Est-ce que Mercredi saison 3 fera mieux qu’avant ? Les scénaristes répondent

Les scénaristes de la série Netflix Mercredi dévoilent ce qui nous attend dans la saison 3.

La saison 2 n’est pas encore sortie et Netflix a déjà renouvelé la série pour une troisième saison. Portée par Jenna Ortega, cette adaptation confirme, une fois encore, son statut de mastodonte du streaming. Mais cette troisième partie surclassera-t-elle les précédentes ? Voici ce que disent les scénaristes concernant la saison 3 de Mercredi.

L’ambition des scénaristes pour cette saison de Mercredi

Les créateurs de la série, Alfred Gough et Miles Millar, se sont exprimés à ce sujet dans une interview. Selon eux, les scénaristes seraient déjà en plein travail sur de nouvelles intrigues palpitantes pour Mercredi saison 3. « Nous sommes bien avancés dans la salle des scénaristes », a révélé Alfred Gough.

Leur objectif est, par ailleurs, d’explorer les mystères inédits de Nevermore et enrichir les secrets de la famille Addams. Certes, le réalisateur légendaire Tim Burton n’a pas confirmé son implication. Cela dit, cette prochaine saison s’annonce ambitieuse avec ses huit épisodes riches en surprises et révélations.

Mais ce n’est pas tout ce que les scénaristes prévoient pour la saison 3 de Mercredi. En parallèle, les fans peuvent s’attendre à une plus grande place accordée à des figures comme Morticia et Gomez. On aura ainsi droit à une plongée plus intime dans l’univers décalé de cette famille.

Une pression pour surpasser le succès de la première saison

La première saison reste la série anglophone la plus visionnée sur Netflix, aux côtés de géants comme Squid Game. Avec l’arrivée très attendue de la saison 2, Netflix espère continuer cette dynamique. Les créateurs et les scénaristes de Mercredi préparent donc une saison 3 encore plus marquante. Le défi reste de maintenir l’équilibre entre le macabre, l’humour noir et des intrigues complexes. Le tout sans diluer la fraîcheur de la série.

En attendant une date officielle, une chose semble certaine. Les showrunners et les scénaristes souhaitent que cette saison 3 de Mercredi dépasse toutes les attentes. Alors, la série saura-t-elle lever encore plus haut la barre établie par son succès fulgurant ? Le rideau n’est pas encore tombé sur Nevermore.

