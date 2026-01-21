Mio: Memories in Orbit, découverte d’une pépite narrative dans l’espace made in France

Une nouvelle étoile française brille dans le firmament du jeu indépendant. Mio: Memories in Orbit nous embarque dans une station spatiale labyrinthique pour une aventure narrative aussi envoûtante qu’ingénieuse.

Ce jeu est fait d’explorations, d’énigmes et d’une histoire de mémoire profondément touchante. En effet, ce titre prouve d’ailleurs que la scène française sait encore nous faire rêver la tête dans les étoiles. Une pépite absolue à ne pas laisser passer.

MIO: Memories in Orbit : Une pépite française vous attend dans les étoiles

Début 2026 nous réserve déjà un cadeau inattendu pour les amateurs d’aventures solitaires et de mondes perdus. MIO: Memories in Orbit, développé par le studio français Douze Dixièmes et publié par Focus Entertainment, est de ces jeux qui vous happent sans crier gare. Imaginez un vaisseau-arche gigantesque, perdu dans le cosmos, peuplé de robots à l’agonie. Vous incarnez Mio, un petit automate déterminé, dernier espoir pour comprendre pourquoi cette arche meurt et ce qu’il est advenu des humains qui la peuplaient. Cette quête mélancolique, entre mystère sci-fi et réflexion écologique, est le moteur d’un Metroidvania aussi exigeant qu’envoûtant.

Un monde à explorer ou à subir ?

Le cœur du jeu bat au rythme de l’exploration. MIO maîtrise parfaitement la boucle addictive du genre : fouiller chaque recoin, résoudre des énigmes environnementales et affronter des boss décourageants… avant de revenir triomphant avec un nouvel équipement. La rétro-ingénierie est omniprésente, mais elle se fait rarement ressentir comme une corvée. Au contraire, le jeu récompense constamment votre curiosité en cachant ses améliorations les plus cruciales dans des zones secrètes. Pendant une quarantaine d’heures, vous ne suivrez pas un chemin tracé, vous créerez le vôtre en faisant des allers-retours intelligents dans cet écosystème mécanique labyrinthique.

Pourquoi se battre si on ne monte pas de niveau ?

Oubliez les barres d’expérience traditionnelles. La progression dans MIO passe par un système de modules que vous trouvez ou achetez. Ces modules façonnent votre façon de jouer de manière significative : privilégier les dégâts au détriment de la survie, augmenter votre endurance en ralentissant la recharge d’énergie… Les combinaisons sont nombreuses et évitent à l’affrontement de tomber dans la routine. Le seul regret ? Mio est strictement limité au combat au corps-à-corps. Face à certains ennemis ou patterns de boss, une option de tir à distance aurait été la bienvenue pour équilibrer le tout.

L’art peut-il sauver un monde en perdition ?

Si un seul mot devait décrire MIO, ce serait « élégant ». Dans une industrie obsédée par le réalisme photogrammétrique, le jeu ose une direction artistique audacieusement dessinée à la main, avec des tons pastel et des textures aquarellées qui donnent vie à chaque biome. L’animation est d’une fluidité et d’une personnalité rares, des ennemis aux boss titanesques. Cette beauté est sublimée par une bande-son exceptionnelle. Chaque zone a son identité musicale, et les thèmes de boss évoluent dynamiquement avec la bataille, culminant dans des crescendo orchestraux envoûtants. Des voix éthérées ajoutent par moments une couche d’inquiétude parfaite. C’est une véritable performance sensorielle.

Les étoiles sont-elles si dures à atteindre ?

Malgré ses qualités évidentes, MIO n’est pas un voyage de tout repos. Le jeu souffre de quelques défauts de conception qui peuvent gâcher le plaisir. Le manque de guidage clair transforme parfois la rétro-ingénierie en errance frustrante, où l’on ne sait plus où aller ni pourquoi. Certaines séquences de platforming exigent une exécution quasi parfaite et relèvent du supplice, testant patience et doigté. Plus gênant, une capacité centrale, le « Hairpin », a un fonctionnement aléatoire et peu fiable, vous lâchant au pire moment lors d’un saut périlleux ou d’un combat intense.

Le plus gros point noir concerne l’accessibilité. Les options sont trop limitées pour aider les joueurs moins aguerris ou ayant des limitations physiques. Des réglages pour ralentir légèrement le jeu ou assouplir les fenêtres de timing auraient été bienvenus. Pire, le jeu prend une décision narrative contestable en retirant de la barre de vie du joueur suite à un événement scénaristique. Perdre des cœurs durement acquis par l’exploration ou achetés donne une impression de difficulté artificielle et punitive, susceptible de décourager définitivement.

Un voyage qui vaut malgré tout le détour ?

MIO: Memories in Orbit est une contradiction fascinante. C’est un rappel brillant de pourquoi les Metroidvania nous captivent, grâce à une exploration gratifiante, un système de progression intelligent et une atmosphère inoubliable portée par une réalisation artistique et sonore de très haut vol. Mais c’est aussi une aventure qui, par excès de zèle ou manque de polissage, se met parfois des bâtons dans les roues.

Si vous êtes un vétéran du genre, prêt à affronter des défis exigeants et à pardonner quelques irritants, ce voyage orbital vait vraiment le coup. Vous découvrirez une pépite française au charme mélancolique unique. Mais approchez-vous avec la conscience que la beauté des étoiles s’accompagne parfois de froideurs spatiales bien réelles.

