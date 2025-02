Ne regardez pas ces 6 films si vous ne voulez pas rompre aujourd’hui !

La Saint-Valentin est censée être une soirée romantique, mais certains films briseurs de couple pourraient bien gâcher l’ambiance. Pour éviter les tensions soudaines et les discussions existentielles, faites attention à votre sélection. Voici six films à ne surtout pas regarder le 14 février, et découvrez aussi notre top des meilleurs films d’horreur romantiques !

Eternal Sunshine of the Spotless Mind, à ne pas regarder

Ce chef-d’œuvre de Michel Gondry est le premier film briseur de couple de la liste. Eternal Sunshine of the Spotless Mind explore l’idée d’effacer tous les souvenirs d’un amour perdu. Le scénario est fascinant, mais il est potentiellement dévastateur si vous commencez à vous interroger sur votre propre relation. Entre regrets, remords et prises de conscience, ce film peut raviver des blessures du passé et transformer une douce soirée en dispute.

Wedding Nightmare, un autre film briseur de couple

Imaginez une jeune mariée traquée par sa belle-famille dans un jeu de cache-cache mortel… Ce cocktail explosif de gore et d’humour noir avec Samara Weaving est une perle du cinéma d’horreur. Cela dit, il représente un choix désastreux pour une soirée romantique. Si jamais un petit accrochage avec votre belle-mère s’ajoute, la fiction risque de vite rejoindre la réalité !

Marriage Story, un long-métrage à éviter le 14 février

Voici également un autre film briseur de couple que vous ne devriez pas regarder. Noah Baumbach y dépeint avec une précision déroutante le processus de décomposition d’un couple. S’y ajoutent les performances bouleversantes de Scarlett Johansson et Adam Driver. Ce drame sur le divorce, les disputes et les blessures profondes peut plomber l’ambiance. Il pourrait aussi vous faire voir votre partenaire sous un nouvel angle pas forcément flatteur.

Julie (en 12 chapitres), pas idéal pour une Saint-Valentin sereine

Une exploration réaliste et brute de la vie sentimentale d’une femme en pleine crise existentielle. Voilà effectivement en quoi consiste ce film briseur de couple. Avec Renate Reinsve dans le rôle principal, ce long-métrage norvégien illustre les doutes, les choix difficiles ainsi que les remises en question amoureuses. Regarder Julie en couple, c’est prendre le risque d’ouvrir la boîte de Pandore des regrets et des « et si… », ce qui risquerait de tout gâcher.

L’amour en Laisse, dans la liste des films briseurs de couple !

Disponible sur Netflix, ce film sud-coréen aborde le BDSM sous l’angle de la comédie romantique. Bien sûr, certains couples y verront sans doute une manière d’explorer de nouvelles perspectives. D’autre part, on ne peut écarter l’éventualité que d’autres pourraient se sentir mal à l’aise face à son thème peu conventionnel. Mieux vaut être sur la même longueur d’onde avant de se lancer dans ce visionnage !

Pearl, un long-métrage d’horreur psychologique à ne pas voir

Ce film briseur de couple suit, quant à lui, une jeune femme en pleine descente aux enfers. Vous pensiez que la Saint-Valentin était avant tout synonyme de douceur ? Et bien, ce récit glaçant de Ti West avec Mia Goth (qui a aussi joué dans un film avec Jenna Ortega) vous fera changer d’avis. Entre obsession, solitude et scènes angoissantes, Pearl n’a rien de romantique et pourrait bien transformer votre soirée en véritable cauchemar.

Partager l'article :



