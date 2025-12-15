Après son sacre aux Game Awards, le RPG français Clair Obscur régale ses fans avec un DLC surprise

Le conte de fées continue pour le studio français Sandfall Interactive. Après son triomphe aux Game Awards 2025, où Clair Obscur : Expedition 33 a été sacré Jeu de l’Année, les développeurs ont décidé de rendre la pareille à leur communauté.

Et pas à moitié : ils viennent de dévoiler un DLC surprise, massif et entièrement gratuit, disponible immédiatement. De quoi prolonger la magie de cette aventure Belle Époque et célébrer ce succès historique ensemble !

Clair Obscur : Expedition 33, sacré jeu de l’année, offre un DLC surprise à ses fans !

La nuit du 11 décembre 2025 restera gravée dans l’histoire du jeu vidéo français. Lors de la prestigieuse cérémonie des Game Awards à Los Angeles, le studio montpelliérain Sandfall Interactive a vécu un véritable rêve éveillé. Son RPG au tour par tour, Clair Obscur : Expedition 33, a littéralement survolé la compétition en remportant neuf trophées, dont la consécration ultime : celui de Jeu de l’Année (GOTY). Mais la soirée n’était pas encore terminée…

Sur scène, le directeur créatif Guillaume Broche n’a pas seulement prononcé des remerciements émus. Il a réservé une surprise de taille aux cinq millions de joueurs à travers le monde : une mise à jour de contenu massive, entièrement gratuite et disponible immédiatement. Baptisée « Thank You Update », cette extension est le cadeau du studio à sa communauté pour ce succès foudroyant. Loin d’être un simple correctif, il s’agit d’un véritable DLC offert, conçu pour prolonger l’expérience dans l’univers Belle Époque tant apprécié.

Direction les « Esquisses de Verso », une zone inédite et inquiétante

Ce DLC surprise ouvre les portes d’un environnement entièrement nouveau : les « Esquisses de Verso ». Cette zone féerique et inquiétante propose aux joueurs de plonger dans le passé du personnage de Verso. Cela révéle de nouveaux lieux mystérieux et une présence sinistre. Pour les amateurs de défis, la Tour Éternelle accueille également de nouveaux boss redoutables, promettant de mettre les stratégies à l’épreuve. En récompense, de précieux équipements et des costumes inédits attendent les vainqueurs, dont un chic haut-de-forme pour Maelle.

Les joueurs impatients devront cependant prouver leur mérite. Pour fouler le sol des « Esquisses de Verso », une condition est obligatoire : avoir atteint l’Acte III de l’histoire principale. Une fois ce cap franchi, direction la carte du monde, près de la ville de Lumière. Mais l’accès n’est pas donné à tous : il faudra utiliser la capacité sous-marine d’Esquie pour atteindre l’entrée secrète, une mécanique réservée aux expéditionnaires les plus aguerris. Une fois ces étapes franchies, l’aventure peut commencer.

La fonctionnalité tant attendue : le Mode Photo enfin là !

Au-delà du contenu narratif, Sandfall Interactive a enfin répondu à la demande phare de sa communauté : l’arrivée du Mode Photo. Les joueurs peuvent désormais immortaliser les paysages sublimes et les chorégraphies de combat spectaculaires du jeu. Pour accompagner ces nouvelles explorations, de nouvelles musiques signées Alice Duport-Percier et Lorien Testard viennent enrichir la bande originale déjà saluée. Cette mise à jour est d’ores et déjà disponible, clôturant une nuit historique sur la plus belle des notes : un cadeau pour les fans.

