Black Friday MOVA : 3 modèles à ne pas manquer !

Dans le flot des promotions Black Friday MOVA, trois modèles se démarquent nettement. V50 Ultra Complete, M50 Ultra et M10 : notre sélection des incontournables à saisir avant le 1er décembre 2025.

À l’occasion du Black Friday, MOVA déploie de nombreuses offres sur l’ensemble de sa gamme d’aspirateurs intelligents. Parmi elles, trois modèles se démarquent nettement par leur combinaison de performance, d’innovation et de rapport qualité-prix. Le V50 Ultra Complete, le M50 Ultra et le M10 concentrent le meilleur du savoir-faire MOVA, chacun à sa manière.

V50 Ultra Complete : l’intelligence au service du nettoyage

Dans la gamme MOVA, le V50 Ultra Complete incarne le modèle ultime : un concentré d’innovation pensé pour les utilisateurs les plus exigeants. Avec sa puissance de 24 000 Pa et sa technologie AI SmartSight™, il détecte les obstacles avec une précision bluffante, tandis que son système FlexScope™, doté d’un LiDAR rétractable, lui permet de nettoyer sans effort sous les meubles les plus bas.

Particulièrement adapté aux foyers avec animaux, il franchit des seuils jusqu’à 6 cm grâce à sa technologie StepMaster™. Son système de lavage DuoSolution™, combiné à la station de séchage OmniDry™, assure un entretien des sols impeccable et autonome. Le kit d’accessoires inclus, d’une valeur de 199 €, prolonge ses performances toute l’année. Proposé à 764 € en version blanche, le V50 Ultra Complete bénéficie d’une réduction de 36 %, valable jusqu’au 1er décembre.

M50 Ultra : efficacité maximale et ergonomie innovante

Avec le M50 Ultra, MOVA mise sur une approche alliant performance brute et confort d’utilisation. Ses 22 000 Pa d’aspiration et sa technologie EdgeCoverage™ garantissent un nettoyage de haute précision, même dans les coins les plus difficiles. Mais c’est surtout sa poignée télescopique Flex-Master Pro qui impressionne : certifiée par Frost & Sullivan, elle se plie pour optimiser le rangement.

Côté entretien, le M50 brille par son autonomie. La distribution automatique de solution offre 60 jours de nettoyage sans intervention, et son cycle de lavage à 100 °C suivi d’un séchage à 90 °C maintient le rouleau parfaitement propre. Proposé à 414 € au lieu de 599 €, ce modèle est une valeur sûre du Black Friday MOVA.

M10 : le petit format qui voit grand

Le M10, plus compact mais non moins efficace, s’adresse aux espaces restreints et aux adeptes de simplicité. Léger comme une plume (0,9 kg), il combine aspiration de 18 000 Pa et technologie Tangle-Free™ pour éviter l’enroulement des cheveux dans la brosse. Son design compact lui permet de passer sous les meubles bas sans difficulté.

Son système de nettoyage auto-rotatif chauffe la brosse à 75 °C, puis la sèche à l’air chaud. Avec une note parfaite selon les avis utilisateurs, il séduit par son efficacité et sa facilité d’usage. À 215 € au lieu de 349 €, c’est l’option la plus économique pour accéder à la qualité MOVA.

