture des accessoires de la Nintendo Switch 2 comme le Pro controller, les spécialistes d’iFixit ont dû affronter un adhésif tenace autour de la coque avant, risquant de laisser des traces après remontage. Les vis, mal placées et minuscules, n’ont rien arrangé.

Pire : la batterie rechargeable au lithium est difficilement accessible alors que c’est une pièce d’usure importante. Ce n’est pas idéal pour un accessoire censé durer des années. Sinon, le vrai sujet de frustration ce sont les sticks analogiques.

La dérive des sticks analogiques était un problème courant avec le Pro Controller et les Joy-Cons d’origine. En effet, au fil du temps, les pièces mécaniques s’usaient, ce qui entraînait des erreurs de direction.

Mais Nintendo a persisté avec des potentiomètres classiques plutôt que d’opter pour des sticks à effet Hall, plus durables. Certes, ils sont un peu plus faciles à remplacer. Mais la question reste : pourquoi ce choix sur une manette haut de gamme ?

Une alternative bien moins chère et plus moderne existe

Ensuite, pendant que Nintendo facture son Pro Controller près de environ 75 euros, la 8BitDo Ultimate 2C propose des sticks à effet Hall pour environ 26 euros!

Certes, elle n’a pas toutes les fonctionnalités comme le bouton C. Mais elle est compatible avec la Switch 2. Il y a donc de quoi se demander si le premium chez Nintendo n’est pas juste une question de logo.

Nintendo joue-t-il enfin le jeu des réparations ?

Malgré ces critiques, une lueur d’espoir pointe à l’horizon. Nintendo semble plus ouvert aux réparations hors garantie concernant ce produit. C’est une pratique déjà observée avec les Joy-Cons défectueux.

Serait-ce un effort pour calmer la grogne des joueurs ? Possible. Mais quand on sait que la Switch 2 elle-même a été jugée « peu réparable » par iFixit, l’optimisme reste mesuré.

Conclusion : faut-il craquer pour la manette Pro ?

Au final, si les tests confirment que les accessoires de la Nintendo Switch 2 sont confortables et réactifs, leur prix et les compromis techniques qu’ils ont laissent un goût amer.

Entre l’absence de sticks à effet Hall et une réparabilité laborieuse, difficile de justifier le tarif du produit face à des alternatives plus économiques. Moralité ? À moins d’être un inconditionnel de la marque, mieux vaut peut-être attendre que le produit soit en promotion ou se tourner vers la concurrence. Sinon, les prix mentionnés sont ceux du moment et peuvent varier selon les stocks et les offres.

