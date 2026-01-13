Nouveaux MSI Prestige au CES 2026 : design et IA à l’honneur

MSI frappe fort au CES 2026 avec sa nouvelle gamme Prestige. Dotés des processeurs Intel® Core™ Ultra Série 3, ces PC allient puissance, design et mobilité.

Lors du CES 2026, MSI a dévoilé une série complète d’ordinateurs portables repensés. La nouvelle gamme Prestige, fleuron de cette présentation, s’impose comme la solution de choix pour les professionnels mobiles. Elle est accompagnée d’innovations dans les gammes gaming et grand public. La marque MSI confirme son rôle moteur dans l’évolution des usages informatiques.

Un nouveau souffle pour les professionnels nomades

La série Prestige fait peau neuve avec les modèles 14, 16 et le tout nouveau Prestige 13 AI+, qui se distingue par son poids plume de seulement 899 grammes. Un record dans la catégorie 13 pouces. MSI mise ici sur un équilibre subtil entre performance de haut vol et mobilité extrême, avec une finition en magnésium-aluminium et une batterie longue durée allant jusqu’à 30 heures de lecture vidéo.

Le Prestige 14, allégé de 22 % par rapport à son prédécesseur, et son grand frère, le Prestige 16, incarnent cette nouvelle génération d’ordinateurs taillés pour les professionnels exigeants. Eric Kuo, vice-président exécutif chez MSI, souligne l’attention portée à l’ergonomie et à la productivité : « Grâce au pavé tactile Action Touchpad élargi et au stylet Nano Pen intelligent, nous redéfinissons l’expérience des utilisateurs mobiles. »

Gaming : puissance brute et design retravaillé

Côté gaming, MSI frappe fort avec les nouvelles séries Raider, Stealth et Crosshair, toutes repensées pour conjuguer design audacieux, refroidissement optimisé et évolutivité. Le Raider 16 Max HX revendique le titre de PC portable gaming le plus puissant au monde, capable de délivrer jusqu’à 300 W de puissance totale.

De son côté, le Stealth 16 AI+ combine finesse extrême, autonomie renforcée et performances boostées pour séduire les joueurs en quête de mobilité. Enfin, la série Crosshair s’affirme avec un design RGB dynamique, une configuration de ports revue et une puissance de 200 W.

MSI, entre accessibilité et innovation continue

Soucieuse de démocratiser la performance, la marque taïwanaise lance également la série Modern S, destinée aux utilisateurs du quotidien. Avec leur design épuré, leurs matériaux métalliques et une connectique complète, les Modern 14S et 16S s’adressent à un public large, sans sacrifier la qualité.

La Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition vient compléter ce tableau avec une édition spéciale au look esport raffiné, propulsée par les derniers processeurs Intel. Ce modèle témoigne de la volonté de MSI de rester à l’avant-garde, sur tous les terrains. MSI confirme ainsi sa position de leader sur les segments pro, gaming et grand public. Tout allie style, performance et innovation au service de tous les usages.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn