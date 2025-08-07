Shinobi Art of Vengeance : Un hommage moderne aux jeux de ninja classiques

Les amateurs de jeux ninjas peuvent se réjouir ! Shinobi Art of Vengeance fait un retour fracassant sur les écrans. Ce nouveau titre se présente comme un hommage vibrant aux jeux d’arcade cultes des années 90 !

Tout en injectant une bonne dose de modernité, ce nouvel opus est superbe! Entre combos aériens spectaculaires et mécaniques de furtivité repensées, il promet de faire saigner les manettes! Et ce jeu rend bien justice à la légende Shinobi. Nostalgie garantie, mais avec des graphismes qui saignent littéralement de l’écran.

Un retour aux sources qui fait mouche !

Dix ans après le dernier opus sur Nintendo 3DS, la franchise culte Shinobi fait un retour tonitruant avec Art of Vengeance, développé par Lizardcube. C’est d’ailleurs à eux à qui l’on doit le brillant Streets of Rage 4.

Ce reboot 2D, prévu pour le 29 août 2025, marie avec brio l’ADN des jeux Sega Genesis et les standards modernes. Joe Musashi, le ninja iconique, revient pour une aventure mêlant combos endiablés, plateformes exigeantes et un système de combat profond. Le tout est enveloppé dans un style visuel « hand-drawn » époustouflant.

Un gameplay aussi tranchant qu’un katana !

Là où Ninja Gaiden: Ragebound mise sur la difficulté impitoyable des NES, Shinobi: Art of Vengeance adopte une approche plus accessible sans sacrifier la profondeur. Le système de combat, inspiré de Streets of Rage 4, permet d’enchaîner des combos spectaculaires.

Le joueur peut maîtriser des techniques avancées comme les « Ninpo » (pouvoirs élémentaires) ou les exécutions stylisées. Les amateurs de défis pourront activer un mode « old-school » avec des checkpoints rares et des ennemis plus féroces.

Des niveaux qui respirent l’âme de la furtivité !

Entre dojos avec néon, marchés aux poissons abandonnés et festivals de lanternes flottantes, chaque niveau est une peinture animée. Les décors, inspirés des estampes japonaises et des comics français, cachent des passages secrets. Mais le clou du spectacle, c’est une scène où Joe chevauche un missile pour échapper à un hélicoptère. C’est du pur Shinobi dans toute son exubérance !

2025, une année faste pour les ninjas

2025 s’annonce comme l’année du ninja avec Ninja Gaiden: Ragebound et ce Shinobi qui se complètent à merveille. Tandis que le premier privilégie la vitesse et les one-hit kills, Art of Vengeance mise sur la stratégie et la variété (parades, furtivité, arborescence de compétences). Une dualité qui ravit les fans de rétro-gaming tout en attirant les nouveaux joueurs.

Le renouveau des classiques de chez Sega … enfin !

Avec son prix attractif (29,99$ soit 25,77€ en standard) et ses options de personnalisation (filtres CRT, OST originale), ce reboot prouve que Sega a enfin compris comment moderniser ses licences sans les trahir. Entre Streets of Rage 4 et ce Shinobi, Lizardcube s’impose comme le spécialiste des résurrections réussies. Reste à savoir si Joe Musashi parviendra à détrôner Ryu Hayabusa… Rendez-vous le 29 août 2025 pour le verdict !

Entre coups d’épée et shurikens, ce retour aux sources pourrait bien être le meilleur jeu de ninja depuis des lunes.

