Marvel Cosmic Invasion : 15 points à connaître avant de plonger dedans

Prêt à plonger tête la première dans le chaos intergalactique de Marvel Cosmic Invasion ? Attention, ce crossover cosmique promet de secouer l’univers Marvel comme jamais !

Entre l’arrivée fracassante d’un nouveau Celestial, le retour inattendu d’Annihilus et des alliances aussi improbables qu’explosives, il va falloir être prêt. Voici les 15 points clés à connaître pour ne pas être perdu dans le vide spatial. Accrochez-vous, ils sont importants !

De TMNT à Marvel

Avant de passer en revue les subtilités du gameplay, il est important de savoir qu’il ne s’agit pas d’une équipe quelconque assemblant à la va-vite un beat ’em up Marvel. L’éditeur, Dotemu, a sorti des tubes cette année, dont le succès indépendant Absolum et le bien accueilli Ninja Gaiden: Ragebound. Le développement est assuré par Tribute Games – les cerveaux derrière TMNT: Shredder’s Revenge. Marvel Cosmic Invasion reprend ce qui a rendu Shredder’s Revenge si diablement amusant et y ajoute quatre fois plus de personnages jouables et une foule de nouvelles fonctionnalités.

Le plaisir classique du Beat ’em Up

Bien sûr, Tribute Games reste fidèle à ses racines de beat ’em up classique avec son nouveau jeu. Marvel Cosmic Invasion canalise absolument l’ère des brawlers des années 90, tant dans son gameplay que dans son scénario Marvel déjanté à l’échelle galactique. C’est un beat ’em up 2D à défilement horizontal dans sa forme la plus pure. Les méchants surgissent au fur et à mesure que vous avancez de gauche à droite, menant à un boss charismatique à la fin d’un stage. Ce qui ressort le plus c’est l’éventail de couleurs qui explose sur chaque facette du design visuel.

Un pixel art sublime

Tribute Games font clairement briller la magie dans leur jeu. Les visuels sont si vibrants et cartoonesques que les pixels semblent pratiquement jaillir de l’écran. La riche palette de couleurs et le contraste élevé fonctionnent vraiment en faveur de ce jeu.

Mais Marvel Cosmic Invasion présente également une diversité environnementale plus grande que Shredder’s Revenge, nous montrant entre autres une faune sauvage et des stations spatiales complexes. Le style artistique Marvel des années 90 est sublimement capturé ici, et associé à un tel travail de sprite, c’est un vrai cadeau pour les fans de comics rétro et de jeux d’arcade.

Lieux de jeu

Il est intéressant de noter qu’une partie du jeu se déroule dans la Zone Négative. C’est un lieu qui n’a pas été beaucoup exploré, voire pas du tout, dans des films ou des jeux vidéo, ce qui contribue à distinguer davantage les lieux intéressants du jeu. En plus de stations spatiales fragmentées d’anti-matière, les joueurs se retrouvent à se battre dans un New York truffé de références. Le deuxième niveau de la démo n’est autre que l’iconique porte-avions du SHIELD des Avengers, et nous apercevons des bribes des Terres Sauvages préhistoriques et d’Asgard de Thor dans les bandes-annonces. Il semble que presque chaque personnage ait son propre stage complémentaire.

Large roster de personnages

Et avec un si large roster de personnages Marvel parmi lesquels choisir, eh bien, c’est beaucoup de stages potentiels. Le jeu promet 15 personnages au lancement, et laissez-moi vous dire, c’est un roster plutôt éclectique et unique. Tribute Games n’a pas opté pour les choix faciles ici, non non non, nous avons des personnages méconnus comme Beta Ray Bill et Phylla-Vell. Voici le reste du roster : Black Panther, Captain America, Cosmic Ghost Rider, Iron Man, Nova, Phoenix, Rocket Raccoon, She-Hulk, Silver Surfer, Spider-Man, Storm et Venom.

Il est étrange qu’aucun des Quatre Fantastiques n’apparaisse, surtout compte tenu de l’implication de la Zone Négative, mais il est difficile de ne pas soupçonner des plans de DLC futurs là-dessus.

Doublage

Chaque héros est entièrement doublé. Les fans de diverses séries animées et jeux Marvel reconnaîtront certains noms ici. Par exemple, Wolverine est doublé par Cal Dodd, qui a fait X-Men: The Animated Series ainsi que d’autres séries des années 90. Josh Keaton prête ses talents à Spider-Man, tandis que l’iconique Steve Blum fournit cette voix intimidante de Venom.

En vrai style Marvel, un doubleur iconique devrait lancer une réplique sinistre à la toute fin du jeu pour révéler seulement la main enflammée de la Torche Humaine ou quelque chose du genre.

Intrigue : Annihilus et la Zone Négative

L’histoire elle-même évoque également des liens avec les Quatre Fantastiques. Annihilus est positionné comme le principal méchant, menant l’invasion cosmique mentionnée dans le titre. Alors que la Zone Négative a fait ses débuts dans un comic des Quatre Fantastiques de 1966, Annihilus et son Annihilation Wave sont apparus dans plusieurs arcs des Avengers également. Nova le renversera-t-il comme dans les comics ? Ou le jeu lancera-t-il une curveball de la Zone Négative et retournera-t-il le scénario ? Nous devrons jouer pour voir à quel point cela devient fou.

Coopératif 4 joueurs en écran splitté et en ligne

Heureusement, voir l’histoire jusqu’à sa conclusion peut se faire avec plusieurs partenaires en coopération local et en ligne à 4 joueurs. Tout comme Shredder’s Revenge, vous pouvez rejoindre la partie d’un ami en plein milieu d’un stage avec un jeu en drop-in/drop-out facile et fluide. De plus, il y a du crossplay entre les plateformes.

Système de Tag-Team « Cosmic Swap »

L’une des fonctionnalités les plus excitantes est la mécanique de tag-team. Tribute semble emprunter des idées à d’autres jeux et les infuser dans le genre brawler d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant. Vous ne sélectionnez pas un seul personnage avant de commencer un stage, mais deux.

Cela fait que le coopératif à 4 joueurs donne l’impression de contrôler une armée Marvel en quelque sorte. Vous avez huit héros différents entrant et sortant du combat. Comme dans MVC, vous pouvez déclencher un mouvement de combo de tag-team unique à la paire de héros que vous avez choisie. Explorer chacun des mouvements de tag-team entre tous les personnages est très intéressant.

Styles de combat uniques

Au-delà des capacités de tag-team, chaque héros a un style de jeu entièrement distinct. Ce n’est pas seulement dans les animations. C’est dans le mouvement, la défense et les traits spéciaux. Certains héros, comme Captain America, peuvent littéralement bloquer et dévier les attaques. D’accord, bloquer ne semble pas révolutionnaire… à moins que vous ne vous souveniez que Shredder’s Revenge n’incluent pas du tout de blocage.

Captain America peut même dévier des balles et des attaques à distance avec son bouclier avec un timing précis. En revanche, Spider-Man passe beaucoup de temps en l’air, à lancer des toiles et à tirer des projectiles – une couverture parfaite pour un tank comme She-Hulk. Marvel Cosmic Invasion a un roster diversifié qui semble soutenir véritablement plusieurs styles de jeu et configurations d’équipe.

Combat dynamique et axé sur les combos

Même si chaque personnage joue de manière significativement différente, ils partagent tous un cadre de contrôle de base. Cette disposition comporte une attaque de mêlée, un saut, une esquive, un mouvement unique et une attaque ultime qui efface généralement la plupart des ennemis à l’écran (boss exclus).

Mouvements spéciaux

Ces mouvements spéciaux ne peuvent être utilisés que lorsque vous avez accumulé assez de « concentration ». La jauge de concentration se remplit à mesure que vous infligez des coups aux adversaires. Elle se remplit donc plutôt vite. Jusqu’à présent dans la démo, vous pouvez utiliser un mouvement spécial de nombreuses fois par stage, à tel point que cela devient un peu facile. Heureusement, il y a plusieurs niveaux de difficulté si vous voulez un peu de défi.

Démo jouable

Toute personne ayant accès à Steam peut essayer la démo. Cependant, pour les utilisateurs PlayStation ou Nintendo, il n’y a pas encore de démo. La démo Steam vous permet d’essayer 9 des 15 héros sur deux stages. Le coopératif en ligne est également disponible pour que vous et quelques amis puissiez tester les 9 héros et leurs combinaisons de tag-team avant le lancement du jeu complet.

Configuration PC

Marvel Cosmic Invasion, n’a pas beaucoup de demandes sur le matériel de votre système. Presque tous les ordinateurs portables fabriqués au cours des 10 dernières années peuvent exécuter ce jeu sans difficulté. À ses performances et graphismes les plus élevés, vous aurez besoin d’au moins un Intel Core i3-540, mais ce n’est pas trop haut de gamme. Et pour nous tous les amateurs de logiciels, cela ne prend que 1 Go d’espace. Que pensez-vous de cette efficacité ?

Prix

Le prix est également assez doux, à seulement 25,79 euros. Marvel Cosmic Invasion est infiniment attrayant pour son design de beat ’em up rétro et sa facilité d’accès. Tout le monde a hâte de déchirer l’énigmatique Zone Négative lorsque ce futur classique du beat ’em up sortira le 1er décembre.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn