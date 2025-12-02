Les Rats : une histoire « The Witcher », la fin décryptée : que devient la bande de Ciri ?

Que sont devenus « Les Rats », la bande de jeunes hors-la-loi qui a marqué l’adolescence mouvementée de Ciri dans The Witcher ? Après leur fin tragique dans les livres, la série Netflix a apporté des changements majeurs, semant le doute sur le destin de ces personnages charismatiques.

Entre trahison, vengeance et lueurs d’espoir, nous décryptons chaque indice pour savoir qui a survécu, qui est vraiment mort, et ce que ces choix racontent de l’avenir de la Lioncelle de Cintra. Préparez-vous aux révélations !

Avant leur fin tragique : le film The Rats révèle les origines oubliées du gang préféré de Ciri

Les fans de The Witcher ont découvert avec émotion le gang des Rats dans la saison 3 de la série Netflix. Ce groupe de jeunes hors-la-loi, devenu une famille de substitution pour Ciri, a connu une fin atroce sous les couteaux du chasseur de sorceleurs Leo Bonhart dans la saison 4. Le film The Rats: A Witcher Tale plonge dans le passé de ce gang charismatique. Il révèle six mois plus tôt la mission périlleuse qui a forgé leur légende et scellé leur lien tragique avec leur futur bourreau.

Le lourd secret de Mistle et Asse

Le récit, narré par un Bonhart cynique à Ciri captive, dévoile les traumatismes fondateurs du gang. Mistle, avant de devenir la chef charismatique des Rats, appartenait à une famille noble massacrée par le mercenaire sadique Bert Brigden. Asse, son compagnon d’arme, était le palefrenier de la famille. Il a fui, rongé par la culpabilité d’avoir abandonné sa sœur Dulcie, tuée pour s’être rebellée. Leur désir de vengeance contre Brigden motive un audacieux casse dans son arène de combat. Mais cela met en péril toute la bande.

Brehen, le Sorceleur des Chats au cœur brisé

Pour affronter le monstre gardant le trésor de Brigden, les Rats recrutent de force Brehen, un sorceleur de l’École du Chat rongé par l’alcool et le remords. Sa déchéance trouve son origine dans un lourd secret lié à Geralt de Riv : des années plus tôt, Brehen a abandonné son frère d’armes Remus lors d’une mission pour tuer la striga de Foltest, une mission que Geralt a finalement résolue. Cette trahison passée le hante et le rend méfiant envers tout lien humain.

Une alliance improbable et rédemptrice

Malgré des débuts houleux, Brehen et Mistle, tous deux marqués par la perte, développent une relation mentor-élève unique. En s’ouvrant à elle, Brehen retrouve peu à peu sa sobriété et son honneur. Il finit même par entraîner les Rats au combat et à se considérer comme l’un des leurs. Cette alliance offre au vieux sorceleur une chance inespérée de se racheter. Et cela donne au gang les compétences nécessaires pour mener à bien leur plan téméraire.

La révélation tragique et le sacrifice ultime

Le casse tourne au cauchemar lorsque les Rats découvrent l’identité du monstre, le Jalowik. Il s’agit de Juniper, l’amour perdu de Mistle, transformée en créature par les expériences de Brigden. Alors que Brehen tente de lui transférer la malédiction sur Brigden lui-même, Leo Bonhart fait une entrée fracassante, envoyé par le propriétaire de l’arène. Dans le chaos, Mistle est contrainte de tuer Juniper pour sauver ses amis. Brehen, décidé à expier ses fautes, choisit de sacrifier sa vie en combattant Bonhart. C’est pour permettre aux Rats de fuir avec le butin. Mais ce n’est qu’un répit de seulement six mois avant le massacre final.

Un prélude au destin inéluctable

Le film se termine sur l’évasion amère des Rats, riches mais endeuillés par la perte de Brehen. En revenant au présent avec Bonhart, le récit prend une dimension tragique et circulaire. Toute cette aventure, ces pertes et ce courage, n’ont fait que retarder l’inéluctable. Les trésors volés et les liens renforcés n’ont été que le prélude à leur fin violente. Cela donne une profondeur poignante à leur brève existence dans la saga de Ciri.

