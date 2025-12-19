Offrez-vous un robot MOVA en promo pour un Noël étincelant !

MOVA innove pour Noël avec des robots de nettoyage intelligents. Des produits connectés qui transforment l’entretien ménager en confort moderne.

Alors que la saison des fêtes bat son plein, MOVA propose une gamme de robots intelligents pour simplifier le nettoyage des foyers. De l’entrée de gamme au modèle premium, chaque produit incarne un geste de soin et de modernité. Cette année, offrir un appareil de la marque MOVA, c’est choisir l’efficacité et la tranquillité d’esprit.

La maison connectée se pare de lumière

À l’approche des fêtes, MOVA entend transformer les corvées ménagères en une expérience simplifiée grâce à des solutions de nettoyage robotisées à la fois performantes et accessibles. Fidèle à sa philosophie axée sur l’innovation, la marque propose une sélection haut de gamme de ses produits. Elle incarne l’idée que prendre soin de son intérieur est un véritable geste de bien-être.

Au cœur de cette campagne baptisée « Faites briller Noël avec MOVA », se dessine une ambition claire : offrir aux foyers français une technologie utile, fiable et élégante. « Offrir un robot MOVA, c’est offrir du temps libre, de la sérénité et une maison qui respire le confort », résume la marque. Elle mise vraiment sur des produits aussi intuitifs que performants.

M10 et P50 Pro Ultra : efficacité et accessibilité

Parmi les modèles phares, le M10 s’illustre par sa légèreté (moins de 1 kg en main) et sa maniabilité remarquable. Elle est capable de se faufiler sous les meubles sans effort. Son aspiration de 18 000 Pa et son nettoyage thermique de la brosse à 75 °C séduisent les amateurs de propreté rapide et sans compromis. Proposé à 219 € pendant les fêtes, il s’impose comme un cadeau intelligent et abordable.

Pour une expérience plus immersive, le P50 Pro Ultra élève le niveau avec sa navigation assistée par caméra RGB. Il y a aussi sa technologie RoboSwingTM et sa station d’auto-nettoyage à 75 °C. Pensé pour les environnements complexes, il contourne les obstacles avec aisance et garantit un lavage impeccable des bords.

Le haut de gamme au service du quotidien

Pour les amateurs de design innovant, le M50 Ultra est certifié premier aspirateur-laveur pliable au monde. Il redéfinit l’ergonomie avec son manche robotique ajustable. Doté de 22 000 Pa de puissance, d’un lavage à 100 °C et d’une technologie anti-odeurs, il offre un nettoyage hautement hygiénique, sans effort physique. Le fleuron V50 Ultra Complete concentre le savoir-faire technologique de MOVA.

Destiné aux foyers avec animaux, il combine lavage à l’eau chaude, double solution de nettoyage et navigation de précision. C’est possible grâce à son capteur DToF rétractable. Capable de franchir jusqu’à 6 cm d’obstacles, il s’adapte parfaitement aux intérieurs festifs encombrés. Avec des remises à plus de 400 €, MOVA positionne ses produits comme des investissements malins et durables. Tous sont garantis trois ans et renforce leur promesse : un Noël plus doux, dans une maison éclatante.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



