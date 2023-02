Quand Netflix fait la promo des voitures électriques 

Dans le cadre du soft power, la société General Motors a conclu un partenariat avec Netflix visant à favoriser les voitures électriques. En termes simples, les films et séries réalisés par cette plateforme vont intégrer davantage de modèles électriques pour les mettre en valeur.

Netflix a joint en 2021 une initiative intitulée » Everybody In » de General Motors pour favoriser le développement de la mobilité durable. De fait, ces deux sociétés ont signé une collaboration pour accorder au véhicule électrique sa place dans une société évoluant vers un futur écologique. Après le spot initial intitulé « EV on Screen », cette entente sera mise à l’honneur dans diverses émissions de Netflix.

Promouvoir les conditions nécessaires au développement de voitures électriques

La campagne Everybody In démontre l’intention de l’entreprise de mener un avenir tout électrique, et a invité d’autres à rejoindre le mouvement. Pour sa part, GM électrifie l’industrie automobile en concevant des voitures électriques avec un concept de base spécialement conçu, alimenté par la plateforme Ultium.

Pourtant, après des années de subventions, les véhicules électriques ont mis du temps à s’imposer. Netflix se joint au mouvement et augmentera la présence de véhicules électriques dans ses émissions tout en prenant des mesures pour permettre des productions plus durables. Par ailleurs, les divertissements ont un énorme impact dans la culture de chacun.

Deborah Wahl de General Motors a exposé l’intention de l’entreprise de recourir aux écrans, aux réalisations audiovisuelles, notamment le streaming, pour développer une culture autour du véhicule électrique. Cette culture repose sur des anecdotes entourant l’utilisation de ce type de véhicule ainsi que sa possession. Elle a ajouté que « Netflix constitue un partenaire de choix dans la création des tendances culturelles. Leur collaboration permet d’avancer vers l’avènement d’un monde durable et meilleur.

En effet, Netflix crée des films et des séries capables de faire évoluer la culture en suscitant des échanges de fond. Que ce soit par le biais des danses Tik Tok, s’inspirant de la série Wednesday, ou les débats sur le climat de Don’t Look Up, le divertissement suscite l’enthousiasme des fans tout en créant des liens.

Les véhicules électriques en vedette : Chevrolet Bolt, Hummer EV et Cadillac Lyriq

Dans le cadre du déploiement de cette alliance stratégique, un spot publicitaire mettant en avant l’engagement des deux entreprises pour un avenir plus durable a été diffusé lors du Super Bowl le dimanche 12 février. Les fans ont pu voir Will Ferrell entrer dans le monde de certaines des plus grandes émissions et films de Netflix, notamment « Army of the Dead », « Squid Game », et bien d’autres.

La publicité montrera comment les véhicules électriques apparaîtront à l’écran, tout en soulignant le large éventail de projets de véhicules électriques que GM propose.

Dans les prémices de cette collaboration, plusieurs véhicules électriques General Motors vont apparaître en 2023 dans les émissions Netflix. Notamment la Chevrolet Bolt EUV de la série « Love is Blind », le pick-up GMC Hummer EV dans le feuilleton « Queer Eye » et le SUV Cadillac Lyriq de l' »Unstable ».