L’intrigue de ce nouveau film avec Paul Rudd et Jenna Ortega va vous sidérer !

Le film Death of a Unicorn avec Paul Rudd et Jenna Ortega suscite déjà une grande curiosité. Ce long-métrage explore de manière décalée les frontières entre le fantastique et la réalité. Il aborde des questions sur la médecine, la morale et les privilèges sociaux. On peut s’attendre à une intrigue déroutante, des rebondissements inattendus et des thèmes profonds.

Un film fascinant avec Paul Rudd et Jenna Ortega en tête d’affiche

Death of a Unicorn raconte l’histoire d’Elliot et de sa fille adolescente Ridley. Un jour, ils percutent une licorne en voiture dans une réserve naturelle. Pris de panique, ils cachent l’animal dans leur coffre. Ils découvrent ensuite qu’en plus d’être une créature mythique, la licorne détient des pouvoirs étonnants. Parmi eux, un remède contre le cancer. En se rendant à une réunion de crise, ils découvrent que des puissances pharmaceutiques veulent exploiter la créature à des fins scientifiques.

Ce film avec Paul Rudd et Jenna Ortega soulève des interrogations sur les questions éthiques. Il aborde notamment l’utilisation des avancées scientifiques pour des gains financiers. En filigrane, Death of a Unicorn fait des allusions subtiles à la richesse et au privilège. En même temps, il développe un humour noir propre à l’univers A24. L’intrigue promet des moments d’étrangeté, mais aussi de réflexion sur notre société moderne.

Une distribution prometteuse et la première réalisation d’Alex Scharfman

Le film bénéficie d’une distribution alléchante, avec Paul Rudd dans le rôle principal et Jenna Ortega qui incarne sa fille. À leurs côtés, Richard E. Grant, Téa Leoni et Will Poulter apportent également leur talent à ce projet singulier. Cette œuvre marquera par ailleurs les débuts en tant que réalisateur d’Alex Scharfman. Il en signe le scénario et la mise en scène.

Jenna Ortega as Ridley in Death of a Unicorn ‼️ pic.twitter.com/7JP6iMWzrE December 18, 2024

La bande-annonce du film avec Jenna Ortega et Paul Rudd dévoile en outre qu’une seconde licorne viendra ajouter de la tension au récit. Ceci transforme la résidence de la famille Leopold en un lieu où l’horreur et la comédie se mêlent. L’intrigue nous entraîne dans la réserve naturelle environnante et laisse présager des éléments fantastiques et des révélations surprenantes.

La date exacte de sortie reste inconnue. Cela dit, Death of a Unicorn fait partie des films les plus attendus pour 2025. En parlant de 2025, on attend aussi la saison 2 de Wednesday, également dans l’agenda de Jenna Ortega.

