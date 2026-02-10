Minions 3 : Le vrai titre et la première bande-annonce dévoilés pendant le Super Bowl

Banana ! Les Minions ont volé la vedette du Super Bowl avec un coup de maître : le dévoilement en grande pompe du vrai titre et de la première bande-annonce de « Minions 3 ».

Ce film offira des séquences délirantes et des apparitions surprises. D’autant plus que la bande-annonce a montré aux millions de téléspectateurs une dose massive de la folie jaune qui fait le succès de la franchise. Le pari marketing est un succès, et l’attente pour les nouvelles bêtises de Kevin, Stuart et Bob vient de passer à la vitesse supérieure. L’invasion est relancée !

Les Minions vont-ils conquérir les salles lors de l’été 2026 ?

Le Super Bowl ne nous a pas seulement offert du sport. Il a aussi dévoilé la première bande-annonce de Minions 3. Le message est clair : la folie jaune est de retour au cinéma. Après Moi, moche et méchant 4, la franchise effectue un retour aux sources en nous ramenant à l’ère des préquelles, où un Gru encore adolescent rêve de devenir l’un des plus grands super-vilains de la planète, aidé (ou plutôt handicapé) par sa fidèle armée de Minions.

La recette du succès est-elle toujours la même ?

Il faut croire que oui, et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Depuis son lancement en 2010, la franchise a engrangé la somme vertigineuse de 5,6 milliards de dollars dans le monde. Le précédent volet, Minions 2 : Il était une fois Gru (2022), avait récolté 937,7 millions de dollars. Tandis que le premier film Minions (2015) reste l’un des plus gros succès de l’histoire d’Universal, avec 1,1 milliard de dollars. Minions 3 réunit donc toutes les conditions pour devenir l’un des blockbusters incontournables de l’été 2026.

Hollywood has a monster problem. Minions & Monsters is only in theaters July 1. pic.twitter.com/IM9KUd0ekS — Minions (@Minions) February 9, 2026

Qui est aux commandes de cette nouvelle aventure ?

Pour la première fois, Pierre Coffin, le co-créateur des Minions et réalisateur historique de la franchise, assume seul la réalisation. Il a déjà dirigé cinq des sept films de la saga. Et son retour à la période préquelle, qu’il connaît si bien, promet de retrouver l’esprit déjanté et attachant des origines. Le casting vocal emblématique sera de la partie. Il y aura Steve Carell, Miranda Cosgrove et Kristen Wiig, devrait également être là pour ajouter sa touche de folie.

Quels sont les concurrents sur la ligne de départ ?

L’été 2026 s’annonce chargé en films familiaux géants, mais les distributeurs semblent avoir savamment orchestré le calendrier pour éviter la collision frontale. Minions 3 débarquera dans les salles le 1er juillet 2026. Il sera précédé de peu par Toy Story 5 (19 juin). Et il sera suivi par le remake en prise de vues réelles de Moana (10 juillet). Ces trois titres majeurs, espacés de quelques semaines, devraient ainsi pouvoir coexister sans trop se marcher sur les pieds. Ils feront aussi face à d’autres blockbusters estivaux comme The Odyssey de Christopher Nolan ou Spider-Man : Brand New Day. Cependant, ce film d’animation vise clairement un public différent.

Une chose est sûre. Avec son mélange éprouvé d’humour absurde, de cœur et de chaos visuel, Minions 3 a toutes les cartes en main pour déclencher une nouvelle fièvre jaune mondiale. Il dominera les vacances scolaires. Préparez vos bananes !

