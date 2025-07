Neil Druckmann quitte brutalement la saison 3 de « The Last of Us »

On pensait que tout roulait. On se disait que The Last of Us avançait pépère vers une saison 3 solide, entourée de son duo de choc. Et puis, bim, l’annonce tombe comme une claque. Le 2 juillet 2025, Neil Druckmann quitte le navire, et forcément, l’équilibre de la série HBO en prend un coup.

Pourquoi Druckmann claque la porte juste avant la saison 3 ?

Personne ne l’avait vu venir, et pourtant, Neil Druckmann l’a annoncé d’un ton calme, mais ferme. À peine la saison 2 terminée, il publie un message sur Instagram et annonce son retrait. Pas de scandale, pas de tension visible. Juste une volonté nette de quitter la série au bon moment, avant d’enchaîner la suite.

Car oui, il a autre chose sur le feu. Il se concentre désormais sur ses fonctions chez Naughty Dog, avec un nouveau projet en chantier. Il ne quitte pas The Last of Us pour faire une pause, mais pour créer Intergalactic: The Heretic Prophet. Ce nouveau jeu l’occupe jour et nuit, et c’est là qu’il veut mettre toute son énergie.

The Last of Us peut-il survivre sans son créateur légendaire ?

Heureusement, Druckmann n’a pas laissé le show sans pilote. En effet, Craig Mazin reste aux commandes et assure la suite du projet HBO. Il promet de garder l’esprit intact, malgré ce changement de cap. Et il ne sera pas seul car Halley Gross, co-scénariste du jeu original, est toujours de la partie.

Cela dit, la série ne sera plus jamais tout à fait la même. Ce duo Mazin-Druckmann portait The Last of Us depuis ses débuts. Ils signaient ensemble les épisodes, les dialogues, les moments clés. Désormais, Mazin avance seul, et les fans croisent les doigts pour que la magie continue.

Les scènes cultes que Druckmann a laissées derrière la caméra

Neil Druckmann n’a pas juste supervisé l’adaptation. Il a réalisé deux épisodes puissants qui ont marqué la production HBO. “Infected”, dans la première saison, installe l’ambiance avec une scène glaçante à Jakarta. Et “The Price”, dans la deuxième, plonge dans la mémoire d’Ellie après la mort de Joel.

Ces moments forts restent gravés. Ils témoignent du lien profond entre Druckmann et The Last of Us. Chaque plan, chaque silence, chaque rupture émotionnelle portait sa patte. Il n’a pas juste adapté son jeu. Il l’a mis en scène avec une précision que peu de showrunners auraient pu égaler.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.