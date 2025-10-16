Moi,Moche et Méchant 5 : le retour de Gru confirmé, tout ce qu’il faut savoir

C’est officiel : Gru prépare son grand retour pour Moi, moche et méchant 5 ! Alors que le quatrième opus de saga a cartonné au box-office, Chris Renaud, le réalisateur historique, a confirmé son ambition de poursuivre son histoire. Pendant encore de nombreuses années, à la manière des films James Bond on verra encore cette famille à l’écran.

Si la date de sortie n’est pas encore officialisée, les spéculations tablent sur une sortie fin 2027 ou début 2028. Une nouvelle qui promet déjà des montagnes de rires et de nouvelles bêtises des Minions !

Moi, moche et méchant 5 : Gru a encore de beaux jours devant lui !

Qui aurait cru qu’un méchant au grand cœur, entouré de Minions incontrôlables, deviendrait l’une des franchises les plus lucratives de l’animation ? Produite par le studio français Illumination, la saga « Moi, moche et méchant » défie les géants du secteur depuis 2010. Avec 4 films et 2 spin-offs à son actif, elle a déjà engrangé la somme astronomique de 5,6 milliards de dollars. Un record absolu qui prouve que l’on peut ravir le grand public sans être Disney ou Pixar.

Une longévité à la James Bond

Alors que « Les Minions 3 » est attendu pour 2026, qu’en est-il du héros originel, Gru ? Le cinquième volet de ses aventures n’a pas encore été officiellement annoncé, mais Chris Renaud, l’un des réalisateurs historiques, nourrit de très grandes ambitions. Lors d’un entretien, il a exprimé sa volonté de poursuivre la franchise pendant encore cinquante ans, à la manière du mythique James Bond. La saga serait-elle immortelle ?

Une famille en constante évolution

Le secret de cette longévité ? Des personnages auxquels il est facile de s’attacher et dont la vie évolue au fil des films. « Ce groupe de personnages se prête vraiment à différents chapitres », explique Chris Renaud. Gru est passé de super-méchant à père de famille, puis à époux et même à frère retrouvé. Chaque nouvelle étape – l’arrivée des filles, celle d’une mère, un déménagement, un nouveau bébé – offre une nouvelle histoire à raconter.

Si aucun calendrier précis n’est à l’ordre du jour, les spéculations vont bon train. Dans la logique de production du studio, et sachant que « Les Minions 3 » sortira en 2026, on peut s’attendre à voir « Moi, moche et méchant 5 » pointer le bout de son nez fin 2027 ou début 2028. Il faudra donc prendre son mal en patience, mais une chose est sûre : l’aventure de ces personnages continue.

L’avenir s’annonce jaune et pétillant

Avec plus de 28 millions d’entrées rien qu’en France, le public français reste fidèle au rendez-vous. La recette gagnante ? Un mélange d’humour absurde, de tendresse et de personnages iconiques. Alors que de nouvelles étapes de la vie de Gru restent à explorer, une chose est certaine : les Minions et leur maître ont encore de nombreuses pitreries à nous offrir. Affaire à suivre !

