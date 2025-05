Les Simpsons Saison 36 : pourquoi l’avenir de Bart a impacté le futur de Springfield ?

Le dernier épisode de la saison 36 des Simpsons, « Estranger Things », propose un bond de 35 ans dans le futur et bouscule en profondeur la trajectoire de Bart.

Dans Les Simpsons, Bart est un personnage longtemps prisonnier de son statut d’éternel « sous-performant ». Ce flashforward dans la saison 36 bouleverse toutefois les attentes. À rebours des scénarios habituels, Bart se découvre un vrai rôle au sein de la communauté de Springfield. Cette nouvelle facette redéfinit son avenir et celui de toute la ville.

Bart, le pilier du Springfield futuriste dans Les Simpsons

L’épisode « Estranger Things » révèle un avenir dans lequel Bart transforme la maison familiale en une sorte de résidence pour les seniors. On y retrouve donc les individus les plus emblématiques de Springfield comme Homer, Lenny ou Carl. D’abord perçu comme la continuité de ses échecs, ce choix se révèle en réalité porteur d’empathie. Dans cet épisode des Simpsons, Bart s’assure de préserver la dignité et le bonheur de ses pensionnaires. On est donc bien loin de la fadeur des maisons de retraite traditionnelles.

Ce bouleversement de son rôle rompt avec la longue tradition des flashforwards négatifs qui le caricaturaient en adulte raté. Cette version adulte affiche une maturité émotionnelle discrète. Il assume alors la responsabilité sociale et affective de donner aux anciens de la ville une vraie fin heureuse. En mettant en avant la sincérité et l’humanité de Bart, les scénaristes du dessin animé Les Simpsons signent un retournement touchant. Celui-ci trouve un écho dans la relation réconciliée entre Bart et Lisa.

Un nouvel équilibre pour Springfield, entre nostalgie et maturité

Le futur de Bart a un effet domino sur Springfield. Il retisse les liens familiaux fragilisés et insuffle un vent d’espoir sur la destinée collective de la ville. Alors que Lisa brille sur la scène professionnelle, Bart prouve que contribution sociale et présence affective peuvent façonner un idéal tout aussi valable. Il devient ainsi un pilier rassurant pour l’ensemble des citoyens vieillissants.

Ce choix scénaristique des Simpsons met fin au cliché du « loser » dont Bart a souffert jusqu’ici. Cette initiative donne à Springfield un gardien bienveillant de sa mémoire et de son identité. En filigrane, le destin de Bart rappelle que la grandeur ne passe pas toujours par la réussite classique. L’attention qu’on porte à autrui, l’empathie et l’humour deviennent la plus belle promesse pour l’avenir de Springfield. Si vous avez envie de voir ou revoir cette série, je vous indique comment la regarder en Streaming.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn