Lunettes Meta : coach vocal et musical en plus

Meta révolutionne les lunettes connectées avec une mise à jour taillée pour le sport et la musique. Ces nouvelles fonctions offrent une expérience ultra personnalisée aux sportifs.

Meta déploie une nouvelle série de fonctionnalités pour ses lunettes connectées Ray-Ban et Oakley. L’objectif : proposer une expérience fitness enrichie par la voix, la musique et l’intelligence artificielle. Grâce à Garmin, Spotify et aux raccourcis mains libres, Meta transforme l’accessoire en véritable assistant sportif. Le tout dans une interface vocale rapide, intuitive et multilingue.

Des entraînements à la voix, sur-mesure

Les utilisateurs peuvent désormais concevoir leurs propres séances de course ou de vélo d’un simple appel vocal. Il suffit de dire : « Hey Meta, faisons une sortie vélo » ou « crée une course d’une heure à 14 minutes au kilomètre » pour générer un programme personnalisé en temps réel. Couplées à un appareil Garmin compatible, les lunettes deviennent un coach numérique capable d’adapter l’entraînement à l’intensité et aux objectifs fixés. Une avancée pensée pour les passionnés qui souhaitent conjuguer performance et confort.

Commandes rapides et musique contextuelle

L’expérience s’enrichit aussi de raccourcis vocaux simplifiés. Des commandes comme « photo », « musique » ou « vidéo » suffisent à interagir sans les mains. Un gain de fluidité, particulièrement utile en pleine séance. Meta introduit également « Look & Play », une fonctionnalité qui réunit intelligence artificielle multimodale et Spotify.

Elle permet de déclencher une musique adaptée à la vue observée pour offrir ainsi une ambiance sonore synchronisée avec l’environnement et l’effort. Face à un paysage, l’utilisateur peut demander : « Hey Meta, joue une chanson qui correspond à cette vue ». De quoi transformer un simple entraînement en expérience sensorielle immersive.

Conversations amplifiées et commandes multilingues

Autre innovation marquante : « Conversation Focus », qui permet de mieux entendre ses interlocuteurs dans des environnements bruyants grâce à l’amplification dynamique et au traitement spatial en temps réel. Disponible en accès anticipé aux États-Unis et au Canada, cette fonctionnalité utilise les micros directionnels intégrés pour isoler les voix.

Par ailleurs, les lunettes s’ouvrent à de nouvelles langues pour les commandes musicales : français, allemand, espagnol, italien et portugais. Le tout compatible avec les principales plateformes audio comme Spotify, Apple Music ou Amazon Music. Grâce à la mise à jour v21, les lunettes gagnent en réactivité, avec des commandes vocales plus rapides et des interactions mains libres optimisées.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

