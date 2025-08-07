Mercredi : pourquoi Xavier n’est pas dans la saison 2 ?

Alors que Mercredi fait son retour sur Netflix, les fans ont remarqué la disparition soudaine de Xavier Thorpe dans la saison 2. Pourtant, c’est un personnage clé de la saison 1. Derrière cette absence, il y a cependant une controverse.

L’acteur Percy Hynes White, accusé d’agressions sexuelles aurait quitté la série après avoir nié les faits. Le scénario justifie donc son départ par un transfert dans une académie suisse, mais le mystère plane sur les véritables raisons de cet éviction. Un vide qui relance le débat sur l’impact des polémiques hors écran.

Un départ précipité qui laisse des questions en suspens

La saison 2 de Mercredi sur Netflix a fait son retour sans Xavier Thorpe. C’était l’un des personnages centraux de la première saison. Interprété par Percy Hynes White, ce dernier a été écarté du casting suite à des accusations d’agression sexuelle en 2023, qu’il a fermement niées.

Les producteurs ont alors choisi de ne pas remplacer l’acteur, préférant écrire son absence dans le scénario. Et ce fut un choix qui n’a pas manqué de susciter des réactions parmi les fans.

En effet alors que la saison 1 se terminait l’acteur avait dit : « J’ai tellement aimé travailler sur cette série« , a partagé l’acteur de 23 ans dans ses Stories Instagram, accompagnant une photo du casting avec ses co-stars Ortega, Myers, Hunter Doohan, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones, ainsi que le producteur exécutif Tim Burton.v

Un départ justifié… mais discret

Dans les premiers épisodes de la partie 1 de la saison 2 de Mercredi, l’absence de Xavier est donc rapidement mentionnée. Le personnage aurait été transféré dans une académie en Suisse pour y poursuivre ses études. C’est une explication simple, presque trop légère pour un rôle aussi important dans la saison 1.

Mais la production est partie dessus. Certes, certains spectateurs ont trouvé cette solution un peu expéditive. D’autant que Xavier était l’un des rares à partager une connexion mystérieuse avec Wednesday. Mais, bon, Jenna Ortega, a souligné dans une interview avec Vanity Fair en août que son départ de la série avait créé « une réorientation » de la série.

En effet cela a permis d’introduire » tellement de nouveaux personnages que je pense que cela finira par passer inaperçu », a-t-elle expliqué à l’époque.

In case anyone had any doubts, Al Gough recently confirmed Xavier Thorpe will not be returning to the show in the future. #WednesdaySeason2



And this is a good chance as any to remind everyone why that is and clear up misinformation spread by stans.https://t.co/bk1u4SQ4CT pic.twitter.com/JTgO2SDPWE August 6, 2025

Le départ de Xavier dans Mercredi saison 2, une ombre sur la production

Derrière cette décision scénaristique se cache une réalité moins glamour : les accusations portées contre Percy Hynes White restent. De son côté, l’acteur a spécifiquement abordé les rumeurs d’agression sexuelle en juin 2025, niant les allégations et affirmant qu’il n’avait jamais rencontré la femme à l’origine des accusations.

Mais bien qu’e l’acteur ‘il ait fait ce démenti, Netflix et les producteurs ont préféré prendre leurs distances. C’est pour éviter ainsi toute polémique supplémentaire. C’est une situation délicate qui rappelle les défis auxquels sont confrontées les séries lorsqu’un acteur est impliqué dans un scandale hors écran.

Les fans divisés

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont alors mitigées. Certains regrettent l’absence de Xavier, estimant que son histoire avec Wednesday méritait une meilleure conclusion. D’autres soutiennent la décision de l’équipe, soulignant l’importance de prendre des mesures face à des accusations sérieuses.

Quoi qu’il en soit, l’absence de Xavier laisse un vide dans la dynamique de Nevermore, même si la saison 2 compense en développant d’autres intrigues.

Qu’en est-il de la suite ?

Avec la saison 2 partie de Mercredi déjà disponible sur Netflix et une saison 2 partie 2 en discussion, il est peu probable que Xavier fasse son retour. Reste à savoir si les scénaristes trouveront un moyen plus élégant de clore son histoire.

Mais il se peut aussi qu’ils laisseront simplement le mystère planer. Une chose est sûre : Mercredi continue de faire parler, autant pour ses intrigues sombres que pour ses coulisses mouvementées. Entre scandale et pirouette scénaristique, le cas Xavier rappelle que les séries ne sont pas à l’abri des tempêtes médiatiques.

