Plongée dans Midjourney : qu’est-ce que c’est ?

Dans le monde de la génération d’images par IA, Midjourney est une légende. Lancée en juillet 2022, la plateforme s’est rapidement imposée comme un leader sur le marché. Mais savez-vous réellement de quoi il s’agit ? Quels sont ses réels avantages ? Voici ce qu’on peut vous dire sur le sujet.

On dit que Midjourney est très vite devenu « le meilleur générateur d’images d’IA ». Mais est-ce que cela est encore le cas ? Voyons cela de plus près.

Midjourney, c’est quoi ?

A proprement dit, Midjourney est un puissant générateur d’images hébergé par un laboratoire de recherche indépendant à San Francisco. Il utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour créer des images étonnantes basées sur des descriptions textuelles et affiner les images générées dans différents styles artistiques.

Et une fois finies, vos images sont automatiquement rendues publiques dans sa galerie en ligne si vous l’utilisez en mode standard. Sinon, vous pouvez discuter avec d’autres utilisateurs de Midjourney sur ses nombreux canaux. La plateforme est connue pour sa communauté active de plus de 20 millions d’utilisateurs qui accèdent à la plateforme via Discord ou le site web.

Que peut-on faire grâce à Midjourney ?

Midjourney est accessible aux débutants qui sont amateurs de dessins. Et les professionnels qui travaillent dans le domaine de l’animation peuvent aussi y accéder. Cette plateforme génératrice d’images est actuellement célèbre auprès de presque toutes les professions du secteur tertiaire. Et parmi celles-ci, on peut citer :

la mode (qu’il s’agisse de haute couture ou de prêt-à-porter) ;

le design conceptuel ;

la littérature (permet de concevoir des couvertures et des illustrations de livres) ;

la réalité virtuelle (peut aider à dessiner des personnages de jeux vidéo et l’animation du gameplay) ;

les stratégies de marketing ;

la publicité ;

le design web ;

l’architecture et la décoration intérieure ;

les médias (images réalistes et caricatures) ;

l’éducation.

Les visuels générés par Midjourney peuvent être utilisés sans frais pour un usage personnel. En revanche, pour une utilisation commerciale, il est nécessaire de souscrire à l’une des options payantes.

Les offres sur Midjourney

En fait, il est bon de noter qu’il existait une version gratuite de Midjourney. C’était le plan « free trial ». Il avait des fonctionnalités réduites.

Mais depuis le 29 mars 2023, Midjourney a interrompu la mise à disposition de cette version car les utilisateurs étaient trop nombreux. Aujourd’hui, il est indispensable de souscrire à une offre payante pour générer des images.

Les utilisateurs paient 10 $ par mois pour l’offre basique, 30 $ par mois pour l’offre standard et 60 $ par mois pour l’offre pro. Puis, il existe des offres allant jusqu’à 120$ qui offrent une génération plus rapide, des images privées et une plus grande simultanéité de génération.

Les entreprises qui dépassent un million de dollars de chiffre d’affaires annuel doivent souscrire l’offre Pro. En choisissant un paiement annuel, les clients bénéficient de tarifs réduits de 20 %.

Les différences entre les offres se situent au niveau du temps d’utilisation, du nombre de demandes simultanées ou en file d’attente. Il faut aussi prendre en compte l’accès au serveur rapide et l’exécution en message privé.

Ce que Midjourney ne peut pas faire

Si l’IA Midjourney offre un large éventail d’avantages aux particuliers et aux entreprises, elle ne convient pas forcément à tout le monde, notamment dans les cas d’utilisation suivants :

La plateforme n’est pas un générateur de vidéo tout-en-un :

Midjourney excelle dans la génération d’images vivantes. Mais il n’est pas conçu pour créer des vidéos. En fait, les utilisateurs de sites Web ne peuvent pas générer de vidéo du tout. Cette fonction est limitée à Discord. De plus, Midjourney ne vous permet pas de générer des clips de longue durée, les limitant à quatre secondes.

Ce n’est pas pour les vrais débutants ou les utilisateurs occasionnels :

Ensuite, bien que Midjourney offre une interface conviviale, son usage requiert un certain niveau de compétence technique. Les personnes qui n’ont jamais eu à faire à l’IA ou les utilisateurs occasionnels qui ne savent pas comment générer des images par ordinateur peuvent avoir des difficultés à naviguer de manière fluide.

Procurer un contenu de qualité grâce à la version gratuite de Midjourney :

Si vous êtes un entrepreneur individuel ou une petite entreprise avec un budget limité, il va falloir investir dans l’une des offres payantes de la plateforme. Midjourney n’est pas capable de générer du contenu de qualité en mode standard. Vous aurez droit à un contenu tout public qui peut être utilisé par tout le monde. Ce qui ne vous permettra pas de vous démarquer.

https://twitter.com/promptden/status/1867699779544760520

Quand on lance une commande sur Midjourney, tout dépend du type d’image que vous souhaitez avoir. Mais habituellement, la plupart des usagers utilisent :

/settings pour régler les paramètres ;

/imagine pour glisser le prompt ;

/info pour tout savoir sur votre profil et connaître l’état des créations en cours.

Il faut également savoir qu’il faut appliquer des paramètres précis à chaque prompt comme le fait que toute commande est précédée d’un double tiret.

–niji donne un style manga aux images générées

–no permet d’exclure certaines choses de l’image ce qui fait que quand vous écrivez « –no red » cela enlève la couleur rouge de l’image générée.

–ar indique le ratio à respecter. Par défaut les images de Midjourney sont carrées donc en inscrivant « –ar 16:9 » dans votre commande, vous aurez droit à une image en 16/9.

Sinon, L’IA peut également s’inspirer d’une image existante, il suffit de lui spécifier dans le prompt l’URL à laquelle elle se trouve pour générer quelque chose de similaire mais différent.

Lorsque vous générez des images, vous verrez des boutons sous l’image. Ces boutons sont intitulés U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3 et V4.

Les boutons U servent à augmenter l’échelle de l’image sélectionnée et les boutons V créent quatre nouvelles variations de l’image que vous avez sélectionnée.

Pour enregistrer une image, cliquez dessus et elle sera déformée. Vous pouvez alors faire un clic droit sur l’image et sélectionner Enregistrer l’image.

Les concurrents de Midjourney

La plateforme a rapidement suivi les traces de DALL-E, développé par OpenAI. C’est la société derrière l’intelligence artificielle de conversation ChatGPT. Bien que leur fonctionnement soit comparable, Midjourney se distingue par sa facilité d’accès en ligne, sans nécessiter un serveur Discord.

De plus, une API peut être installée pour une utilisation en dehors de la plateforme. Craiyon, également connu sous le nom de DALL-E mini, est la version open source de DALL-E, disponible gratuitement (avec des publicités) et sans restrictions de crédits.

Cette version utilise un ensemble de données plus restreint pour son apprentissage. Bing Image Creator, conçu par Microsoft, est un autre concurrent de Midjourney qui opère à partir de mots-clés.

Enfin, Stable Diffusion est un générateur d’images open source qui a déjà été intégré sur plusieurs sites grâce à son API.

Les différentes versions de Midjourney de 2022 à 2023

Depuis février 2022, Midjourney a vu le jour dans le domaine de la création visuelle grâce à l’intelligence artificielle. À cette époque, c’est une nouvelle technologie permettant de générer des illustrations à partir de descriptions textuelles simples. Et c’est le premier pas vers de multiples possibilités créatives, captivant l’attention des artistes et des développeurs.

Dès avril 2022, les performances de cette IA ont été améliorées. On assiste à l’arrivée de Midjourney V2. Les images produites étaient non seulement plus qualitatives en reflétant avec plus de fidélité les intentions des utilisateurs. Ce progrès a été suivi par une série d’innovations

En juillet 2022, de nouvelles fonctionnalités ont été intégrées à la V3 du logiciel. Et l’IA a alors mieux compris les descriptions textuelles. Cette compréhension accrue a permis d’affiner les résultats, rendant l’outil encore plus accessible et intuitif.

Le véritable tournant est survenu en novembre 2022, lorsque Midjourney V4 a été mis à jour. Cela a marqué un bond qualitatif dans la qualité des images générées. Les utilisateurs ont salué cette version comme étant la plus ludique, inattendue et poétique, capable de transformer des mots en œuvres d’art.

Les améliorations apportées en 2023

En mars 2023, l’IA a franchi une nouvelle étape car Midjourney V5 possède un réalisme des images incroyable. Les détails et la précision des illustrations ont atteint des niveaux inédits, captivant un public toujours plus large. Ce perfectionnement a été suivi en mai 2023 par une version V5.1. Elle a apporté des ajustements et optimisations qui ont encore rehaussé la qualité des images, consolidant la réputation de l’outil.

Puis, lors du mois de juin 2023 la version V5.2 de Midjourney permet maintenant d’avoir accès des fonctionnalités de dézoomage, pilotées par des flèches directionnelles. Les utilisateurs peuvent explorer leurs créations sous différents angles. Cette innovation a ajouté une dimension interactive à l’expérience de création, rendant l’outil encore plus engageant.

Enfin, en décembre 2023, la génération d’images en 3D est possible et on peut ajouter du texte aux illustrations. Ces nouvelles fonctionnalités ouvrent un champ des possibles encore plus vaste pour les créateurs, transformant la manière dont nous concevons et interagissons avec l’art numérique.

La version actuelle du modèle d’image Midjourney, V6.1, propose des images plus cohérentes. Elles sont d’une meilleure qualité et une nouvelle approche de personnalisation avec une nuance et une précision accrues par rapport aux versions précédentes.

