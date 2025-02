Mattel prépare ces 8 films basés sur ses jouets : le cinéma à la sauce rétro

Après le succès fulgurant du film Barbie, Mattel continue son expansion à Hollywood avec plusieurs adaptations de ses jouets les plus emblématiques. La célèbre marque compte bien transformer ces univers en véritables blockbusters qui séduisent toutes les générations. Voici huit films en préparation qui vont donner une nouvelle vie à ces jouets cultes.

Hot Wheels, le film de jouets Mattel qui défie la vitesse

Brenner revealed that the upcoming Hot Wheels movie from producer J.J. Abrams will focus on characters as well as cars, assuring that the adaptation will have “real characters that you can relate to, that are three-dimensional, that have emotional journeys.” pic.twitter.com/B4gP3PgK6q — adli (@adlidiecast122) August 2, 2023

Les célèbres petites voitures prennent la route du grand écran dans un film qui promet des cascades spectaculaires ainsi qu’une ambiance survoltée. Avec J.J. Abrams à la tête de la production, ce projet vise en fait à capturer l’adrénaline des courses les plus intenses avec une touche futuriste. Entre action frénétique et bolides surpuissants, les amateurs de vitesse seront servis. Pour rappel, J.J. Abrams a réalisé un des films Mission Impossible.

UNO, le jeu de cartes devient un thriller inattendu

Le film de UNO, également un des jouets les plus populaires de Mattel, pourrait surprendre avec un scénario audacieux mêlant mystère et stratégie. Annoncé comme un film à suspense, UNO pourrait explorer un univers où chaque carte tirée change le destin des protagonistes. Entre alliances et trahisons, cette adaptation promet une tension digne des plus grandes parties jouées en famille.

Masters of the Universe, le retour épique de Musclor

Les fans de fantasy et d’action attendent depuis longtemps une nouvelle adaptation des Masters of the Universe. Le film promet de revisiter l’histoire de Musclor dans un monde épique où il devra affronter son ennemi juré, Skeletor. Cette production promet des combats spectaculaires, mais aussi des effets spéciaux grandioses. Elle saura séduire une nouvelle génération de spectateurs.

Barney, un film bien plus sombre que prévu

The Bear star Ayo Edebiri will write and possibly star in a live-action Barney the Dinosaur movie with A24 and Mattel Films. Look for a Barney movie inspired by the recent Mattel Films smash Barbie. How do you look in purple? #AyoEdebiri #BarneyMovie #MattelFilms #A24Films pic.twitter.com/28CxgDdap5 — Steve Ramos (@steveramosfilm) February 25, 2025

Le dinosaure violet, parmi les jouets Mattel les plus adorés des enfants, va aussi revenir dans un film. Produit par Daniel Kaluuya (Across the Spider-Verse), le film Barney s’annonce comme une réflexion profonde sur la nostalgie et l’impact des personnages de l’enfance. C’est une approche unique qui pourrait surprendre autant qu’intriguer le public.

Monopoly, quand l’argent mène le jeu

Le jeu de société Monopoly fait partie des jouets Mattel les plus célèbres et il va recevoir une adaptation en film. Le scénario pourrait d’ailleurs s’inspirer du monde impitoyable des affaires. On peut s’attendre à des intrigues de manipulation, de stratégie financière et peut-être même une touche d’humour noir. Avec tous ces éléments, Monopoly pourrait se transformer en une comédie dramatique captivante. Reste à savoir qui aura la meilleure tactique pour éviter la faillite !

Thomas the Tank Engine, le film de jouets Mattel sur les rails

Here's my Own Fan Casting for The Upcoming Thomas The Tank Engine Marc Foster Movie. This is Who i Think should Play the First Twelve engines of Sodor.



Thoughts?#Fancast #thomasandfriends #thomasthetankengine pic.twitter.com/MxlgJar5P0 September 29, 2023

La célèbre locomotive bleue revient dans une adaptation live-action qui promet d’être aussi dynamique que touchante. Produit par Marc Forster, ce film pourrait revisiter l’histoire de Thomas avec une approche plus cinématographique et moderne. C’est donc une belle occasion de replonger dans l’univers du train le plus attachant de l’histoire.

Matchbox, quand les miniatures prennent vie

Concurrent historique des jouets Mattel Hot Wheels, Matchbox aura également droit à son adaptation en film. Ce long-métrage explorera la passion des collectionneurs et la manière dont ces véhicules miniatures ont marqué plusieurs générations. Ce projet de film Matchbox, dans lequel jouera John Cena et deux stars Marvel, pourrait alors mélanger aventure, histoire automobile et nostalgie.

Polly Pocket, une aventure en film avec des jouets Mattel

Lily Collins aka ‘Emily in Paris’ will star as Polly Pocket in #Mattel's upcoming movie about the miniature doll pic.twitter.com/CjzVCykJBD — MANSA MULA (@mansamusamula) July 26, 2023

La petite poupée et ses univers miniatures débarquent dans un film en live-action qu’a écrit Lena Dunham. L’histoire suivra une jeune fille découvrant un monde secret caché dans sa chambre, peuplé de personnages miniatures. Avec un mélange de magie et d’humour, cette adaptation promet une expérience aussi féérique qu’émotive.

