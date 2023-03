Comment les Metagrants de Metacade vont révolutionner les jeux d’arcade en ligne

Avec de tout nouveaux projets tels que Metacade qui font progresser le secteur du GameFi, il est évident que le gaming blockchain est l’une des innovations les plus intéressantes du secteur. Après que des projets tels qu’Axie Infinity et Sandbox ont été multipliés par plus de 200 entre 2020 et 2021, de nombreux investisseurs se sont penchés sur des projets tels que Metacade pour innover dans l’industrie.

On prédit que Metacade fera des rendements multipliés par 350x au cours des prochaines années après avoir commencé à prendre de l’importance pendant sa presale crypto. Le développement de ses jeux étant extrêmement prometteur, voici une analyse de tout ce que Metacade a à offrir aux joueurs en ligne.

Metacade pourrait être une excellente opportunité d’investissement

Après avoir terminé les deux premières phases de la presale de MCADE, Metacade se prépare maintenant à réaliser des gains importants à long terme. Le projet a déjà attiré de nombreux fans et le développement de ce dernier fait l’objet d’une hype croissante. Notamment en ce qui concerne le programme Metagrants, car il pourrait augmenter le nombre de jeux disponibles sur la blockchain.

Metacade proposera une grande gamme de jeux d’arcade en ligne, chaque nouveau titre intégrant des récompenses financières pour les joueurs. Étant donné que GameFi élargit constamment la portée et l’importance du développement des jeux, Metacade pourrait devenir un leader mondial de l’innovation grâce à sa sélection de jeux d’arcade en ligne play-to-earn (P2E).

La presale de MCADE a été lancée à seulement 0,008 $ par token, une valeur qui passera à 0,02 $ d’ici la fin de l’événement. Les premières phases de presale s’étant vendues rapidement, le projet devrait produire d’excellents rendements au cours des prochaines années. Il pourrait être un projet multiplié par 100 du GameFi et devenir un rival des plus grands noms du secteur, notamment Axie Infinity et Sandbox.

MCADE peut-il valoir 5 $ en 2025 ?

Metacade s’apprête à devenir la plus grande plateforme d’arcade en ligne. Le développement sera achevé plus tard en 2023, lorsque l’arcade metaverse ouvrira ses portes à une importante communauté de joueurs. À ce moment-là, compte tenu de la croissance du secteur et de la hype suscité par Metacade, le token MCADE devrait atteindre le niveau de prix de 1 $, soit une multiplication par 50 du prix par rapport à la fin de la presale.

Entre 2023 et 2025, MCADE devrait encore augmenter. Cela s’explique par le fait que le reste des marchés cryptos devrait connaître des gains importants, car le Bitcoin gagnerait du terrain avant le prochain marché haussier. Au cours de cette période, MCADE pourrait exploser en valeur et atteindre jusqu’à 7 $ d’ici 2025, ce qui en fait l’un des prochains projets multipliés par 100 pour les jeux d’arcade en ligne.

Qu’est-ce que Metacade ?

Metacade est une plateforme communautaire GameFi créée par des joueurs, pour des joueurs, qui proposera aux utilisateurs de la blockchain une grande collection de titres d’arcade play-to-earn. Chaque jeu de l’arcade metaverse comprend des systèmes P2E, et l’arcade offrira également des jeux compétitifs pour les utilisateurs qui veulent s’affronter pour avoir la chance de gagner des récompenses en crypto.

Le programme Metagrants de Metacade fournira des fonds de démarrage aux développeurs de jeux pour les aider à créer la prochaine vague de jeux d’arcade en ligne. En finançant le développement de nouveaux jeux sur la blockchain, Metacade stimule le niveau général d’innovation dans le secteur et contribuera à créer un nombre croissant de jeux dont les joueurs pourront profiter.

L’arcade metaverse abritera également un hub social animé où les utilisateurs de Web3 pourront accéder à toutes les dernières informations concernant le secteur du GameFi. Cette section du développement du jeu augmentera le potentiel de gain global disponible pour les utilisateurs et offrira aux joueurs de vastes avantages qui vont au-delà des jeux d’arcade en ligne.

Le gameplay de Metacade consiste en des niveaux sans fin pour tous les jeux d’arcade en ligne. Les joueurs peuvent jouer en solo tout en progressant dans les niveaux, en relevant des défis et en gagnant un revenu en crypto pour leurs compétences. Ils peuvent aussi participer à des tournois payants pour avoir la chance de gagner des prix importants payés en tokens MCADE grâce à la fonction Compete2Earn.

Le hub communautaire offrira la fonctionnalité Create2Earn, qui récompensera les joueurs pour leurs contributions. Il peut s’agir de critiques de jeux, de partage d’alpha ou d’interaction avec les autres membres de la communauté. Pour la contribution fournie à l’écosystème, les créateurs de contenu peuvent gagner un revenu dans le hub communautaire de Metacade.

Le projet créera également de nouveaux emplois pour les utilisateurs de Web3 grâce au système Work2Earn. Les fans de crypto-monnaies seront ainsi mis en relation avec des offres d’emploi rémunérées dans le monde de Web3, notamment des postes à temps plein dans les projets partenaires de Metacade à partir de 2024. De plus, les utilisateurs pourront décrocher des emplois à temps partiel, des postes en freelance et des opportunités exclusives pour tester de nouveaux jeux d’arcade en ligne avant leur lancement officiel.

Metacade change la donne

En combinant la plus grande collection de jeux d’arcade en ligne avec un potentiel de gain pour les joueurs, Metacade deviendra le plus grand projet GameFi de ce genre. Le développement du jeu augmentera le potentiel de gain global pour les joueurs de la blockchain et fournira de nombreux services utiles par le biais du hub communautaire.

Metacade s’apprête à devenir un leader dans le secteur du gaming. Non seulement il offre une expérience GameFi complète, mais il financera également les prochaines innovations et fournira des opportunités d’emploi à temps plein à sa communauté. Metacade cherche également à soutenir le développement des jeux blockchain et l’avenir de l’industrie du GameFi.

Est-ce que MCADE vaut la peine d’être acheté ?

La presale du token MCADE pourrait être l’une des meilleures opportunités d’investissement de l’année. Avec un potentiel à long terme très élevé et un prix actuel bas, les investisseurs se sont déjà impliqués rapidement.

Metacade en est maintenant à la phase 5 de sa presale. Le token a levé $8m en seulement 14 semaines. Il s’agit d’un excellent ajout à tout portefeuille d’investissement, car les experts prévoient une montée en flèche de son prix dans les années à venir. Assure-toi de t’impliquer rapidement car le prix de MCADE augmentera chaque fois qu’une phase de presale sera terminée.

