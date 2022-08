Netflix : Une mauvaise surprise dans le code de la version avec publicité !

Tous ceux qui espéraient visionner Netflix financé par la publicité comme le service habituel avec des coutes pauses publicitaires, seront déçus.

Avez-vous aussi pensé que Netflix financé par la publicité ne serait que le service régulier avec quelques pauses publicitaires ? Vous serez déçus, car vous vous êtes trompés sur toute la ligne. Selon le langage du code de l’application Netflix découvert par le développeur Steve Moser, les téléchargements hors ligne seront limités.

Les différences entre les formules avec et sans publicités de Netflix

Actuellement, Netflix est disponible en trois formules. La première accessible à 8,99 euros par mois, vous offre du contenu en définition standard. Vous pourrez regarder la télévision sur un écran à la fois. La deuxième formule accessible à 13,49 euros, offre du HD et la possibilité de regarder deux écrans à la fois. Pour tout regarder en UHD avec 4K et GDR, déboursez 17,99 dollars par mois. Cette dernière formule, la plus chère, vous permet de regarder quatre écrans à la fois.

Ce qui se passe, n’est pas vraiment une surprise. On pensait déjà que Netflix conserverait les téléchargements hors ligne pour les personnes payant pour la version sans publicité de son service. D’ailleurs, plus tôt, cette année, le co-PDG Ted Sarandos a déclaré que les formules avec et sans publicité n’incluaient pas les mêmes contenus. D’autant plus qu’il est difficile de diffuser des annonces publicitaires sur du contenu hors ligne.

De plus, Netflix n’a jamais traité les téléchargements hors ligne comme un avantage. En 2016, lorsqu’il l’a autorisé, Sarandos a déclaré que c’était pour soutenir les marchés émergents où le Wi-Fi était inégal. A l’époque, Netflix était déjà en retard pour le visionnage hors ligne.

Avec l’adhésion de Microsoft en tant que partenaire technique et commercial, Netflix obtient l’infrastructure nécessaire pour diffuser les annonces sur son nouveau niveau. Ce niveau financé par les publicités de Netflix débuterait en 2023.

Découvrez ici les nouveautés sur la plateforme.