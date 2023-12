[BON PLAN] – Une remise de 27% sur le SSD portable Lexar SL660 Blaze Gaming

Préparez-vous à une expérience de jeu hors du commun grâce au Lexar SL660 Blaze Gaming portable SSD 1To. Doté de l’ultra-rapidité de la technologie USB 3.2 Gen, ce SSD externe offre des vitesses époustouflantes allant jusqu’à 2000 Mo/s en lecture et 1900 Mo/s en écriture. Transformez chaque instant de jeu en une aventure fluide et immersive.

Offre exceptionnelle : -27% de réduction

Profitez dès maintenant d’une promotion exclusive sur le Lexar SL660 Blaze Gaming portable ! Bénéficiez d’une réduction exceptionnelle de 27%, faisant passer le prix de 199,00 euros à seulement 145,21 euros.

Ne manquez pas cette opportunité de mettre la main sur un SSD haute performance qui transformera votre expérience de jeu. Boostez vos performances, vivez l’éclat des LED RVB et assurez la sécurité de vos données avec le Lexar SL660 Blaze Gaming. Une offre à ne pas manquer pour tous les passionnés de gaming !

Des caractéristique époustouflantes

Éclat de couleurs avec les LED RVB

Plongez dans un monde de couleurs vives et éclatantes avec les LED RVB intégrées au Lexar SL660. Ajoutez une touche de personnalité à votre setup de jeu en illuminant l’espace avec des effets lumineux captivants. L’esthétique innovante de ce SSD externe va bien au-delà de ses performances exceptionnelles. Elle crée une atmosphère immersive qui vous transportera au cœur de l’action.

Robuste et élégant

Le Lexar SL660 Blaze Gaming n’est pas seulement un concentré de puissance, mais aussi un modèle de durabilité. Son boîtier en aluminium de qualité supérieure avec une finition sablée offre une protection maximale contre les chocs et une résistance aux vibrations. Emportez-le partout sans craindre du transport. Laissez-vous alors vous concentrer uniquement sur votre jeu.

Support amovible pour plus de style

Conçu pour être exposé fièrement à côté de votre console de jeu ou de vos plates-formes de jeu, le Lexar SL660 Blaze Gaming s’accompagne d’un support amovible qui ajoute une touche de style à votre configuration. Ne cachez plus votre SSD, exhibez-le avec fierté et démarquez-vous avec cet accessoire qui allie puissance et élégance.