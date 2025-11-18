Nighthawk M7 de NETGEAR : routeur WiFi 7, 5G avec eSIM internationale

Conçu pour les voyageurs et travailleurs nomades, le routeur mobile Nighthawk M7 inaugure le WiFi 7 portable avec une eSIM intégrée. NETGEAR signe une solution de connectivité flexible qui place la mobilité au centre de l’expérience.

L’innovation se glisse parfois dans la poche, mais rarement avec autant d’ambition. NETGEAR dévoile aujourd’hui le Nighthawk 5G M7, un routeur mobile WiFi 7 qui entend simplifier la vie des voyageurs comme celle des travailleurs nomades. Conçu pour offrir un internet rapide, accessible dans plus de 140 pays, il s’accompagne d’une application entièrement repensée et d’une eSIM Marketplace qui ouvre de nouvelles possibilités pour ceux qui bougent constamment.

Un routeur pensé pour la mobilité d’aujourd’hui

Derrière son boîtier compact, le Nighthawk M7 cache des performances dignes d’un réseau domestique. Le routeur s’adresse à celles et ceux qui ont besoin d’une connexion stable en déplacement : professionnels souvent en transit, familles en voyage ou télétravailleurs qui alternent entre coworking et train. Avec une autonomie annoncée de dix heures, l’appareil vise à accompagner une journée complète d’usage intensif. Cela va du streaming à la visioconférence.

NETGEAR mise clairement sur la simplicité : « Nous avons imaginé le M7 pour répondre à un besoin devenu universel : bénéficier d’un accès Internet simple, sécurisé et fiable, où que l’on soit dans le monde », explique Graeme McLindin, Vice President of Mobile. Cet ADN « plug-and-play » se retrouve aussi dans sa compatibilité avec les SIM physiques et les eSIM de fournisseurs tiers avec une grande liberté d’usage.

Des performances WiFi 7 taillées pour les usages exigeants

Le Nighthawk M7 se distingue par la prise en charge du WiFi 7, capable d’atteindre 3,6 Gbps et de gérer jusqu’à 32 appareils. Une promesse qui s’adresse autant aux utilisateurs qui utilisent plusieurs terminaux qu’aux familles qui veulent éviter les coupures en vacances. Pour aller plus loin, NETGEAR intègre le chipset Qualcomm Dragonwing SDX72. C’est une plateforme 5G avancée qui offre des débits multi-gigabit. Ceux-ci peuvent atteindre jusqu’à 4 Gbps en Sub-6.

À cela s’ajoute une connectique filaire flexible : via USB-C ou, grâce à un adaptateur vendu séparément, en Ethernet. Une option bienvenue pour sécuriser une connexion pendant un téléchargement critique ou une réunion importante. Côté sécurité, l’appareil mise sur le chiffrement WPA3, un pare-feu intégré et des mises à jour automatiques, soutenues par la technologie Advanced Router Protection.

Une eSIM Marketplace intégrée pour simplifier les voyages

Le M7 inaugure une nouvelle plateforme NETGEAR eSIM Marketplace, intégrée à l’application mobile. Cette boutique de forfaits internationaux permet aux utilisateurs de consulter, acheter et activer une offre de données en quelques secondes. Plus besoin de chercher un opérateur local à l’aéroport ni de subir des frais d’itinérance : tout se gère depuis l’app, qui suit également la consommation en temps réel.

Pour ce lancement, NETGEAR s’associe à Gigs afin de proposer des forfaits de 3 à 20 Go. Une initiative qui place le M7 au cœur d’un écosystème complet, pensé pour accompagner chaque déplacement, qu’il soit professionnel ou personnel. L’appareil sera disponible le 27 janvier 2026 au prix de 599,99 €.

