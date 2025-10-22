Ninja Gaiden 4 : 15 astuces indispensables pour devenir un maître ninja

Prêt à trancher les défis de Ninja Gaiden 4 avec la grâce d’un maître ninja ? Ce nouvel opus promet une difficulté redoutable, mais pas de panique ! Que vous soyez un novice ou un vétéran aguerri, ces 15 astuces vont transformer votre gameplay.

Esquives parfaites, combos dévastateurs et techniques secrètes n’auront bientôt plus de secret pour vous. Sortez vos kunais et préparez-vous à dominer l’art du ninjutsu comme jamais en appliquant ces techniques !

Tournez pour vaincre

Vous gagnerez bien assez d’EXP d’arme pour débloquer une pléthore de techniques, mais deux sont hautement recommandées et excellentes à avoir en réserve : la Posture ascendante : Tourbillon et la Posture voltigeuse : Balayage pour Takeminakata.

La première voit Yakumo s’élever, juché sur sa lame, avant d’exécuter une entaille tournoyante sur un rayon correct – idéal pour repousser plusieurs ennemis à la fois si vous êtes submergé (tout en évitant les dégâts).

La Posture voltigeuse : Balayage est utile pour un suivi offensif. Attention simplement au léger délai avant l’attaque lors de la voltige, car les ennemis pourraient placer quelques coups.

Barrage berserker

En infligeant (et en subissant) des dégâts, la jauge Berserk se remplit. Une fois activée, elle permet de maintenir les attaques légères ou lourdes sous la Forme Corbeau de Sang pour déclencher des Massacres sanglants, éliminant instantanément les adversaires. Associer cela à la Posture ascendante : Tourbillon est parfait pour décimer plusieurs ennemis simultanément, surtout les lourds.

Assurez-vous simplement d’appuyer à nouveau sur L3+R3 avant que la jauge ne s’épuise pour le Carnage sanglant, un mouvement final extrêmement dévastateur qui tue aussi sur-le-champ tous les ennemis à portée.

Dépensez avec parcimonie

Au début du jeu, les Ninja coins sont évidemment rares, évitez donc de les dépenser en objets. Explorer simplement l’environnement vous rapportera des coffres pleins d’objets de soin et de boost temporaires de défense et d’attaque. L’abondance des points de contrôle dans les zones assure aussi que vous n’êtes jamais loin d’un soin complet, gardez cela à l’esprit avant de consommer une potion de vie.

Saisir les opportunités de changement d’arme faciles

Changer d’arme en plein combo peut sembler intimidant, surtout pour trouver les meilleures transitions entre techniques. Si c’est difficile pendant les combos, essayez de switcher pendant les techniques d’oblitération ou les attaques Ultimes. La fenêtre d’invulnérabilité offre une belle pause pour planifier votre prochain mouvement et changer d’arme en conséquence.

Savoir activer sa puissance ultime

Prenez l’habitude d’utiliser sans retenue les attaques Ultimes. Leur invulnérabilité est extrêmement précieuse contre les groupes d’ennemis (même les flaques de poison) et les boss, sans parler des dégâts. Pour les charger sans se faire attaquer ? Débloquez Guidance Ultime, une compétence de combat qui accélère le chargement en absorbant un orbe d’Essence de Sang (augmenté de deux niveaux pour un gros orbe).

Vous voudrez aussi Charge Finale pour ce second niveau (plus de coups) et Technique Ultime à l’Atterrissage, qui accélère le chargement si vous commencez juste après avoir atterri.

Devenez un pro du blocage

Tout le monde ne deviendra pas maître de la parade du jour au lendemain, donc se rabattre sur le blocage est souvent une bonne idée. Pour vous familiariser avec les parades, mémorisez les patterns ennemis, bloquez leurs attaques et frappez juste avant le dernier coup (pour initier une parade).

Même si vous la ratez et prenez des dégâts, continuez de bloquer pour éviter des dégâts supplémentaires. Si vous réussissez au moins une parade ainsi, vous pourrez déclencher un Éclair Fatal, qui fait tomber un orbe d’Essence de Sang à absorber pour une Attaque Ultime.

Les pas illusoires

Bien sûr, l’esquive parfaite a ses avantages, surtout avec les bonnes compétences. Mirage, standard et variante Corbeau de Sang, sont obligatoires, surtout la dernière qui inflige plus de dégâts et projette même un ennemi dans les airs. Gardez juste à l’esprit l’arme utilisée pour le faire.

https://twitter.com/GamesXboxplay/status/1981005639808921899

Les techniques utiles à connaître

Le Saut d’Izuna et l’Hirondelle Volante sont acquis, mais si un ennemi est trop coriace, pourquoi ne pas le jeter dans les abysses ? Débloquez Lancer Guillotine pour y parvenir près des précipices. Même dans les espaces clos de Ninja Gaiden 4, c’est excellent pour déséquilibrer les ennemis. Il suffi de les jeter les uns sur les autres. Vous pouvez même en lancer un sur les ennemis volants pour les faire tomber.

Outre Takeminakata, Plongeon de l’Aigle et Impact Propulsif sont idéaux pour Yatousen. Martèlement Sismique et Briseur du Crépuscule (même si son suivi tournoyant est difficile à placer) fonctionnent bien avec Magatsuhi. Pour Kage-Hiruko, Tamahami pour traverser les ennemis plusieurs fois, Éclair Nocturne pour lâcher des bombes et Pluie Nocturne pour des bombes projetant les ennemis très haut sont idéaux.

Ayez un bon sens du danger

Soyez attentif aux indicateurs de mouvement sur votre HUD – ils vous apporteront des ennemis, même hors-champ. C’est utile pour évaluer la distance des menaces avant un combat, mais carrément inestimable quand vous pensez à une zone sûre après avoir éliminé toutes les menaces visibles.

Soyez un ninja mercenaire

Acceptez constamment les requêtes disponibles, mais portez une attention particulière à celles octroyant des fragments “phantasmatiques”, utilisés dans les objets augmentant la santé permanente. D’autres récompensent des accessoires aux bénéfices uniques si vous avez les emplacements requis. Les récompenses sont visibles avant acceptation et dans l’onglet Missions.

Employez des tactiques de Tyran

Tyran, l’instructeur du Clan Corbeau, est l’homme pour débloquer de nouvelles compétences de combat, mais il offre d’autres avantages dans Ninja Gaiden 4. En progressant dans l’histoire, il fournira des niveaux supérieurs de l’Art de la Défense, augmentant respectivement le nombre de blocs consécutifs et le nombre d’emplacements d’accessoire, tous deux inestimables.

Enchaînez les missions de défis par vagues

Tôt ou tard, vous trouverez une porte aux flammes bleues, annonciatrice de problèmes. Avant de vous y aventurer pour son défi par vagues, vous pouvez choisir de réduire votre santé maximale, ce qui augmente les gains d’EXP d’arme et de Ninja coins. Souvenez-vous que si vous abandonnez ou sortez après être entré, elle ne sera plus accessible dans ce chapitre.

Accès facile

Heureusement, après avoir fini l’histoire de Ninja Gaiden 4, vous pouvez sélectionner chacune de ces missions sans rejouer tout le chapitre. Le piège : vous devez les avoir découvertes pour les débloquer dans ce menu. Même en cas d’échec, elle sera déverrouillée pour de nouvelles tentatives et l’affrontement de difficultés supérieures avec plus de compétences.

Comptage final

Après avoir terminé l’histoire, replongez-y via la Sélection de Chapitre pour acheter les Comptes. Ceux-ci peuvent débloquer des missions supplémentaires pour plus de Ninja coins et d’objets comme l’Encens de Renaissance, qui vous ressuscite à la mort. C’est un bon moyen de gagner de l’argent supplémentaire en rejouant la campagne avec, par exemple, Ryu Hayabusa, d’autant que leur progression n’est pas liée à un chapitre spécifique.

Massacres sanglants sans Berserk

Dans la boutique pendant la sélection de chapitre, vous trouverez aussi des objets comme le Chalumeau Cendré. Il permet à l’attaque signature de chaque arme de déclencher occasionnellement un Massacre sanglant. Bien sûr, c’est au risque de désactiver le remplissage de la jauge Berserk. Mais c’est utile pour rejouer en difficultés supérieures et pour les épreuves post-game. Lors de celles-ci, vous pouvez personnaliser votre équipement, même si cela coûte 85 000 Ninja coins.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn