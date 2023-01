Comment nettoyer votre Mac en toute sécurité

Découvrez comment nettoyer l’écran et le disque dur de votre Mac dans ce guide. En 12 étapes simples, retrouvez la vitesse, la fluidité et la performance de votre appareil !

Après avoir utilisé votre Mac depuis un bon bout de temps vous ressentez qu’il n’est plus aussi performant qu’à ses débuts. Et si vous avez besoin de faire un peu de nettoyage pour remettre le compteur de votre appareil à zéro ? En effet, contrairement aux autres PC, les Macs n’exigent que très peu d’entretien.

Cependant, avec le temps, les résidus d’application, les fichiers temporaires, les caches et les cookies peuvent s’accumuler et finissent par alourdir le système. La performance de votre appareil sera impactée, ce qui fait qu’il faut procéder à son nettoyage ! Dans cet article, nous allons vous montrer comment vous pouvez nettoyer votre Mac en toute sécurité sans avoir besoin d’être un pro en maintenance d’ordinateur.

Nettoyez le disque dur de votre Mac avec Mac Washing Machine X9

Bien que vous avez fait attention, sachez que des fichiers inutiles seront présents sur votre ordinateur et cela à votre insu. Si certains sont facilement accessibles, notamment en vous rendant dans la section « Corbeille », d’autres nécessiterons de fouiller dans les tréfonds de votre système. Le seul souci c’est que cela peut être difficile pour un novice d’accéder à ces dossiers alors qu’ils vont bouffer une grande partie de votre espace de stockage.

Pour vous simplifier la vie, pensez à utiliser Mac Washing Machine X9, le logiciel que tous les propriétaires de Macs doivent avoir à portée de mains ! Ce logiciel permet d’identifier et supprimer les contenus indésirables présents sur votre appareil. Le must avec cet outil c’est qu’il saura la différence entre un fichier inutile et un fichier utile. Il saura le détecter et le supprimer sans que cela n’altère la performance de votre appareil.

Avec Mac Washing Machine X9, vous avez à votre disposition un outil fonctionnel qui nettoiera votre Mac au bout de 5 minutes chrono. Vous pourrez dire adieu au nettoyage manuel qui prend en moyenne 3 heures de votre temps. De quoi donner un coup de boost à votre appareil pour débuter l’année du bon pied !

L’utilisation de Mac Washing Machine X9 est des plus simples. L’éditeur du logiciel a fait en sorte de faciliter les choses pour le bien de tous. Alors :

Téléchargez et installez le logiciel Mac Washing Machine X9

Exécutez l’application et cliquez sur l’une des 3 options offertes : Recycler, Doublons et Organiser

Nettoyez le disque dur de Mac manuellement

Le nettoyage manuel est une autre option pour nettoyer votre Mac afin de vous débarrasser des fichiers inutiles qui se sont accumulés au fil du temps. Pour ce faire, voici comment vous pourrez procéder :

Nettoyez les cache

Lorsque vous naviguez en ligne, votre Mac enregistre de nombreuses informations dans ce qu’on appelle « caches ». Cela a un bon côté, notamment lorsque vous avez besoin d’accéder à des données, vous n’aurez plus besoin de faire de nouvelles recherches. Votre appareil a déjà enregistré leurs sources d’origine. Malheureusement, lorsque les « caches » s’accumulent, ils vont occuper une grande place dans votre disque dur. Cela aura pour impact le ralentissement des performances de votre appareil. Vous pouvez les supprimer manuellement ou en utilisant l’outil CleanMyMac X.

Désinstallez les applications non utilisées

Il peut exister un grand nombre d’applications non utilisées sur votre Mac. Ces applications peuvent prendre beaucoup de place sur votre disque dur, réduisant les performances de votre appareil. Pour ce faire, il vous suffit de les désinstaller ! Cela concerne entre autres les applications que vous n’utilisez jamais au quotidien ou celles dont vous n’avez plus besoin. Il suffit de faire un clic droit sur l’application et de cliquer sur « Supprimer » puis « Placer dans la corbeille ». Sachez que la mise en corbeille permet de désinstaller définitivement une application sur un Mac. Une astuce que beaucoup ne connaissent peut-être pas !

Supprimez les éléments d’ouverture

Les éléments d’ouverture peuvent être classés parmi les applications bien qu’ils se chargent automatiquement au démarrage de votre appareil. Le souci c’est que la plupart d’entre eux sont indétectables et qu’ils veulent s’imposer sur votre PC alors que vous ne les avez pas demandé. Ces éléments peuvent ralentir la performance de votre Mac mais aussi grignoter sa mémoire. Dans ce cas, assurez-vous de vous en débarrasser en suivant ces quelques étapes :

Ouvrez Préférences Système.

Accédez à Utilisateurs et groupes.

Cliquez sur votre nom à gauche.

Cliquez sur l’onglet Ouverture.

Cochez les programmes de démarrage que vous souhaitez supprimer.

Cliquez sur le signe « – » qui se trouve sous la liste.

Supprimez les fichiers doublons

Il n’est pas rare que vous avez des fichiers en double sur votre PC. Chansons, photos, fichiers PDF et bien d’autres fichiers enregistrés en double occuperont énormément de la place sur votre Mac, d’où la nécessiter de le nettoyer. Pour ce faire, il vous suffit d’utiliser CleanMyMac X.

Téléchargez et ouvrez l’application

Cliquez sur « Rechercher les doublons », et regardez l’application partir à la recherche de fichiers dupliqués dans les quatre coins de votre Mac.

Une fois l’analyse terminée, cliquez sur Voir les résultats, puis sélectionnez les copies à supprimer.

Cliquez sur Nettoyage intelligent pour supprimer tous les éléments sélectionnés.

Videz la Corbeille

Après avoir supprimé tous les fichiers dont vous n’avez plus besoin, ils vont se retrouver dans votre « Corbeille ». Pour ce faire, il vous faudra nettoyer votre corbeille pour vous faire de la place sur votre Mac. Une fois la corbeille nettoyée, les fichiers seront définitivement supprimés de votre machine. Vous voilà avec un appareil performant et sans accroc ! Sachez qu’avec l’outil CleanMyMac X vous disposez d’un outil simple et facile pour vider de manière intelligente et rapide votre corbeille. Vous n’aurez plus besoin d’effectuer un nettoyage manuel pour y arriver.

Désencombrez le Mac

Votre Mac embarque déjà une fonctionnalité permettant de supprimer les fichiers inutiles qu’il peut accumuler. Pour ce faire, il vous suffit :

D’ouvrir le menu Apple

De cliquer sur « À propos de ce Mac », puis « Stockage ». Vous voyez alors l’espace disponible sur votre ordinateur

Cliquez ensuite sur Gérer

Une fenêtre avec différents conseils pour gagner de la place sur votre appareil apparaîtra. Vous pourrez ainsi passer en revue les fichiers pour savoir si les applications, les documents et les autres fichiers qui s’y trouvent peuvent être effacés ou non. Le processus est simple, vous n’aurez qu’à cliquer « Supprimer » sur le fichier dont vous n’avez plus besoin !

Supprimez les anciens fichiers volumineux

Pour assurer le bon fonctionnement de votre Mac, il est recommandé de garder 15 à 20 % d’espace sur votre disque dur. Tout comme pour les autres PC, plus vous disposez d’espace libre, plus votre appareil fonctionnera de manière performante. Cela est d’autant plus recommandé pour les personnes qui utilisent leur Mac sur des projets gourmands en ressources, notamment des projets graphiques et vidéo.

Vous pouvez effectuer la suppression manuellement ou encore utiliser CleanMyMac X pour un réel gain de temps. Une fois que votre outil est téléchargé et installé sur votre Mac, il ne vous reste plus qu’à analyser les fichiers, les passer en revue et par la suite cliquer sur « Nettoyer » pour gagner de l’espace. Les fichiers volumineux et inutiles seront supprimés.

Supprimez les anciennes sauvegardes d’iOS

Effectuer une sauvegarde des fichiers est toujours recommandé au cas où. Toutefois, avec le temps la sauvegarde des fichiers anciens ne seront plus nécessaire. Elle ne fera qu’alourdir votre appareil et occuper un espace de stockage énorme au niveau de votre disque dur. Dans ce cas, nous vous suggérons de supprimer les anciennes sauvegardes d’iOS, notamment celles dont vous n’aurez plus besoin pour le futur.

Nettoyer votre Mac en supprimant les anciens fichiers vous permettra de gagner suffisamment d’espace, et par la suite de booster la performance de votre appareil. A noter que vos sauvegardes sont accessibles depuis iTunes. Du coup, pour les supprimer de manière définitive :

Rendez-vous dans le menu « Apple », puis cliquez sur « À propos de ce Mac »

Cliquez sur l’onglet « Stockage », puis sélectionnez le paramètre « Gérer »

Choisissez ensuite Fichier iOS

Sélectionnez sur la sauvegarde que vous souhaitez supprimer, cliquez sur « Supprimer » puis « Confirmer »

Effacez les fichiers de traduction

Contrairement aux autres PC classiques, les Mac sont équipés de fichiers de traduction automatique dans différentes langues disponibles. Cela peut occuper jusqu’à 1 Go d’espace de stockage ralentissant le fonctionnement de votre appareil. Ces fichiers facilitent l’utilisation de votre appareil et cela en fonction de la langue que vous avez choisi. Alors, il est inutile de conserver les fichiers de traduction que vous n’utilisez pas, sauf bien sûr si vous parlez le bengali ou le coréen.

Supprimez les fichiers des langues dont vous n’utilisez pas au quotidien. Vous gagnerez ainsi de l’espace au niveau de votre disque dur. Nettoyer votre Mac en enlevant les encombrants vous sera des plus bénéfiques. Alors, comment supprimer les fichiers de traduction dont vous n’avez pas besoin ?

Il suffit juste de : cliquer sur Finder > Applications, puis faites un clic droit sur l’application contenant les fichiers de traduction que vous souhaitez supprimer et choisissez « Afficher ». Ouvrez le dossier Ressources puis localisez les dossiers se terminant en « .lproj ». Chaque dossier contient les fichiers de traduction d’une langue en particulier. La suppression devra se faire une à une, toutefois, avec CleanMyMac X vous pourrez gagner du temps dans la suppression et le nettoyage.

Supprimez les anciens fichiers DMG

Lorsque vous supprimez les fichiers DMG, votre Mac gagnera assez d’espace pour optimiser sa performance. Pour ce faire, voici comment procéder :

Ouvrez « Finder », puis saisissez « .dmg » dans la barre de recherche.

Supprimez ensuite tous les fichiers portant l’extension .dmg. Une fois cela effectué, passez à la suppression des fichiers dans votre corbeille.

Si vous ne savez pas si c’est un fichier DMG ou non, pensez à lancer CleanMyMac X pour scanner le fichier. L’outil se chargera par la suite de supprimer les fichiers DMG non utilisés. C’est la manière la plus sûre et la plus rapide pour nettoyer votre Mac.

Triez vos dossiers Téléchargements

Que vous avez téléchargé des fichiers vidéo, audio, docs et autres, sachez que si vous ne vous en débarrassez pas, cela va prendre de la place dans votre disque dur. Le seul souci c’est que nous téléchargeons énormément de documents et faire le tri puis supprimer ceux qui sont inutilisables peuvent être un long processus. Du coup, pensez à sélectionner plusieurs éléments à la fois pour pouvoir les mettre à la Corbeille.

Rangez votre bureau

Cela peut sembler surprenant si vous souhaitez nettoyer votre Mac, toutefois en rangeant et en nettoyant votre bureau, vous allez gagner de l’espace supplémentaire. Il n’est pas rare que le bureau se transforme en vide-poche pour y mettre tous les fichiers. Cela peut vous faire gagner du temps sauf que cela causera un problème au niveau de l’exploitation de votre système. En effet, chaque fichier qui se trouvera sur votre bureau sera traité tel qu’une fenêtre active. Si vous avez beaucoup trop de fichiers placés dessus, le Finder de votre Mac en sera impacté, causant le ralentissement de votre appareil.

C’est pourquoi il est recommandé de nettoyer le bureau de votre Mac. Vous pouvez créer des dossiers sur votre disque et y ranger vos fichiers. Si vous disposez de la dernière version de macOS, vous pouvez activer la fonctionnalité « Piles » pour ranger vos dossiers en piles comme dans un bureau physique. Les fichiers seront regroupés par types, ce qui facilitera votre recherche ou leur suppression en cas de besoin. Qui plus est, vous pouvez les placer dans Google Drive, sur Dropbox ou dans un disque dur externe pour gagner de l’espace.

Vous pouvez vous référer à notre comparatif des meilleurs ordinateurs Apple si vous souhaitez vous en procurer.

Nettoyez le clavier de votre Mac

Il est judicieux de toujours nettoyer le clavier de votre Mac si vous travaillez dessus de manière régulière. Poussières, petits particules, miettes de nourritures et bien d’autres encore peuvent s’entasser sous les touches, causant leur dysfonctionnement. Vous pouvez souffler dessus à l’aide d’un aspirateur pour voiture ou d’un sèche-cheveux à air froid pour enlever les particules. Vous pouvez également user de lingettes désinfectantes ou d’une solution à base d’alcool avec une serviette microfibre pour rendre la brillance de votre clavier.

Voilà quelques conseils simples et pratiques que vous pourrez adopter pour nettoyer votre Mac. N’hésitez pas à utiliser un logiciel de nettoyage tel que CleanMyMac X si vous ne souhaitez pas faire le tri dans vos dossiers tout en vous assurant d’un nettoyage en profondeur de votre système.