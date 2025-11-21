MOVA fait le ménage dans les prix pour le Black Friday !

MOVA bouscule le marché avec des remises jusqu’à 550 € sur ses aspirateurs laveurs intelligents. Une campagne Black Friday taillée pour le confort et la performance.

En quête d’innovation technologique et d’expérience utilisateur optimisée, la marque MOVA se distingue une fois encore avec une campagne Black Friday audacieuse. De puissantes promotions s’appliquent sur ses modèles vedettes, du compact M10 au très complet V50 Ultra Complete. L’objectif : simplifier le quotidien des foyers français grâce à l’automatisation. MOVA mise sur l’innovation, la qualité et un design pensé pour la vie réelle.

Une vague de promos sur fond d’innovation domestique

Avec ses robots laveurs aspirateurs high-tech, MOVA transforme le nettoyage domestique en une expérience automatisée, efficace et stylée. Du 14 novembre au 1er décembre 2025, les consommateurs peuvent bénéficier d’offres imbattables sur l’ensemble de la gamme. En tête de gondole : le V50 Ultra Complete. C’est un concentré de technologies embarquées. Il allie puissance d’aspiration, navigation intelligente et design raffiné, disponible avec 350 € de réduction.

Le P50 Pro Ultra, quant à lui, met la barre haut avec sa caméra RGB et ses fonctionnalités premium comme le lavage à l’eau chaude ou la reconnaissance précise des obstacles. De plus, il reste sous la barre des 550 €. Le E40 Ultra séduit les foyers à la recherche d’un robot autonome et accessible. Avec ses 19 000 Pa d’aspiration et sa station tout-en-un, il est proposé à 399 €.

La performance à tous les étages

MOVA ne se limite pas au haut de gamme. Le M50 Ultra, salué pour sa puissance et sa maniabilité, est proposé à 429 € avec une remise notable. Il intègre une poignée pliable, une distribution automatique de solution, et un système de lavage à 100 °C pour une hygiène impeccable.

Pour les intérieurs exigeants, le X4 Pro mise sur l’efficacité thermique. Son système SpotHeat™ à 80 °C élimine les taches les plus tenaces, même sur les sols fragiles. Et pour les petits espaces, le MOVA M10 prouve qu’on peut combiner compacité et performance. Moins d’un kilo en main, 180° de flexibilité, il offre toutefois des résultats salués par de nombreux utilisateurs.

MOVA veut équiper tous les foyers

Cette offensive Black Friday s’inscrit dans la stratégie de croissance de MOVA : rendre accessible le nettoyage intelligent à tous. La garantie de 3 ans sur chaque produit renforce la promesse de qualité et de durabilité. Avec un éventail de prix allant de 249 € à 849 €, MOVA couvre tous les besoins. Cela peut aller du studio urbain au pavillon familial. Avec un design soigné, des innovations certifiées et des remises massives, MOVA veut transformer les corvées ménagères en gestes simples.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

